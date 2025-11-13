Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185831
ИКТ 14414
Организации 11173
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3527
Системы 26370
Персоны 80137
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2737
Мероприятия 876

Microsoft Azure Government


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


13.11.2025 В Таиланде арестован россиянин. США подозревают его в хакерских атаках 1
10.07.2024 «Русских хакеров» обвинили в краже личных данных 15 миллионов американских ветеранов 1
18.11.2020 Red Hat представила обновленную версию Red Hat OpenShift 1
15.01.2019 Пентагон даст Microsoft $1,76 млрд за софт и его поддержку 1
06.09.2018 VMware представила обновления VMware Workspace ONE 1
21.05.2018 Microsoft вступил в битву с Amazon за колоссальный ИТ-контракт военной разведки США 1
18.04.2018 Commvault расширяет интеграцию с Microsoft Azure Stack 1
10.01.2017 Citrix представила новые разработки в области облачных технологий и защищенной мобильности 1
21.12.2016 Microsoft получила от Пентагона заказ на миллиард долларов 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Microsoft Azure Government и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25202 8
Amazon Inc - Amazon.com 3116 3
Google LLC 12197 2
Dell EMC 5088 2
Dell Technologies - Dell Computer 2161 2
Broadcom - VMware End-User Computing 26 1
Nvidia Corp 3706 1
Evil Corp - Хакерская группировка 12 1
Lookout 36 1
Chainalysis 22 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 256 1
Технологии Будущего 158 1
KillNet - Хакерская группировка 16 1
Netskope - Netskope Threat Labs 6 1
Broadcom - VMware 2487 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5239 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Check Point Software Technologies 798 1
Oracle Corporation 6854 1
HP - Hewlett-Packard 3642 1
Trend Micro 629 1
Zscaler 22 1
Palo Alto Networks 167 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 87 1
Citrix Systems 837 1
Commvault 179 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 867 1
Red Hat 1343 1
X Corp - Twitter 2902 1
BMW Group 463 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1845 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3104 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 37 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1349 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 289 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 530 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 597 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22857 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17006 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72417 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56662 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14949 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12282 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31349 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31768 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27037 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33695 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13284 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3041 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5517 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25907 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6964 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2938 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8102 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 813 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2716 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 586 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 604 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 830 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1748 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 197 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1233 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4130 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12954 1
PII - Personally Identifiable Information - Персональная идентифицируемая информация 7 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11467 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5939 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1089 1
Управляемость - Manageability 1919 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3918 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2125 1
Оповещение и уведомление - Notification 5313 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 552 1
GPU - vGPU - virtual Graphics processing unit - виртуальные графические процессоры - GPUaaS - GPU as a Service 48 1
Microsoft Windows API 305 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 84 1
Microsoft Azure 1456 6
Microsoft Windows 16265 5
Microsoft Windows 10 1868 4
Microsoft Office 365 977 2
Microsoft Azure Stack 74 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1428 2
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 11 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 426 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1476 2
Microsoft Windows 10 Enterprise - Microsoft Windows 10 Корпоративная 23 1
Microsoft Azure Storage 11 1
Microsoft Azure Cloud 9 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 40 1
Microsoft Azure Hot 1 1
Citrix XenDesktop 100 1
IBM Storage - IBM System Storage 46 1
Broadcom - VMware Boxer 5 1
Microsoft OneDrive for Business 5 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Red Hat OpenShift Serverless 4 1
Red Hat OpenShift on Microsoft - Red Hat OpenShift on Azure 4 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 641 1
Kubernetes Knative - платформа поставки рабочих нагрузок и управления ими с помощью современных бессерверных вычислений 5 1
Broadcom - VMware App Volumes 11 1
Dell Provisioning for VMware Workspace ONE 2 1
Commvault SaaS - Commvault Software-as-a-Service 1 1
Commvault Complete Data Protection - Commvault Data Governance - Commvault Compliance Apps - Commvault Ransomware Protection - Commvault Ransomware Protect and Recover - Commvault Endpoint Protection 10 1
Red Hat OpenSCAP 7 1
Red Hat OpenShift Virtualization 4 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 43 1
Amazon Web Services - AWS GovCloud 7 1
Microsoft Office 2013 63 1
Citrix NetScaler 66 1
Red Hat OpenShift Ansible 3 1
Citrix Certified - Citrix Partner Network - Citrix Service Provider - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
Google Android 14613 1
Apple iOS 8205 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3045 1
Nvidia Tesla GPU 186 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5127 1
Brockway Tad - Броквей Тед 6 1
Mattis James - Мэттис Джеймс 2 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 1
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 1
Нехорошев Дмитрий 13 1
Гвоздев Дмитрий 137 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 29 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53329 4
Россия - РФ - Российская федерация 155669 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18081 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14456 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54689 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7527 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11378 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14962 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50987 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3676 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6865 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6195 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 257 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1320 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8886 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5289 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2530 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10125 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11676 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2288 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2896 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9570 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6004 1
Forrester Research 828 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399482, в очереди разбора - 732255.
Создано именных указателей - 185831.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/