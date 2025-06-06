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Индексная книга (каталог) CNews*
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Amazon Web Services AWS GovCloud


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 «Американский потребназдор» запустил ИИ-помощника. Сотрудники жалуются, что он глючит и едва справляется с простейшими задачами 1
13.01.2022 Процессоры AMD Epyc обеспечивают работу новых инстансов AWS EC2 Hpc6a 1
18.11.2020 Red Hat представила обновленную версию Red Hat OpenShift 1
22.11.2017 Amazon и Microsoft запускают секретные облака для американской разведки 1
16.09.2016 Teradata анонсировала аналитическую базу данных, доступную повсеместно 1
16.10.2015 VMware оптимизировала свою платформу управления гибридными «облаками» 1
30.01.2014 Платформа SLES работает в «облаке» Amazon Web Services для госучреждений США 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Amazon Web Services и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 6
Amazon Inc - Amazon.com 3051 3
Broadcom - VMware 2409 2
Microsoft Corporation 24868 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1500 1
Red Hat 1326 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 1
Teradata - Терадата 215 1
AMD - Advanced Micro Devices 4320 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1560 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21886 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16260 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30641 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2788 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7689 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21228 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11434 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9569 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6353 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 987 1
DevOps - Development и Operations 943 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 100 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 477 1
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 40 1
OpenFabrics OFED - OpenFabrics Enterprise Distribution 3 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1658 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6912 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5014 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 790 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12917 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1167 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5603 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9689 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3336 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4191 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11499 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1613 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5960 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3308 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2581 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16377 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4290 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 107 1
Управляемость - Manageability 1784 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 46 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13832 1
Microsoft Azure 1430 3
Linux OS 10260 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 2
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 531 1
Microsoft Windows 15917 1
Google Cloud Platform - GCP 324 1
Oracle Java - язык программирования 3142 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
Red Hat OpenShift 133 1
Broadcom - VMware vSphere 575 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 207 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 154 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Red Hat Ansible Engine - Red Hat Ansible Automation Platform 14 1
Amazon Web Services - AWS Marketplace 20 1
Microsoft Azure Government 8 1
IBM Storage - IBM System Storage 46 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 76 1
Red Hat OpenShift Serverless 4 1
Kubernetes Knative - платформа поставки рабочих нагрузок и управления ими с помощью современных бессерверных вычислений 5 1
Red Hat OpenSCAP 7 1
Broadcom - VMware Identity Manager 11 1
Red Hat OpenShift Virtualization 4 1
Teradata Database 16 1
Teradata Managed Cloud - Teradata Managed Services - Teradata IntelliCloud - Teradata Hybrid Cloud 5 1
Teradata Everywhere 4 1
Teradata IntelliFlex 4 1
Teradata Borderless Analytics 1 1
Teradata Virtual Machine Edition - Teradata Virtual Storage 2 1
Broadcom - VMware vCloud Government Service 1 1
IBM LinuxONE 18 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 154 1
Red Hat OpenShift Ansible 3 1
Red Hat OpenShift on Microsoft - Red Hat OpenShift on Azure 4 1
SUSE Linux 202 1
Галушкин Олег 182 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 155 1
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 1
McNamara Daniel (Dan) - Макнамара Дэн 5 1
Brown Dave - Браун Дэйв 10 1
Jarvis Doug - Джарвис Дуг 1 1
Singh Ajay - Сингх Аджай 5 1
Ratzesberger Oliver - Рацесбергер Оливер 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17498 1
Америка Южная 858 1
Германия - Федеративная Республика 12790 1
США - Огайо 283 1
Европа 24397 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14167 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5604 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6453 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1615 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 1
Forrester Research 824 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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