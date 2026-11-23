Индексная книга (каталог) CNews*
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Nakasone Paul Накасонэ Пол
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 7
Nakasone Paul и организации, системы, технологии, персоны:
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность 345 1
|AT&T Inc 1727 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1033 1
|Apple Inc 13379 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1710 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5999 1
|Microsoft Teams - MS Teams 683 1
|Magnific - FreePik 1923 1
|NYT - The New York Times 1107 2
|Washington Post 357 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1357 1
|Bloomberg 1671 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2739 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4346 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.