Киберагрессия США против России способна перерасти в «горячую» войну в реальном мире

Американские власти подтвердили факт многочисленных кибератак на российскую инфраструктуру. НАТО тоже настаивает на кибервойне с Россией. Аналитики уверены, что эскалация конфликта в виртуальном пространстве может быть расценена Россией как угроза нацбезопасности. В итоге она будет вынуждена ответить на агрессию Запада, но уже не в виртуальном мире, а в реальном.

Кибератаки вошли в моду

Кибератаки американских хакеров на российскую инфраструктуру могут вылиться в реальный военный конфликт, пишет веб-ресурс Brics Information Portal Такого мнения придерживается известный геополитический и военный журналист и аналитик Драго Боснич (Drago Bosnic). В своих материалах он занимает умеренно пророссийскую позицию.

В своем исследовании Драго Боснич пишет, что стычки стран в киберпространстве фиксировались еще в конце XX века, но за последние 20 лет они стали гораздо более заметными и масштабными. Связывает он это с тем, что на 2022 г. почти все организации на планет подключены к Сети, что делает их потенциальными мишенями для хакеров.

Аналитик утверждает, что если раньше атаки в виртуальном пространстве проводились лишь хакерами-одиночками, то сейчас идет эпоха хакерских группировок, объединяющих несколько киберпреступников. При этом, по его мнению, их мотивация не особо изменилась – это по-прежнему или сильная идеология, или банальное желание пополнить свой банковский счет.

Нажимания американцами на кнопки клавиатуры может вылиться настоящий военный конфликт

Изменилось за 20 лет то, что хакеры все чаще используются властями разных стран для нападения на другие государства, утверждает Боснич. С его слов, информация об этом регулярно всплывает в свободном доступе в интернете.

Атаки виртуальные, последствия реальные

Драго Боснич привел слова американского генерала Пола Накасоне (Paul Nakasone), главы Кибернетического командования США (US Cyber Command) и директора американского Агентства нацбезопасности (АНБ). Он заявил, что США проводят наступательные кибероперации против России. «Мы провели ряд операций по всему спектру: наступательные, оборонительные и информационные операции», – сказал Накаоне. Никаких подробностей генерал не раскрыл, но подчеркнув лишь, что деятельность военных хакеров США якобы была «законной».

Отвечая на вопрос о контратаках России в ответ на наступательные операции США, Накасоне сказал: «Мы сохраняем бдительность каждый божий день. Я все время думаю об этом. Вот почему мы работаем с рядом партнеров, чтобы предотвратить это».

Официальных подробностей о кибероперациях США действительно не так много. Фактически, есть пока лишь признание самого факта их проведения, сделанное Накасоне. Драго Боснич пишет, что американские кибератаки на российскую инфраструктуру вполне могут объяснить внезапные, казалось бы, беспричинные отключения электроэнергии в некоторых регионах России, а также другие неожиданные сбои в ее ключевой инфраструктуре.

НАТО поддерживают кибервойну против России

Драго Боснич пишет, что Россия может зеркально ответить на кибератаки американцев, поскольку последствия «диверсий» американских хакеров приводят к очень реальному ущербу, особенно если речь идет о вызванных ими сбоях в критической инфраструктуре, в том числе в электросетях. Школы, больницы, государственные учреждения и т. д. все они зависят от критической инфраструктуры. Если результат этих атак будет подобен вооруженной агрессии, Россия будет вынуждена ответить.

Организация НАТО, созданная в 1949 г. в США для защиты Европы от влияния СССР, и в настоящее время объединяющий большинство европейских государств, Канаду и США, рассматривает включение в статью 5 своего устава пункт о кибервойне. В этой статье говорится, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех участников альянса.

Война может выйти в реальность

По мнению Боснича, добавление в статью 5 устава НАТО может привести к неконтролируемой эскалации конфликтов между альянсом и другими странами, в том числе и с Россией. При этом аналитик настаивает, что участники НАТО не могут предсказать, какие именно действия со стороны альянса, в том числе в киберпространстве, Россия может расценить как угрозу своей безопасности.

Таким образом, политический Запад может столкнуться не только с киберконтрнаступлением России, но и с реальным физическим ответом, утверждает аналитик. По его мнению, Россия может «применять организованное насилие» лучше, чем кто-либо другой. «Если политический Запад хочет предотвратить конфликт, который может положить конец миру, он остановит свои кибер-, биологическое оружие или другие операции против России. В противном случае “чисто оборонительный альянс” наконец-то почувствует вкус собственного лекарства, столкнувшись со всей мощью проводимой им “защиты” от мира. Только радиоактивный», подытожил Драго Боснич.

Власти США тоже могут перенести конфликт стран из компьютерных сетей на реальные поля сражений. Еще летом 2021 г. Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) открыто предупреждал о возможности «настоящей перестрелки», которая может стать результатом кибератаки одной из крупных держав – России и Китая. Как сообщал CNews, об этом американский президент рассказал в ходе визита в управление директора национальной разведки (Office of the Director of National Intelligence, ODNI).