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Солуковцев Андрей
УПОМИНАНИЯ
Солуковцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шеховцов Юрий 34 1
|Архипов Алексей 10 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
|Решин Денис 9 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Филатов Андрей 114 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
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