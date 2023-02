«ОЛЛИ ИТ» становится эксклюзивным дистрибьютором импортозамещающего решения от ITSumma в сфере обработки больших данных

Компания ITSumma, разработчик отечественного импортозамещающего решения в сфере обработки больших данных ITS Data Processing Platform (ITS DPP), и компания «ОЛЛИ ИТ», VAD-дистрибьютор, работающий на рынке информационных технологий с 1992 г., заключили партнерское соглашение, согласно которому «ОЛЛИ ИТ» приобретает статус эксклюзивного дистрибьютора платформы хранения и обработки данных ITS DPP в России. Об этом CNews сообщили представители ITSumma.

Платформа построена на базе компонентов с открытым исходным кодом — Apache Spark, Apache Hadoop, Apache Kafka, Greenplum. Для потоковых ETL-процессов используется Apache Spark, а для пакетной обработки данных — Apache Airflow. Для построения витрин применяется ClickHouse, а Apache Superset и Redash являются программными решениями для аналитики.

ITS Data Processing Platform можно развернуть в рамках отдельного проекта или использовать как часть подсистемы проектов по автоматизации, созданию интеллектуальных систем и систем мониторинга.

Платформа ITS DPP решает следующие задачи:

Построение системы хранения, обработки и анализа данных с нуля, при этом гибкость подхода позволяет сформировать решение любой сложности и мощности. Построение достоверных графиков в реальном времени по большим объемам данных.

Автоматизированное построение отчетов для минимизации человеческого фактора. Минимизация времени «простоя» производства, увеличение ежегодной добычи энергоресурсов и снижение убытков от неэффективного использования оборудования.

Оптимизация производственной цепочки и снижение ошибок при прогнозировании спроса, снижение убытков от хранения избыточных оборотных средств, убытков от задержек в производстве. Переезд с проприетарного стека ПО на open-source-компоненты, для поддержки которых легко найти инженеров на рынке.

Запуск MVP/пилотных версий проектов, требующих наличия системы обработки и анализа данных. Переезд с зарубежных облачных BigData-сервисов.

«Последние полтора года наш R&D-отдел и отдел обработки данных сфокусированы на развитии платформы ITS DPP. Еще до подписания соглашения с “ОЛЛИ ИТ” мы интегрировали платформу в несколько проектов правительства Москвы, в проект по поиску людей, в ряд проектов сферы нефтесервиса и финтеха. Уверен, с помощью наших новых дистрибьюторов разработанный ITSumma продукт, который успешно заменяет целый ряд зарубежных программных решений (более недоступных в России), получит максимально широкое распространение в разных сегментах российской экономики», — сказал директор по развитию бизнеса ITSumma Антон Баранов.

«Для нас сотрудничество с компанией ITSumma — это важный шаг на пути создания экосистемы российских продуктов в области нашей специализации. Платформа ITS DPP решает актуальные и сложные задачи по хранению и обработке больших данных. Мы уверены, что наша совместная работа поможет правильно выбирать и эффективно внедрять передовые решения ITSumma партнерам “ОЛЛИ” и их заказчикам», — отметил Денис Смирнов, директор департамента дистрибуции «ОЛЛИ ИТ».

ITSumma — российская компания, ведущая свою деятельность с 2008 г. Специализируется на создании и технической поддержке высоконагруженных информационных систем, DataOps- и MLOps-сопровождении, создании SRE-экосистем и внедрении систем обработки и хранения данных. Платформа ITS DPP запатентована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Свидетельство №2022615844); в настоящее время начата процедура ее регистрации в реестре российского программного обеспечения.

«ОЛЛИ ИТ» работает на рынке информационных технологий с 1992 г. в качестве Value Add дистрибьютора в сегментах виртуализации серверов, рабочих станций и приложений, контейнерных платформ и больших данных, поставляя заказчикам продукты, созданные российскими компаниями.