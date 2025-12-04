Получите все материалы CNews по ключевому слову
Apache Airflow
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Apache Airflow и организации, системы, технологии, персоны:
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 21 1
|Николаев Павел 4 2
|Баранов Антон 9 2
|Тятюшев Максим 160 2
|Чуднова Лина 2 2
|Александров Александр 85 2
|Чурсин Дмитрий 81 2
|Натрусов Артем 312 2
|Шадаев Максут 1146 2
|Сотин Денис 216 2
|Виноградов Александр 63 2
|Спирин Антон 87 1
|Смирнов Денис 25 1
|Бобровский Владимир 2 1
|Лазаричева Екатерина 1 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Пустарнаков Роман 51 1
|Линцова Екатерина 11 1
|Стоянов Алексей 52 1
|Кубарев Алексей 56 1
|Манихин Алексей 10 1
|Шойтов Александр 99 1
|Могильников Алексей 3 1
|Верисов Михаил 25 1
|Пчелин Юрий 38 1
|Черепанов Андрей 6 1
|Потапенко Дмитрий 18 1
|Харитонов Дмитрий 71 1
|Гаврилов Евгений 55 1
|Родин Валерий 3 1
|Бабкин Николай 24 1
|Серебряков Дмитрий 5 1
|Новоселов Сергей 2 1
|Королёв Дмитрий 35 1
|Карпов Роман 75 1
|Маркова Светлана 43 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Журавлев Денис 3 1
|Власова Юлия 7 1
|Курилович Евгений 9 1
|Наумов Владимир 18 1
|CNews - Auto.CNews 51 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.