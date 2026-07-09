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Apache Hadoop HBase СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом

Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.07.2026 Arenadata Hyperwave: работа с геопространственными данными, новые функции безопасности и управления 1
05.08.2025 Максим Хомутинников, ADP: Безопасность начинается не с пароля, а с архитектуры 1
08.07.2025 Arenadata Hadoop эволюционирует в Arenadata Hyperwave 1
09.12.2024 Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера 1
24.01.2023 Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper 1
08.06.2022 «Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно 1
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 1
02.04.2019 «Ланит» создал новую компанию для развития продукта на PostgreSQL и TensorFlow 1
10.07.2018 Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих 1
15.02.2017 Oracle представила облачный сервис для интеграции разнородных данных и аналитики реального времени 1
02.03.2016 Новое слово в аналитике больших данных – гиперконвергентная инфраструктура 1
28.01.2016 IBM обновила LinuxONE для гибридной облачной среды 1
21.07.2015 Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop 1
24.02.2015 Oracle представила новые решения для работы с большими данными 1
31.10.2014 Oracle Enterprise Metadata Management 12c поможет управлять «Большими Данными» 1
14.08.2013 Слава Лазебников - Big Data нельзя внедрять исключительно как технологию 1
25.07.2013 Samsung наняла 20 тыс. разработчиков Open Source и хочет больше 1
24.06.2011 Oracle готовит "перезагрузку" Java 1
05.07.2010 Вышел дистрибутив для систем облачных вычислений на основе Open Source 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Apache Hadoop HBase и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7061 5
IBM - International Business Machines Corp 9681 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 405 3
Teradata - Терадата 225 3
Cloudera 63 3
Google LLC 12623 3
Cloudera - Hortonworks 27 2
Microsoft Corporation 25714 2
Meta Platforms - Facebook 4609 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2389 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 938 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 426 2
Upstream 54 1
GigaSpaces 3 1
Samsung Electronics 11011 1
Ростелеком 10881 1
SAP SE 5581 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Amazon Inc - Amazon.com 3257 1
X Corp - Twitter 2930 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 1
Softline - Софтлайн 3690 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 598 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2999 1
VK - Mail.ru Group 3593 1
Крок - Croc 1956 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
Red Hat 1378 1
Canonical 220 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 1
PayPal 670 1
Yahoo! 3726 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1128 1
Pentaho 63 1
УльтимаТек - Datana - Датана 31 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
TI - Texas Instruments Incorporated 846 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 159 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
АСК 49 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Expedia Group 135 1
Совкомбанк Совесть 278 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Apache Software Foundation - ASF 229 2
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 1
Linux Foundation 198 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 24 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7808 10
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10585 8
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5536 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9089 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6464 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 985 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 68 1
IDC - International Data Corporation 4968 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
Короткая ссылка
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