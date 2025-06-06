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Amazon Web Services AWS GovCloud
УПОМИНАНИЯ
Amazon Web Services и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1560 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 4
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17498 1
|Америка Южная 858 1
|Германия - Федеративная Республика 12790 1
|США - Огайо 283 1
|Европа 24397 1
|Forrester Research 824 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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