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IBM LinuxONE

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.08.2026 Новый процессор IBM для мейнфреймов умеет выполнять код IBM Z и Arm одновременно и без эмуляции 1
Александр Лебединский, IBM: Контейнеры стали фундаментом облачных моделей 2
09.04.2025 IBM выпустила спецверсию мейнфрейма Z17, заточенную под задачи ИИ 1
18.11.2020 Red Hat представила обновленную версию Red Hat OpenShift 1
13.07.2020 Андрей Солуковцев, IBM: Многие российские компании цифровизировались за считанные недели 2
13.09.2019 IBM представила мейнфрейм z15 с защитой конфиденциальности данных 1
02.08.2019 IBM трансформирует ПО для работы в любом облаке с помощью Red Hat 1
06.07.2018 Экс-зампред ЦБ России: IBM взяла Центробанк «за яблочко» 1
10.04.2018 IBM представила мейнфреймы для облачных сред 2
04.10.2017 IBM представила мейнфрейм IBM LinuxONE Emperor II 4
05.07.2016 Новые решения IBM для когнитивных вычислений помогут разработчикам развивать свои навыки 2
28.01.2016 IBM обновила LinuxONE для гибридной облачной среды 2
25.08.2015 SUSE упростила установку Linux на мэйнфреймы при помощи KVM для IBM z Systems 2
17.08.2015 IBM выпустила линейку мейнфреймов «только для Linux» 5
11.06.2003 Открытый код собираются закрыть 1
13.01.2003 IBM предлагает вычислительные ресурсы суперкомпьютеров по требованию заказчиков 1
08.02.2002 Рынок ПО: "Красная шапочка" не боится волка-монополиста 1
01.10.2001 IBM интегрирует беспроводные технологии для управления бензоколонками Shell Oil 1
27.12.1999 LinuxOne намерен заработать на первичном размещении акций $24.75 млн 1

Публикаций - 19, упоминаний - 32

IBM LinuxONE и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9705 16
Red Hat 1378 7
Microsoft Corporation 25803 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 3
Intel Corporation 12842 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 953 2
Canonical 222 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
Google LLC 12726 1
IBM Cloud & Cognitive Software - IBM Cognitive Business Solutions - IBM Cognitive Value Consulting 6 1
Открытые технологии 732 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 1
IBM Global Services 130 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
OSDL - Open Source Development Labs - Лаборатория разработок открытого кода 33 1
Xinuos - UnXis - TSG Group - SCO Group - Santa Cruz Operations, SCO 28 1
TurboLinux - Pacific HiTech 98 1
Oracle - Sun Microsystems - Cobalt Networks 14 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1697 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3288 1
Alibaba Group 476 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5817 1
HP Inc. 5899 1
Oracle Corporation 7087 1
Microsoft Corporation - GitHub 1083 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
KPMG 278 1
AT&T Inc 1726 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Thales - Gemalto 189 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
ГПБ - Газпромбанк 1277 1
Coursera 65 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Royal Dutch Shell - Шелл 234 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 132 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5691 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33599 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18205 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24508 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1997 6
Mainframe - Мейнфрейм 275 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28359 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8681 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12960 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1415 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22664 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26413 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7239 4
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6501 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6348 2
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Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 624 1
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Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 238 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3149 1
On-demand - "по требованию" 194 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5800 1
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CNET Networks - CNET News 1643 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6104 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1313 1
Forrester Research 834 2
Thales - Gemalto BLI - Breach Level Index 9 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
IDC - International Data Corporation 4992 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8632 1
IBM Research 111 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2672 2
LinuxWorld 52 1
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