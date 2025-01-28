Свиридов Андрей
Свиридов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline Universe - SLU 29 2
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 924 2
|Apache Airflow 44 1
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 980 1
|Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
|Шмитов Михаил 1 1
|Костина Светлана 11 1
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