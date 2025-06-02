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Солуковцев Андрей


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» и «Тераплан» объединяют усилия по разработке оптимизационных бизнес-решений 1
13.07.2020 Андрей Солуковцев, IBM: Многие российские компании цифровизировались за считанные недели 1
04.09.2015 IBM на бесплатном форуме расскажет, как увеличить доходы и перейти в эру цифрового бизнеса 1
18.09.2014 «Северсталь» оптимизирует работу систем управления предприятием с помощью IBM 1
24.09.2013 Qiwi построил облачную платформу хранения данных на базе решений IBM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Солуковцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9473 4
NetApp - Network Appliance 640 1
HP Inc. 5717 1
Dell EMC 5053 1
SAP SE 5331 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 1
NanduQ - Qiwi 997 2
Visa International 1953 1
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 1
Северсталь ПАО - Severstal 498 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
ГПБ - Газпромбанк 1108 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2707 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6341 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9665 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11407 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12315 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30585 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21208 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6886 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6875 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2230 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7354 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3194 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5512 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1988 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3298 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5164 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 960 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10670 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4304 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1161 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4997 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2995 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 2
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
IBM Storage - IBM DS servers 53 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
IBM LinuxONE 18 1
IBM Virtual Summit 1 1
IBM Storage - IBM SVC Storage System 10 1
IBM Systems 16 1
IBM Storage - IBM SVC - IBM SAN Volume Controller 18 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
IBM Tivoli 281 1
Шеховцов Юрий 34 1
Архипов Алексей 10 1
Казьмин Дмитрий 3 1
Решин Денис 9 1
Закрепин Евгений 60 1
Филатов Андрей 114 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 3
Россия - РФ - Российская федерация 149162 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 255 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
Европа Восточная 3109 1
Польша - Республика 1971 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11136 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2426 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16731 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7375 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 1
IBM Systems Forum 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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