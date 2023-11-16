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В экосистему Softline Universe включено современное решение для управления данными Deco Systems

ГК Softline, российский поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о партнерстве с вендором в области построения корпоративных хранилищ данных — Deco Systems. Вместе партнеры будут продвигать на российском рынке решение в сфере Extract Transform Load-инструментов, продукт для управления данными и автоматизации создания ETL-процессов — DMP «Управление хранилищем». Решение включено в экосистему тесно интегрированных сервисов Softline Universe.

Softline Universe — это модель предоставления доступа к экосистеме прикладных интегрированных сервисов, вычислительным ресурсам и инфраструктуре через интернет. Softline Universe представляет собой не просто совокупность безопасных программных продуктов и сервисов, предоставляемых посредством облачных технологий, это цифровая вселенная, позволяющая пользователям быстро настраивать и масштабировать свои приложения и услуги в зависимости от изменяющихся бизнес-требований, что обеспечивает более гибкое управление ресурсами и снижение затрат на ИТ.

DMP «Управление хранилищем» от Deco Systems — это Low-code-инструмент по автоматизации создания ETL-процессов, который предоставляет возможности подключения к разнообразным источникам данных: от СУБД и различных API до приложений на базе «1С». Продукт построен на базе собственных разработок компании и open source-решений, тесно интегрированных и имеющих понятный пользовательский интерфейс Deco Systems.

Особое внимание стоит уделить интеграции с популярной МPP CУБД для хранения и обработки значительного объема данных — GreenPlum. В зависимости от потребностей клиента может быть использован либо open-source-дистрибутив, либо решение партнеров. Бесшовная интеграция с Apache Airflow обеспечивает оркестрацию процессов экстракции, загрузки и преобразования данных.

DMP «Управление хранилищем» предлагает интуитивно понятный подход к управлению и созданию потоков данных. Большинство преобразований и манипуляций с данными генерируются самим инструментом на основе внесенных метаданных и могут быть адаптированы пользователем с базовыми знания SQL, делая процесс простым и доступным. Записанные на SQL скрипты автоматически преобразуются в Python DAG и далее с помощью API интегрируются в Airflow и выполняются согласно расписанию.

Еще одной из ключевых особенностей продукта является визуализация Lineage-данных. Благодаря этому пользователи могут отслеживать путь данных от источника до итоговой витрины. Весь процесс представлен в удобном интерфейс, обеспечивая полную прозрачность и контроль над вашими данными.

DMP «Управление хранилищем» — продукт, созданный для управления данными в современных компаниях. Решение разработано с учетом последних трендов с поддержкой методологии DataVault 2.0 при организации детального слоя корпоративного хранилища данных.

«ГК Softline продолжает стратегию диверсификации портфеля партнёров и объявляет о включении нового вендора в состав Softline Universe. Этот шаг подтверждает нашу приверженность обеспечению высококачественных услуг для наших клиентов, предлагая им все более широкий спектр решений. Мы ценим доверие наших заказчиков и стараемся оправдать его, выбирая надежных партнеров», — сказал Андрей Свиридов, архитектор бизнес-приложений ГК Softline.

«Для Deco Systems стратегическое партнёрство с ведущими игроками рынка, такими как ГК Softline, имеет огромное значение. Интеграция продукта DMP «Управление хранилищем» в Softline Universe подчёркивает нашу цель — предоставлять бизнесу высокоэффективные и инновационные решения в области управления данными. Мы убеждены, что в сотрудничестве с ГК Softline наши клиенты смогут полностью раскрыть потенциал своих данных и усовершенствовать свои бизнес-процессы», — сказал Михаил Шмитов, генеральный директор Deco Systems.

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