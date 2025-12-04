Разделы

Apache Superset

Apache Superset

СОБЫТИЯ

04.12.2025 «Рег.облако» запустил платформу для управления и анализа данных 1
03.10.2025 «DатаРу Консалтинг» внедрила BI-платформу на базе открытого ПО для страхового брокера Remind 2
30.07.2025 Релиз RuDesktop 2.8.1525 Hotfix 1
07.07.2025 DIS Group представила Lakehouse-платформу «Селена» 1
27.06.2025 «Апельсин» совместно с GlowByte внедрил решения Data Ocean Nova и Data Ocean Governance DQ вендора Data Sapience 2
27.06.2024 За последние три года доля внедрения российских BI-решений выросла почти в восемь раз 1
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 2
15.01.2024 Как выбрать провайдера DBaaS, чтобы сэкономить? 7 советов от эксперта 1
28.12.2023 Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры 2
05.12.2023 На что нынче спрос в бизнес-аналитике: 5 основных запросов 1
16.11.2023 «Техаудит» выпустил новый релиз «Суперсет ТА» 2
21.09.2023 Norbit BI – новая отечественная платформа для бизнес-аналитики 1
01.08.2023 Чем заменить санкционное ПО в ИТ-проектах по созданию единого информационного пространства 1
24.05.2023 Дмитрий Бодунов -

Как объединялись ИТ-инфраструктура, бизнес-процессы и команды «Утконоса» и «Ленты Онлайн»

 1
13.02.2023 «ОЛЛИ ИТ» становится эксклюзивным дистрибьютором импортозамещающего решения от ITSumma в сфере обработки больших данных 1
02.02.2023 Utrace обновила решение для анализа данных маркировки 1
18.10.2022 Selectel и ITSumma запускают «Платформу обработки данных» 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
01.07.2021 Компания «ТехАудит» доработала обновленную версию BI-платформы Apache Superset во «ВкусВилле» 2
10.07.2018 Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих 1
05.06.2002 "МедиаЛингва" представила новую версию своего словаря 1
08.05.2002 Маркетинговая акция "МедиаЛингвы" - скидка 30% на ПО при заказе в интернет-магазине компании 1

Публикаций - 22, упоминаний - 28

Apache Superset и организации, системы, технологии, персоны:

8983 4
Selectel - Селектел 439 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 3
Salesforce - Tableau Software 114 3
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 141 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Oracle Corporation 6867 2
Ланит - Норбит - Norbit 406 2
Qlik - QlikTech 162 2
Медиалингва 46 2
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 2
ТехАудит 3 2
МФТИ - Физтех-Союз НП 8 1
Платформа данных Селена 3 1
Ростелеком 10306 1
МегаФон 9892 1
SAP SE 5426 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
Microsoft Corporation 25236 1
InfoWatch - Инфовотч 1088 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
Directum - Директум 1164 1
Telegram Group 2571 1
Softline - Polymatica - Полиматика 189 1
Promt - Промт 309 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 1
Salesforce - Informatica 135 1
Utrace - Ютрэйс 51 1
Bentley Systems 57 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 59 1
ThoughtSpot 7 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 129 1
Luxms 99 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 81 1
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 260 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
ВкусВилл - Избёнка 185 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Лента - Утконос 178 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
Комус 104 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 32 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 8 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 8
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1454 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 7
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 480 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 4
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 399 4
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 4
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 763 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 3
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 44 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 343 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 5
Apache Hadoop 447 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 209 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 200 4
Redash 4 3
Microsoft Office 3952 3
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 2
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 2
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 84 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 222 2
Apache Airflow 61 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 59 2
Luxms BI 97 2
Metabase 11 2
Paragon Мультилекс 38 2
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 65 2
ITSumma - ITS DPP - ITS Data Processing Platform 3 2
FanRuan - FineBI 26 2
Apache Ambari 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 1
Microsoft Azure 1460 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google TensorFlow 94 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 217 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 1
Samsung Knox 106 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 93 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 69 1
Python PyTorch 57 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 130 1
Баранов Антон 9 2
Шургин Сергей 1 1
Замула Дмитрий 2 1
Цховербадзе Софья 1 1
Побирский Данил 2 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1146 1
Сотин Денис 216 1
Сирота Юрий 67 1
Иванов Сергей 398 1
Андрианов Павел 84 1
Аршавский Анджей 31 1
Галкин Николай 121 1
Фокин Валерий 48 1
Гимранов Ринат 125 1
Тугов Александр 15 1
Кирьянова Александра 155 1
Меденцев Константин 100 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Воронин Павел 179 1
Чернявский Леонид 11 1
Тараторин Александр 58 1
Смирнов Денис 25 1
Гришин Александр 25 1
Шинкарев Александр 33 1
Истомин Константин 58 1
Ульихин Павел 36 1
Абузяров Эмиль 1 1
Рогуленко Георгий 1 1
Кондратьев Константин 8 1
Алешкин Сергей 65 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Чернышев Андрей 70 1
Мартынов Павел 28 1
Ерошкин Павел 35 1
Новоселов Иван 35 1
Микрюков Валерий 28 1
Шевцов Николай 10 1
Ляховецкий Станислав 1 1
Никулин Максим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
Казахстан - Республика 5792 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 2
Европа 24634 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 334 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Английский язык 6876 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 2
Инфляция 121 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Цифровой регион - Федеральный проект 107 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 41 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Экономический эффект 1219 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 1
VAD - Value Added Distribution 134 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
CNews Инновация года - награда 133 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews AWARDS - награда 549 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
