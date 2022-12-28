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«Ред ОС» выходит в облаках

Разработчик «Ред софт» объявил о выходе российской операционной системы «Ред ОС» в формате облачной инфраструктуры. Теперь пользователи «Ред ОС» смогут разворачивать виртуальное рабочее пространство из облака, создавать отказоустойчивые рабочие среды и запускать высоконагруженные сервисы, доступные из любого региона России. В данный момент «Ред софт» присутствует на платформах «Яндекс», «ActiveCloud», «О2 клауд». В ближайшее время операционная система «Ред ОС» появится и на других крупных известных площадках. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Взаимодействие с передовыми сервис-провайдерами и применение программного продукта в облачных LaaS и SaaS-решениях открыло новые возможности для взаимодействия с потребителями, в частности с ЦОДами страны. Компания адаптировала «Ред ОС» под использование в облачной инфраструктуре, для чего разработала специальные образы операционной системы с соблюдением жестких технических требований. Данные требования включали создание шаблонов операционной системы для быстрого развертывания внутри гипервизора оператора с уже созданным суперпользователем и настроенными правилами доступа к системе.

В облачной инфраструктуре провайдеров доступны две конфигурации «Ред ОС» – для рабочих станций и для серверов. Облачная «Ред ОС» позволит формировать защищенные и отказоустойчивые рабочие среды. Операционная система сертифицирована ФСТЭК России и зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных, а сервис-провайдер обладает высоким SLA. Для развертывания рабочих мест на «Ред ОС» пользователям достаточно подключиться к провайдеру и оформить подписку в соответствии с выбранным шаблоном операционной системы. Кроме этого, продукт можно добавить отдельно к пустой виртуальной машине и произвести установку уже из образа, а не из готового шаблона.

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«Облачный сегмент также столкнулся с уходом иностранных разработчиков и возросшим спросом организаций на импортонезависимые решения. “Ред ОС” в формате облачной инфраструктуры подойдет пользователям частных и публичных облаков. К ним относятся как крупные Enterprise-заказчики, которые перенесли свою обширную инфраструктуру на арендуемые мощности сервис-провайдера, так и субъекты среднего и малого предпринимательства. Последние арендуют виртуальные машины и виртуальные серверы под небольшой объем задач для их динамичного и гибкого решения», – сказал руководитель отдела по работе с партнерами «Ред софт» Андрей Свиридов.

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