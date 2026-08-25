Новый процессор IBM для мейнфреймов умеет выполнять код IBM Z и Arm одновременно и без эмуляции

Новый процессор IBM

Американская корпорация IBM работает над созданием мощного серверного процессора с поддержкой сразу нескольких систем команд, пишет The Register.

Новый чип получит 11 высокопроизводительных ядер, способных работать на частоте свыше 5,7 ГГц, а также аппаратные ускорители инференса ИИ-моделей – для выявления фрода в транзакция, отдельный блок обработки данных – для ускорения операций ввода/вывода и внушительного размера кеш – для ресурсоемких бизнес-задач.

Ключевая особенность новинки – способность к одновременному выполнению инструкций Arm и IBM Z (s390x) или Arm и LinuxONE (s390x).

Процессор, как ожидается, будет изготавливаться в соответствии с техпроцессом 2 нм. Первый прототип чипа по этой норме IBM выпустила еще в 2021 г.

Кто из контрактных производителей интегральных микросхем выступит производственным партнером IBM, не уточняется. Поставки чипа начнутся в 2028 г.



Unsplash - Denny Muller IBM готовит к выпуску новый процессор

IBM Z – это программно-аппаратная платформа, на базе которой IBM выпускает свои серверы и мейнфреймы. Мейнфреймы под брендом IBM Z предназначены для работы под управлением проприетарной ОС IBM z/OS и ориентированы на традиционных клиентов компании, например, финансовым организациям. Построенные на той же платформе серверы LinuxONE, «заточенные» на работу с дистрибутивами Linux и стеком свободного ПО, позиционируются в качестве альтернативы классическим серверам на базе архитектуры x86, в том числе для создания масштабной облачной инфраструктуры.

Попытка угодить всем и сразу

IBM Z – мощная платформа, хорошо справляющаяся с «тяжелыми» нагрузками, требующими значительных вычислительных ресурсов. Мейнфреймы по-прежнему являются важным направлением бизнеса IBM. Однако, как отмечает The Register, на сегодняшний день это весьма нишевый продукт – рынок мейнфреймов довольно мал. Так, по данным компании Rocket Software, поставщика инструментов для модернизации мейнфреймов, в Австралии насчитывается лишь 42 организации, применяющих серверы этого типа. Именно австралийский рынок Rocket Software считает для себя приоритетным, то есть в других регионах эксплуатантов мейнфремов на поверку может оказаться еще меньше.

Учитывая сравнительно малую распространенность оборудования такого класса современные вендоры коммерческого ПО не слишком-то и рвутся обеспечивать поддержку Z/OS, о чем хорошо известно IBM, отмечает The Register.

«Голубой гигант» также осведомлен о том, что крупные провайдеры облачной инфраструктуры все чаще предлагают услуги на базе процессоров на архитектуре Arm собственной разработки, и эти услуги пользуются большим спросом, в том числе благодаря наличию огромного количества ПО с открытым исходным кодом, имеющего сборки под Arm.

По мнению аналитика TechInsights Джорджа Козмы (George Cozma), несмотря на то, что IBM Z остается золотым стандартом обеспечения работы критически важных процессов, заложенная в нее архитектура «все больше рассинхронизируется с современным жизненным циклом разработки ПО».

Выпуск нового гибридного процессора – попытка IBM угодить всем категориям заказчиков сразу, предложив универсальный продукт. Независимые разработчики, поддерживающие ПО для мейнфреймов, и их клиенты на новом оборудовании смогут и дальше сохранять в рабочем состоянии свои «древние» системы; нуждающиеся в доступе к большому пулу современного софта с открытым кодом, будут рады наличию поддержки Arm.

Опыт у IBM имеется

IBM продолжает регулярно – примерно раз в три года – обновлять линейки выпускаемых мейнфреймов, несмотря на их не слишком высокую популярность. Последняя модель z17 поступила в продажу в 2025 г. Как отмечает The Register, машина следующего поколения z18 выглядит как вероятный кандидат на первое устройство под управлением нового 11-ядерного чипа, который пока обходится без названия.

IBM уже имеет опыт вывода на рынок процессоров с поддержкой нескольких архитектур. Со слов Козмы, в середине 1990-х гг. IBM разработала чип PowerPC 615, умевший выполнять код, скомпилированный под архитектуру PowerPC (RISC-архитектура, созданная Apple, IBM и Motorola совместными усилиями), как и «заточенный» под x86-процессоры производства AMD/Intel. Выбор необходимого набора команда осуществлялся при загрузке системы. Чип якобы предназначался Apple, но он так и не поступил в широкую продажу.