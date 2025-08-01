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Индексная книга (каталог) CNews*
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KillNet Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Хакеры шпионили за иностранными посольствами в Москве, выдавая трояны за антивирусы «Касперского» 1
06.02.2025 Выплаты кибервымогателям во всем в мире сократились на треть, несмотря на рекордное число успешных атак 1
29.08.2024 Из-за ошибки в ПО засбоила работа голландских полиции, скорой помощи, пожарных и аэропорта Эйндховена 1
09.08.2024 В американских СМИ опасных хакеров из Китая быстро меняют на русских 1
10.07.2024 «Русских хакеров» обвинили в краже личных данных 15 миллионов американских ветеранов 1
05.10.2023 Атакованы и взломаны сайты НАТО. 9 ГБ документов альянса выложены в Telegram 1
16.02.2023 «Пророссийские школьники» взломали ИТ-системы Lufthansa. Все рейсы отменены 1
13.02.2023 Сайты НАТО взломаны. США подозревают российских хакеров 1
07.11.2022 ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену? 1
11.10.2022 Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet 1
10.08.2022 Хакеры уничтожили данные производителя систем залпового огня HIMARS 2
07.07.2022 Таинственные хакеры оптом уничтожают сайты польской армии, силовиков и госведомств 2

Публикаций - 12, упоминаний - 14

KillNet и организации, системы, технологии, персоны:

Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29891 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69767 9
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3184 1
FreePik 1231 1
Россия - РФ - Российская федерация 151592 11
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375756, в очереди разбора - 747788.
Создано именных указателей - 179585.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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