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Свиридов Андрей



28.01.2025 «Ред Софт» и «АйТи-Опт» начали сотрудничество для продвижения и внедрения российских программных решений в Удмуртии 1
20.11.2024 «DатаРу Облако» интегрирует решения «Ред Софт» в свою облачную платформу 1
08.07.2024 ГК Softline интегрировала платформу NBT в экосистему Softline Universe 1
16.11.2023 В экосистему Softline Universe включено современное решение для управления данными Deco Systems 1
28.12.2022 «Ред ОС» выходит в облаках 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Свиридов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2818 2
Ред Софт - Red Soft 708 2
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Deco Systems - Деко Системс 1 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Yandex - Яндекс 7356 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 5 1
8226 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4097 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21155 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27454 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19347 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11373 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 142 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1166 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2477 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 538 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1021 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1725 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 404 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1892 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 128 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6778 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2126 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1181 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2657 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2479 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15894 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 536 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10186 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7386 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3853 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24153 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5319 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2123 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 386 1
Softline Universe - SLU 29 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 924 2
Apache Airflow 44 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 980 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
Шмитов Михаил 1 1
Костина Светлана 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8410 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51082 1
Digital Universe - Цифровая Вселенная 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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