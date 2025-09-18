Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|18.09.2025
|
ActiveCloud запускает ActiveDisk — локальное облачное хранилище для комфортной работы без риска отключения
ь увеличения объема под текущие нужды компании. Стоимость ActiveDisk рассчитывается по модели Pay-as-you-go — только за объем ресурсов, которые были использованы. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud. Хранилище ActiveDisk было разработано ActiveCloud с учетом специфики локального рынка. По функциональности оно не уступает популярным зарубежным аналогам, таким как Google D
|28.08.2025
|
ActiveCloud запускает безопасное облако ActiveWare
Компания ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, объявила о запуске безопасного облака ActiveWare — решения на базе современной платформы
|04.08.2025
|
ActiveCloud помог производителю безалкогольных напитков повысить качество обслуживания клиентов
сии и Белоруссии, предоставляет облачную платформу ActiveWare российскому производителю безалкогольных напитков и питьевой воды для реализации бонусной программы. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud. Для функционирования бонусной программы производитель безалкогольных напитков развернул решение на своих мощностях (on-prem), но во время пиковых нагрузок собственных возможностей
|21.05.2025
|
ActiveCloud запускает облачный хостинг CloudServer по цене VPS
с локальной инфраструктурой или другими облаками. Вместе с тем предусмотрена посекундная тарификация используемых ресурсов, благодаря чему клиенты смогут оптимизировать свои расходы. Облачные серверы ActiveCloud размещены в сертифицированных геораспределенных дата-центрах уровня Tier III, которые находятся на территории России и соответствуют самым высоким стандартам надежности и безопаснос
|06.05.2025
|
Облачный провайдер ActiveCloud помог сети салонов керамической плитки мигрировать на облачный почтовый сервис SmartMail
нформационной безопасности как операционной системы, так и почтового решения. Компания обратилась к ActiveCloud за инструментом для корпоративной коммуникации. Клиенту требовался единый почтовы
|23.04.2025
|
Облачный провайдер ActiveCloud пополнил свой портфель SaaS-услуг российским решением Multifactor
тфель SaaS-услуг российский сервис многофакторной аутентификации Multifactor. Решение обеспечит защиту от киберугроз и усилит корпоративную систему безопасности клиентов, дополняя облачные сервисы от ActiveCloud. Сервис уже доступен к приобретению и предоставляется облачным провайдером в виде подписки сроком от одного месяца. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. Сервис контроля
|24.03.2025
|
Облачный провайдер ActiveCloud помог российскому банку организовать эффективную работу инфраструктуры и защитить данные
ии и Белоруссии, реализовал проект для одного из российских банков. В рамках проекта команда поставщика развернула частное облако и выполнила виртуализацию ресурсов заказчика. Кроме того, специалисты ActiveCloud организовали для банка прозрачное резервное копирование и восстановление виртуальных машин что повысило отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры. В настоящее время команда ActiveClou
|26.06.2024
|
Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако
рования, подготовки к расширению продаж и выходу на новые рынки «Firmova» обратилась к специалистам ActiveCloud и Hilbert Team. Основные цели, которые стояли перед объединенной командой эксперт
|12.02.2024
|
ActiveCloud и Positive Technologies заключили партнерское соглашение
ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов из России и Белоруссии, объявила о начале партнерства с компанией Positive Technologies. В рамках сотрудничества ActiveCloud сможет предоставить своим клиентам PT Cloud Application Firewall – облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений. Благодаря сотрудничеству клиенты ActiveCloud смогут по
|12.01.2023
|
ActiveCloud помог K&K Team развернуть платформу для проведения кибертурниров
Облачный провайдер ActiveCloud предоставил готовые облачные серверы (виртуальные машины) для развертывания платформы wisp.game ИТ-компании K&K Team для проведения киберспортивных турниров в России и Белоруссии. З
|14.12.2022
|
ActiveCloud запустил новую услугу ActiveMail для корпоративных клиентов
Поставщик облачных решений ActiveCloud вывел на рынок новый SaaS-продукт – сервис ActiveMail, который закрывает потребность SMB-компаний в корпоративной почте. Пользователи получают всю необходимую для ведения бизнеса фу
|15.09.2022
|
ActiveCloud обновил корпоративное хранилище файлов ActiveDrive
Облачный провайдер ActiveCloud усилил сервис хранения файлов ActiveDrive. Теперь пользователи сервиса могут хранить персональные данные в российском защищенном облаке в полном соответствии с законодательством, а
|04.07.2022
|
ActiveCloud заняла второе место среди поставщиков BaaS в России по версии CNews
е 8 критериев, включая количество дата-центров, ширину каналов связи, цену услуг, варианты гипервизоров и т.д. Аналитики высоко оценили надежность, вариативность, функциональность и стоимость сервиса ActiveCloud. Сервисы ActiveCloud позволяют проводить резервное копирование виртуальных машин в облаке ActiveCloud или другого провайдера, локальных виртуальных и физических сервер
|14.06.2022
|
Activecloud и Atevi Systems запускают облачный сервис аренды «1С»
Поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга Activecloud совместно со своим партнером Atevi Systems запускает новую услугу по размещению продуктов «1С» в собственном облаке. Теперь клиентам на территории России и Белоруссии доступна аренд
|02.11.2021
|
ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона»
Белорусское представительство компании «Аскона» разместило свой интернет-магазин в облачной инфраструктуре хостинг-провайдера ActiveCloud. Для компании была также настроена система автоматического резервного копирования онлайн-ресурса, гарантирующая сохранность данных. Переход на облако ActiveCloud позволил вед
|05.07.2021
|
Mail.ru Cloud Solutions и Activecloud будут вместе развивать облачные сервисы для заказчиков в России и Белоруссии
Mail.ru Cloud Solutions и провайдер управляемых сервисов Activecloud начали развивать совместные облачные услуги. Activecloud предложит клиента
|24.09.2020
|
Облако ActiveCloud готово хранить «чувствительные» персональные данные
Компания ActiveCloud (входит в ГК Softline) подтвердила соответствие своей облачной инфраструктуры строгим требованиям российского законодательства по защите персональных данных для 2-го уровня защищенн
|14.05.2020
|
ActiveCloud поддержит бизнес бесплатным доступом к облачным сервисам
Провайдер облачных сервисов ActiveCloud запустил программу поддержки и развития бизнеса. Теперь любая компания имеет возможность бесплатно воспользоваться облачными сервисами ActiveCloud до конца лета. «Основной др
|25.02.2020
|
Activecloud помог OMD OM Group перенести бизнес-критичные системы в облако
Сервисный провайдер Activecloud завершил проект по миграции систем «1С» для группы специализированных медиаагентств OMD OM Group из европейского облака в свое. В ходе проекта команда заказчика и инженеры провайдер
|19.09.2019
|
ActiveCloud рассказала об итогах конференции CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг»
нции развития облаков, инновации в них, а также встречный спрос со стороны бизнеса и его зрелость. Редакция CNews делится итогами и обсуждает их с генеральным директором ведущего облачного провайдера ActiveCloud Дмитрием Яшиным. Расширение рынка облачных услуг – это один из главных трендов, на который обратили внимание все участники профрынка. Об этом свидетельствует как появление новых игр
|11.09.2019
|
ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365
ажной информации компании хранится именно там. Также в сервисе по умолчанию нет возможности скачивать резервные копии к себе или сохранять удаляемые данные в архиве», - отметил Дмитрий Яшин, директор ActiveCloud в России. Услугу автоматизированного резервного копирования в облако удалось реализовать благодаря синергии проверенной временем инфраструктуры хранения данных ActiveCloud и
|19.11.2018
|
ActiveCloud выводит хранилище Active S3 на российский рынок
на российский рынок нового сервиса – облачного объектного хранилища Active S3. По данным экспертов ActiveCloud в России эта услуга становится все более актуальной среди корпоративных клиентов,
|15.11.2018
|
НПФ «Сургутнефтегаз» разместил свои интернет-проекты в облаке Activecloud
задача по их переводу в выделенное отказоустойчивое облако, отличающееся многоуровневой системой безопасности. Анализ рынка облачных услуг показал: всем обозначенным требованиям фонда отвечает облако Activecloud. Работы по миграции ресурсов прошли в штатном режиме и были завершены в минимальные сроки. Для исправной работы облачных сервисов, как клиентских, так и внутренних, Activecloud
|07.09.2017
|
ActiveCloud предоставила учебному центру Softline облачную ИТ-инфраструктуру
го высокопроизводительного оборудования с учетом того, что его придется использовать не на полную мощность, была экономически невыгодна. Поэтому в учебном центре было принято решение перейти в облако ActiveCloud.Провайдер предоставил стабильно работающий сервис с гарантированной доступностью не ниже 99,95%, техническую поддержку в режиме 24/7, высокую доступность данных – и все это по привл
|10.07.2017
|
«Национальная Медицинская Сеть» развивает инфраструктуру в облаке ActiveCloud
енно сократить ИТ-бюджет за счет отсутствия трат на закупку серверного оборудования и ПО, содержания штатных ИТ-специалистов, передачи технической поддержки на аутсорсинг. В настоящий момент в облаке ActiveCloud развернуты серверы, прикладное программное обеспечение и терминальные фермы. Переход на Office365 с помощью службы технической поддержки ActiveСloud, обеспечивающей клиентское сопро
|29.05.2017
|
ActiveCloud разместила в облаке корпоративные сервисы «Техно-Града»
Компания ActiveCloud перенесла в облако систему «1С» транспортно-экспедиторской компании «Техно-Град», в результате чего была обеспечена бесперебойная работа сервисов и их техническая поддержка. Об этом
|18.05.2017
|
ActiveCloud предоставила облако для марафона разработчиков SAS
Компания ActiveCloud развернула облачную ИТ-инфраструктуру для проведения хакатона по анализу данных,
|10.05.2017
|
ActiveCloud упростила доставку ПО Autodesk российским пользователям
Desk доступны наиболее популярные и востребованные в России программы Autodesk: AutoCAD (включая версии Electrical и MAP 3D), 3ds Max, Revit, Inventor, Vault. Пользователи могут приобрести лицензии у ActiveCloud или предоставить имеющиеся для переноса в виртуальную среду. Используя ресурсоемкое программное обеспечение в облаке, компании не нуждаются в покупке и обслуживании дорогостоящего о
|27.02.2017
|
Антивирус Dr.Web стал доступен бизнес-пользователям по модели SaaS
Компания «Доктор Веб» и облачный провайдер ActiveCloud объявили о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web», которая позволит корпоративным абонентам ActiveCloud пользоваться антивирусом на условиях ежемесячной подписки. Эт
|21.02.2017
|
ActiveCloud перенесла в «облако» систему Oracle Retail для «Ак Барс Регион»
Компания ActiveCloud объявила о переносе в «облако» системы Oracle Retail для розничной компании «Ак Барс Регион». Особенностью проекта стали постоянно возрастающие требования к виртуальной ИТ-инфрастру
|04.10.2016
|
ActiveCloud пополнила портфель облачных решений платформой по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise
Компания ActiveCloud добавила в портфель облачных решений платформу по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise. Использование сервисов на ее основе позволит заказчикам оплачивать ресурсы по м
|27.09.2016
|
Новый сервис ActiveCloud позволит работать с тяжелыми графическими приложениями в «облаке»
Облачный провайдер ActiveCloud, входящий в группу компаний Softline, ввел в коммерческую эксплуатацию сервис для работы с тяжелыми графическими приложениями ActiveDesk. Теперь компании могут не тратить средства н
|13.07.2016
|
ActiveCloud и WinterArk помогут ИT-проектам выйти на рынок
Компания ActiveCloud и агентство WinterArk заключили договор о партнерстве в рамках нового комплексног
|06.07.2016
|
ActiveCloud по итогам 2015 г. увеличила выручку на 33%
Компания ActiveCloud подвела итоги работы в 2015 финансовом году и рассказала о ключевых проектах отче
|20.06.2016
|
ActiveCloud разместила в «облаке» ИТ-инфраструктуру сервиса CarPrice
Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) предоставила облачную ИТ-инфраструктуру CarPrice.ru, сервису по срочной продаже автомобилей в России. В результате заказчик получил бесперебойную работу в
|17.06.2016
|
ActiveCloud защитила от спама корпоративную почту банка «Хлынов»
Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) предоставила банку «Хлынов» облачный сервис «Чистая почта 2.0», обеспечив компанию инструментом защиты от спама. Об этом CNews сообщили в Softline. Коммер
|23.05.2016
|
ActiveCloud разместила в «облаке» систему мониторинга транспорта для Bonduelle
Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) предоставила Bonduelle облачную инфраструктуру для раз
|28.04.2016
|
ActiveCloud предложила облачный сервис для защиты документов от копирования
Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) пополнила портфель услуг для корпоративных клиентов сервисом SafeCopy. Теперь предприятия государственного сектора, строительные компании, финансовые, кон
|20.04.2016
|
ActiveCloud разместила в «облаке» сервис поиска попутчиков для совместных поездок Boombilla
Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) предоставила облачную инфраструктуру для сервиса совместных поездок компании Booking Group. В результате была обеспечена его высокая доступность, беспереб
|04.04.2016
|
ActiveCloud предоставила облако для администрации Белгорода
Компания ActiveCloud провела миграцию в облако портала органов местного самоуправления города Белгорода и связанных с ним ресурсов. Это обеспечило стабильную работу ИТ-сервисов, их высокую доступность д
