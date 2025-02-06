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NCC Group

NCC Group


06.02.2025 Выплаты кибервымогателям во всем в мире сократились на треть, несмотря на рекордное число успешных атак 1
03.03.2023 «Дыра» в Java-фреймворке наделала шума в США. Все госорганы обязаны срочно установить обновления 1
09.01.2023 Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи. 1
14.06.2022 Популярным «умным» замкам повсеместно угрожает взлом из-за несовершенства Bluetooth 1
31.12.2021 Технологии успешного SOC: стратегии и сценарии реагирования 1
10.10.2020 Можно ли взломать смартфон с дактилоскопическим датчиком и идентификацией по лицу? 1
30.10.2019 ABB вступила в глобальный альянс по кибербезопасности 1
30.04.2019 Дыра в процессорах Qualcomm позволяет воровать ключи шифрования. Под угрозой масса популярных смартфонов на Android 1
05.06.2018 Портал на базе Microsoft SharePoint Online объединил сотрудников Bonava 1
13.02.2018 Хакеры начали использовать «дыру» в Сisco, не закрытую за семь лет 1
16.03.2017 Найден способ мгновенного взлома смартфонов c помощью динамика за $5 1
02.09.2014 Кибератака на любое государство НАТО будет считаться нападением на весь альянс 1
08.02.2012 Россия вошла в тройку главных кибер-агрессоров мира 1
03.11.2009 ИТ-директора сомневаются в безопасности аутсорсинговых систем 1
27.04.2007 Итэшники скрывают утечки данных 1
27.02.2007 "СофтБаланс" внедрил "1С: Бухгалтерию 8" в компании NCC 1
23.10.2003 Хакеры выманивают корпоративные пароли 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

NCC Group и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1413 3
Microsoft Corporation 24649 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Samsung Electronics 10273 1
Cisco Systems 5118 1
Huawei 3943 1
Lenovo Group 2295 1
Qualcomm Technologies 1826 1
Xiaomi 1740 1
Intel Corporation 12207 1
Check Point Software Technologies 760 1
Fortinet 388 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Qualys 62 1
BlackBerry Cylance 3 1
Google LLC 11805 1
ForeScout Technologies 9 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 60 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 1
Tencent 158 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Analog Devices - ADI 90 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Citrix Systems 813 1
Foxit Software 6 1
SCADAfence 1 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
GitHub 825 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 60 1
Chainalysis 17 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
NCC - ЭнСиСи Перспектива - ЭнСиСи Индустрия - ЭнСиСи Недвижимость - ЭнСиСи Строительство 2 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 59 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 616 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 40 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5455 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1214 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 18 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27589 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6154 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1991 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24197 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6691 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12662 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2551 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1027 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 772 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19456 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20835 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25436 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2943 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13539 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50701 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7605 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11021 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2162 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30818 2
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 74 1
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 114 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 199 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4720 1
ECDSA - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm - алгоритм с открытым ключом для создания цифровой подписи 13 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4089 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 628 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 706 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2210 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1067 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1915 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 62 1
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 57 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 169 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы 163 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16168 1
OTRF Security-Datasets - Open Threat Research Forge 4 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4480 7
Google Android 14028 2
Microsoft Azure 1410 2
TrustZone VPN 12 1
LG G ThinQ - Смартфон 12 1
Sony Xperia XZ 12 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 228 1
Sharp Aquos 73 1
Essential Phone PH - смартфон 12 1
HTC 10 14 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Meizu - Серия смартфонов 52 1
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 27 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 390 1
ABB Ability 18 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
BBK OPPO Find - серия смартфонов 50 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
HP Elite x - Серия смартфонов 21 1
Cisco FTD - Cisco Firepower Threat Defense Software 5 1
Cisco Firepower ASA Security Module 1 1
Cisco Firepower Security Appliance 1 1
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 39 1
Microsoft SharePoint Online 101 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 1
LG G - серия смартфонов 140 1
LG V - серия смартфонов 43 1
HTC U - серия смартфонов 30 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 943 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 255 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 673 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Vlissidis Paul - Влиссидис Пол 2 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Мельникова Анастасия 377 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Никитин Юрий 5 1
Gannu Satish - Ганну Сатиш 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Аитов Тимур 197 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
Рахметов Руслан 56 1
Луцив Данила 6 1
Brewster Thomas - Брюстер Томас 2 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Павлов Никита 75 1
Neate Tony - Нит Тони 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144835 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 3
Германия - Федеративная Республика 12697 1
Франция - Французская Республика 7856 1
Украина 7619 1
Италия - Итальянская Республика 4356 1
Бразилия - Федеративная Республика 2367 1
Нидерланды 3524 1
Дания - Королевство 1298 1
Грузия 1243 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Эстония - Эстонская Республика 748 1
США - Иллинойс 332 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Испания - Королевство 3712 1
США - Мичиган 267 1
Швеция - Королевство 3621 1
Европа Западная 1482 1
США - Южная Каролина 97 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51212 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10974 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5436 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5984 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2362 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18571 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48147 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6093 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13565 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2192 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5378 1
Спорт - Футбол 647 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5740 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3478 1
Reference - Референс 185 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 875 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 95 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2737 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 506 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2413 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29171 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 709 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 1
IBT - International Business Times 14 1
NYT - The New York Times 1055 1
Silicon.com 364 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
Computer Weekly 375 1
Forbes - Форбс 823 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 332 1
USC, South Carolina - University of South Carolina - Южно-Каролинский университет - Университет Южной Каролины 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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