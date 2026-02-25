Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Apache ZooKeeper


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.02.2026 Релиз Arenadata Streaming: интеграция с Ozone и обновление технологической платформы 1
08.07.2025 Arenadata Hadoop эволюционирует в Arenadata Hyperwave 1
13.05.2025 Релиз Arenadata Streaming: новые возможности потоковой передачи и обработки данных 1
14.01.2025 Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга 1
23.09.2024 Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации 1
27.02.2024 Arenadata вошла в топ-5 основных контрибьютеров в ClickHouse среди мирового сообщества 1
25.12.2023 Выпущена версия СЭД ТЕЗИС 5.3: развитие HR-модуля, повышение производительности, импортозамещения сервиса сравнения и распознавания 1
24.01.2023 Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper 1
12.01.2023 Индейцы США потребовали переименовать веб-сервер и открытую лицензию Apache 1
08.06.2022 «Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно 1
28.07.2020 «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой 1
14.03.2019 В Реестр российского ПО впервые попал гиперконвергентный конкурент Dell EMC, HPE и Zerostack 1
10.07.2018 Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих 1
07.07.2017 Cisco признала: В ее контроллерах неизменяемые логины и пароли были вшиты прямо в код 1
05.07.2010 Вышел дистрибутив для систем облачных вычислений на основе Open Source 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Apache ZooKeeper и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 354 6
Cisco Systems 5239 2
Yandex - Яндекс 8647 2
Microsoft Corporation 25352 2
IBM - International Business Machines Corp 9568 2
GitHub 997 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 193 2
ZeroStack 2 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 23 1
Ростелеком 10446 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3167 1
Nutanix 108 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Dell EMC 5111 1
Amazon Inc - Amazon.com 3166 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 1
Meta Platforms - Facebook 4559 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2618 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 888 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 132 1
Selectel - Селектел 463 1
HTC Corporation 1506 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Yahoo! 3711 1
Росплатформа - Р-Платформа 91 1
Tencent 174 1
Teradata - Терадата 219 1
Cloudera 60 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 17 1
Google LLC 12358 1
Омега 87 1
Открытые технологии 716 1
BI Consult - Би Ай Консалт 18 1
Upstream 52 1
Microsoft - LinkedIn 691 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 372 1
Apache Software Foundation - ASF 223 2
OSI - Open Source Initiative 78 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8239 6
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 358 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27230 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6019 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11623 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4713 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7483 3
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 179 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1911 3
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 147 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6039 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1892 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10170 2
DevOps - Development и Operations 1110 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4823 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 545 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26206 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12404 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2898 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7069 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 863 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1221 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 499 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 772 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4257 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4538 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2174 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 991 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3564 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 102 1
root-доступ - рутинг - процесс получения прав суперпользователя 206 1
BI - AaaS - Analytics As A Service - аналитика как сервис - BIaaS - Business Intelligence as a Service - бизнес-аналитика как услуга 6 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1032 1
Apache Hadoop 449 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 225 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 609 4
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 64 4
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 86 4
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 18 4
Oracle Java - язык программирования 3360 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 37 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 2
Ansible 125 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5229 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 225 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 210 2
Philips Hue - Умные лампы и светильники 28 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 70 2
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 81 2
Apache Zeppelin 9 2
McDonnell Douglas - AH-64 Apache 23 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Haulmont - Тезис СЭД 91 1
GitHub Copilot 32 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 39 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 22 1
Zebra SmartSense 4 1
HTC Apache 2 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.ClusterManager 13 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 17 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 25 1
Yandex Data Proc 5 1
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 11 1
Apache Superset 23 1
Apache Derby - IBM Cloudscape 7 1
Apache Ambari 5 1
AutoIt 17 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Hyperwave 7 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 1
Red Hat Ansible 127 1
Linux OS 11056 1
Сорокин Игорь 25 1
Большаков Александр 7 1
Kuhn Bradley - Кун Бредли 2 1
Simmons Josh - Симмонс Джош 1 1
Носов Сергей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 1
Китай - Тайвань 4152 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2334 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1019 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2191 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1325 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1315 1
Образование в России 2579 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 1
НКО - Некоммерческая организация 600 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1051 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 159 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6355 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2825 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 33 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще