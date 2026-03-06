Разделы

06.03.2026 Хакеры проникли в ИТ-системы ФБР ради слежки и телефонной прослушки 1
15.07.2025 Трамп выделяет Минобороны США миллиард долларов на кибератаки против Китая 1
27.10.2023 АНБ США создало центр по безопасности искусственного интеллекта и по защите от ИИ 1
18.07.2023 Армейская переписка США 10 лет утекала в Африку. Пентагон 10 лет не обращал на это внимания 1
10.06.2022 Киберагрессия США против России способна перерасти в «горячую» войну в реальном мире 1
10.11.2021 По всему миру идут поиски и демонстративные аресты «русских хакеров» 1
01.10.2021 В Корее схвачен россиянин, втемную использованный хакерами для создания опаснейшей программы 1
22.01.2020 У Киберкомандования США кончились диски для хранения украденных данных 3
13.03.2019 США потратят $10 миллиардов на «защиту нации» в интернете 2
28.02.2019 «Фабрика троллей» заблокировалась от интернета сама, забыв о простейших правилах безопасности 4
27.02.2019 США совершили первую боевую операцию в интернете против России 4
23.07.2018 В АНБ США создано киберподразделение для борьбы с Россией 1
13.11.2017 АНБ рушится после кражи его хакерских инструментов 1
09.11.2017 НАТО открывает центр киберопераций 3
21.08.2017 Трамп повысил кибервойска в военной иерархии США 3
09.02.2017 «Сноуден №2» украл 50 TБ секретных данных из-за психического расстройства 1
18.10.2016 Пентагон попросил $6,8 млрд для нанесения киберударов 3
07.04.2016 Глава АНБ назвал Россию самой опасной страной в киберпространстве 1
09.02.2016 Россия потратит $250 млн на киберсдерживание США 1
05.11.2015 Пентагон создает первое в мире летальное кибероружие 1
24.04.2015 США приняли стратегию наступательной кибервойны 1
06.03.2015 Пентагон наймет 3 тыс. хакеров среди гражданского населения 6
20.01.2015 Spiegel: США готовятся к масштабной кибер-войне 1
02.09.2014 Кибератака на любое государство НАТО будет считаться нападением на весь альянс 2
12.03.2014 Поставщик ИБ-решений для «Газпрома», «Русала» и «Сколково» взломан хакерами 1
06.03.2014 Украдена и опубликована тысяча электронных документов «Рособоронэкспорта» 1
15.01.2014 США удваивают расходы на кибервойска 1
21.10.2013 Министр обороны Шойгу: Хакер опасен как атомная бомба 1
08.07.2013 Путин благословил Россию на кибервойны 1
01.02.2013 Совладелец «Техносерва» возглавит военную ИТ-корпорацию 1
18.07.2012 Минобороны США отреагировало на появление в России стратегии кибербезопасности 1
22.03.2012 Рогозин: В России появится киберкомандование 1
16.11.2011 Пентагон будет отвечать кибератаками на нападения хакеров 4
18.03.2011 Министерство обороны США перейдет на облачную платформу 1
09.07.2010 Раскрыт секрет эмблемы кибервойск 1
08.07.2010 В эмблеме USCYBERCOM обнаружен странный знак 2
24.05.2010 USCYBERCOM подчинено стратегическому командованию и признано ограниченно боеспособным 1
05.10.2009 США открыли набор в кибервойска 1
10.07.2009 Северная Корея начала кибервойну? 1
