Apache Airflow

Apache Airflow

04.12.2025 «Рег.облако» запустил платформу для управления и анализа данных 1
26.11.2025 «ДАР» выводит на рынок ИИ-ассистента для ревью кода 1
25.11.2025 Deckhouse Kubernetes Platform расширяет возможности хранения и управления данными 1
11.11.2025 Orion soft выпустил новую редакцию платформы контейнеризации – Nova AI 1
29.10.2025 Москва создаст собственную платформу нейросетей на базе PostgreSQL и Kubernetes 1
03.10.2025 «DатаРу Консалтинг» внедрила BI-платформу на базе открытого ПО для страхового брокера Remind 2
03.09.2025 Cloud.ru запускает платформу для полного цикла работ с данными Evolution Data Platform в коммерческую эксплуатацию 1
06.08.2025 Компания НАГ в партнерстве с GlowByte построила корпоративное хранилище данных с единой системой отчетности 1
29.07.2025 Selectel запускает хранилище S3 Vault — облачное решение для резервного копирования S3 бакетов 1
21.07.2025 «Электрорешения» и «Аэро» создали аналитическую data-платформу на базе Yandex Cloud 1
04.06.2025 Банк «Уралсиб» совместно с GlowByte разработал функционал для создания MLOps-платформы  1
22.05.2025 «Литрес» построил аналитическое хранилище данных в облаке Cloud.ru 1
28.04.2025 Arenadata официально представила облачную платформу Arenadata One 1
24.03.2025 «Норникель» совместно с GlowByte внедрил корпоративную ML-платформу на базе продукта Kolmogorov вендора Data Sapience  1
21.03.2025 «ДАР» разработал новое решение для быстрого создания платформ данных 1
18.02.2025 Автоматизация аналитики: как BI-решение от Qsoft помогло таксопарку улучшить управление данными 1
13.01.2025 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte повысил эффективность платформы моделирования с помощью новых MLOps-инструментов 1
11.12.2024 Группа «Самолет» создала гибридную платформу для управления данными 1
03.12.2024 РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata 1
15.10.2024 «Ашан Тех» разработал и внедрил собственное ПО #БЕЗостатка 1
24.09.2024 VK Tech разработал единую платформу для работы с данными 1
15.08.2024 БКС при поддержке GlowByte разработал план развития MLOps-инфраструктуры для клиентского маркетинга 1
18.07.2024 Владимир Горохов, Максим Андрианов -

«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования

 1
02.07.2024 Компания H&N при поддержке RNT Group запустила импортонезависимую BI-платформу 1
13.05.2024 «Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud 1
27.04.2024 «Ренессанс страхование» в два раза ускорит работу с данными благодаря data-стратегии от «КОРУС Консалтинг» 1
16.04.2024 Selectel и Neoflex объявили о технологическом партнерстве в области ML-разработки 1
19.03.2024 Yandex Cloud растет в два раза быстрее облачного рынка 4
20.02.2024 Страховая компания «Югория» при поддержке GlowByte внедрила корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
13.02.2024 Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro 1
05.12.2023 IT_ONE разработала ETL-продукт для наполнения хранилищ данных – OneData 2
05.12.2023 Компания «Арнест упаковочные решения» разработала дашборды на основе российской BI-платформы Insight 1
16.11.2023 В экосистему Softline Universe включено современное решение для управления данными Deco Systems 2
27.09.2023 Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью облачного сервиса Apache Airflow 2
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

 1
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
07.03.2023 Как с помощью импортозамещающих технологий снизить нагрузку на SAP HANA 1
13.02.2023 «ОЛЛИ ИТ» становится эксклюзивным дистрибьютором импортозамещающего решения от ITSumma в сфере обработки больших данных 1

Публикаций - 61, упоминаний - 70

Apache Airflow и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 10
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 141 9
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 8
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 161 8
8983 6
Neoflex - Неофлекс 244 5
LG Electronics 3675 4
Корус Консалтинг ГК 1334 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 4
Открытые технологии 715 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 3
Microsoft Corporation 25236 3
VK - Mail.ru Group 3532 3
Samsung Electronics 10625 3
Salesforce - Tableau Software 114 3
Selectel - Селектел 439 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Snowflake 25 2
ITSumma - ITS - Сумма АйТи 12 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 16 2
Oracle Corporation 6867 2
Red Hat 1344 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Ростелеком 10306 2
Cisco Systems 5222 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 2
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 130 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
Luxms 99 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 1
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 25 1
Dasha.AI - Даша.АИ 6 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 65 1
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
Dyson 130 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Альфа-Банк 1868 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 2
Сбер - СберАвто 36 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 73 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 46 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Силовые машины 142 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
АСК 48 1
Росагролизинг 10 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Автодом - АВТОDOM 32 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 51 1
Красный квадрат 11 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 11 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 5 1
Вкусно — и точка 29 1
Автостэлс - Автостэлс-Тех 3 1
Федеральное казначейство России 1879 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 36
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 29
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 22
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1141 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 17
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 480 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 9
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 437 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2412 9
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 8
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 343 8
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 465 8
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 322 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 7
DevOps - Development и Operations 1067 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 6
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1454 6
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 100 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 620 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2430 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 14
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 209 12
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 11
Apache Hadoop 447 10
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 59 9
MLflow 19 9
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 8
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 200 7
EPFL - Scala - Язык программирования 153 6
Oracle Java - язык программирования 3328 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 603 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 6
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 4
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 84 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 50 4
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 16 3
Neoflex MLOps Center - Dognauts - Догнатс 5 3
Meta Platforms - Facebook - Trino 24 3
GlowByte Advanced Analytics 8 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 3
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 3
Jenkins 48 3
Microsoft Windows 16327 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 3
Apache NiFi 18 2
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB - Yandex Managed Service for Spark 19 2
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 2
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 13 2
LG Hygiene Fresh 6 2
ITSumma - ITS DPP - ITS Data Processing Platform 3 2
Yandex Lockbox 7 2
GlowByte ModelOps - GlowByte MLOps - GlowByte Reinforcement Learning 3 2
Apache Superset 22 2
JavaScript - JS - язык программирования 1329 2
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 2
Microsoft Azure 1460 2
Docker - Платформа распределённых приложений 435 2
Николаев Павел 4 2
Баранов Антон 9 2
Тятюшев Максим 160 2
Чуднова Лина 2 2
Александров Александр 85 2
Чурсин Дмитрий 81 2
Натрусов Артем 312 2
Шадаев Максут 1146 2
Сотин Денис 216 2
Виноградов Александр 63 2
Спирин Антон 87 1
Смирнов Денис 25 1
Бобровский Владимир 2 1
Лазаричева Екатерина 1 1
Гольдберг Юлий 25 1
Пустарнаков Роман 51 1
Линцова Екатерина 11 1
Стоянов Алексей 52 1
Кубарев Алексей 56 1
Манихин Алексей 10 1
Шойтов Александр 99 1
Могильников Алексей 3 1
Верисов Михаил 25 1
Пчелин Юрий 38 1
Черепанов Андрей 6 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Харитонов Дмитрий 71 1
Гаврилов Евгений 55 1
Родин Валерий 3 1
Бабкин Николай 24 1
Серебряков Дмитрий 5 1
Новоселов Сергей 2 1
Королёв Дмитрий 35 1
Карпов Роман 75 1
Маркова Светлана 43 1
Ульянычев Матвей 47 1
Журавлев Денис 3 1
Власова Юлия 7 1
Курилович Евгений 9 1
Наумов Владимир 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Европа 24634 3
Сингапур - Республика 1906 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 132 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Сербия - Белград 61 1
Кипр - Лимасол 21 1
Россия - УФО - Челябинская область - Аргаяшский муниципальный район - Аргаяш 10 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Канада 4985 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
Нидерланды 3631 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 1
Кипр - Республика 579 1
Латвия - Латвийская Республика 824 1
Канада - Монреаль 72 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Украина 7793 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Польша - Республика 2001 1
Сербия - Республика 355 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Израиль 2784 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 537 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 441 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 288 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Зоология - наука о животных 2791 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 596 2
Аудит - аудиторский услуги 3111 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 554 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
CNews - Auto.CNews 51 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Markets&Markets Research 113 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Учебный центр 3 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 1
CNews AWARDS - награда 549 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
