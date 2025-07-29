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Selectel запускает хранилище S3 Vault — облачное решение для резервного копирования S3 бакетов

Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, объявил о запуске хранилища S3 Vault — облачного решения для резервного копирования S3 бакетов (buckets) с полным контролем доступа. Новый сервис особенно актуален для крупного бизнеса с высокими требованиями к сохранности и безопасности данных, поскольку хранилище недоступно из контура компании, и даже при кибератаке копия в S3 Vault останется нетронутой.

Новое решение обеспечивает дополнительный уровень защиты информации, копируя всё на изолированную ИТ-инфраструктуру. Это поможет компаниям снизить риски потери данных и подготовиться к различным сценариям инцидентов. После настройки услуга работает автоматически, поддерживает объемы данных до петабайт и включает функции планирования, оповещений и контроля доступа.

Решение построено на базе Airflow и Kubernetes, что позволяет гибко управлять задачами резервного копирования. Доступ к данным строго ограничен и предоставляется только по запросу, что минимизирует риск компрометации. Это особенно важно для компаний, работающих с критически важной информацией, например, с персональными и платежным данными.

Гибкий планировщик заданий обеспечивает возможность настройки резервного копирования по индивидуальному расписанию. Для работы с большими объемами данных в системе реализованы механизмы параллельной обработки и организации очередности задач. Это предотвращает перегрузку каналов и поддерживает стабильную производительность даже при интенсивной нагрузке.

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Кроме того, для удобства пользователей команда разрабатывает интуитивно понятный интерфейс, позволяющий в реальном времени отслеживать статус синхронизации и получать полное представление о состоянии каждого бакета.

«Перед бизнесом остро стоит проблема защиты данных — особенно сегодня, в условиях участившихся кибератак. S3 Vault создает независимый защищенный контур для хранения резервных копий. Это позволяет компаниям не просто подстраховаться на случай сбоев, но и обеспечить бесперебойную работу ключевых IT-систем и непрерывность бизнес-процессов. Для нас это стратегически важный продукт, отвечающий актуальным потребностям рынка в надежном хранении и восстановлении данных», — отметил Ярослав Павлов, менеджер продукта в Selectel.

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