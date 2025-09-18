Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ

ActiveCloud запускает ActiveDisk — локальное облачное хранилище для комфортной работы без риска отключения ь увеличения объема под текущие нужды компании. Стоимость ActiveDisk рассчитывается по модели Pay-as-you-go — только за объем ресурсов, которые были использованы. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud. Хранилище ActiveDisk было разработано ActiveCloud с учетом специфики локального рынка. По функциональности оно не уступает популярным зарубежным аналогам, таким как Google D

ActiveCloud запускает безопасное облако ActiveWare Компания ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, объявила о запуске безопасного облака ActiveWare — решения на базе современной платформы

ActiveCloud помог производителю безалкогольных напитков повысить качество обслуживания клиентов сии и Белоруссии, предоставляет облачную платформу ActiveWare российскому производителю безалкогольных напитков и питьевой воды для реализации бонусной программы. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud. Для функционирования бонусной программы производитель безалкогольных напитков развернул решение на своих мощностях (on-prem), но во время пиковых нагрузок собственных возможностей

ActiveCloud запускает облачный хостинг CloudServer по цене VPS с локальной инфраструктурой или другими облаками. Вместе с тем предусмотрена посекундная тарификация используемых ресурсов, благодаря чему клиенты смогут оптимизировать свои расходы. Облачные серверы ActiveCloud размещены в сертифицированных геораспределенных дата-центрах уровня Tier III, которые находятся на территории России и соответствуют самым высоким стандартам надежности и безопаснос

Облачный провайдер ActiveCloud помог сети салонов керамической плитки мигрировать на облачный почтовый сервис SmartMail нформационной безопасности как операционной системы, так и почтового решения. Компания обратилась к ActiveCloud за инструментом для корпоративной коммуникации. Клиенту требовался единый почтовы

Облачный провайдер ActiveCloud пополнил свой портфель SaaS-услуг российским решением Multifactor тфель SaaS-услуг российский сервис многофакторной аутентификации Multifactor. Решение обеспечит защиту от киберугроз и усилит корпоративную систему безопасности клиентов, дополняя облачные сервисы от ActiveCloud. Сервис уже доступен к приобретению и предоставляется облачным провайдером в виде подписки сроком от одного месяца. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. Сервис контроля

Облачный провайдер ActiveCloud помог российскому банку организовать эффективную работу инфраструктуры и защитить данные ии и Белоруссии, реализовал проект для одного из российских банков. В рамках проекта команда поставщика развернула частное облако и выполнила виртуализацию ресурсов заказчика. Кроме того, специалисты ActiveCloud организовали для банка прозрачное резервное копирование и восстановление виртуальных машин что повысило отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры. В настоящее время команда ActiveClou

Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако рования, подготовки к расширению продаж и выходу на новые рынки «Firmova» обратилась к специалистам ActiveCloud и Hilbert Team. Основные цели, которые стояли перед объединенной командой эксперт

ActiveCloud и Positive Technologies заключили партнерское соглашение ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов из России и Белоруссии, объявила о начале партнерства с компанией Positive Technologies. В рамках сотрудничества ActiveCloud сможет предоставить своим клиентам PT Cloud Application Firewall – облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений. Благодаря сотрудничеству клиенты ActiveCloud смогут по

ActiveCloud помог K&K Team развернуть платформу для проведения кибертурниров Облачный провайдер ActiveCloud предоставил готовые облачные серверы (виртуальные машины) для развертывания платформы wisp.game ИТ-компании K&K Team для проведения киберспортивных турниров в России и Белоруссии. З

ActiveCloud запустил новую услугу ActiveMail для корпоративных клиентов Поставщик облачных решений ActiveCloud вывел на рынок новый SaaS-продукт – сервис ActiveMail, который закрывает потребность SMB-компаний в корпоративной почте. Пользователи получают всю необходимую для ведения бизнеса фу

ActiveCloud обновил корпоративное хранилище файлов ActiveDrive Облачный провайдер ActiveCloud усилил сервис хранения файлов ActiveDrive. Теперь пользователи сервиса могут хранить персональные данные в российском защищенном облаке в полном соответствии с законодательством, а

ActiveCloud заняла второе место среди поставщиков BaaS в России по версии CNews е 8 критериев, включая количество дата-центров, ширину каналов связи, цену услуг, варианты гипервизоров и т.д. Аналитики высоко оценили надежность, вариативность, функциональность и стоимость сервиса ActiveCloud. Сервисы ActiveCloud позволяют проводить резервное копирование виртуальных машин в облаке ActiveCloud или другого провайдера, локальных виртуальных и физических сервер

Activecloud и Atevi Systems запускают облачный сервис аренды «1С» Поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга Activecloud совместно со своим партнером Atevi Systems запускает новую услугу по размещению продуктов «1С» в собственном облаке. Теперь клиентам на территории России и Белоруссии доступна аренд

ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона» Белорусское представительство компании «Аскона» разместило свой интернет-магазин в облачной инфраструктуре хостинг-провайдера ActiveCloud. Для компании была также настроена система автоматического резервного копирования онлайн-ресурса, гарантирующая сохранность данных. Переход на облако ActiveCloud позволил вед

Mail.ru Cloud Solutions и Activecloud будут вместе развивать облачные сервисы для заказчиков в России и Белоруссии Mail.ru Cloud Solutions и провайдер управляемых сервисов Activecloud начали развивать совместные облачные услуги. Activecloud предложит клиента

Облако ActiveCloud готово хранить «чувствительные» персональные данные Компания ActiveCloud (входит в ГК Softline) подтвердила соответствие своей облачной инфраструктуры строгим требованиям российского законодательства по защите персональных данных для 2-го уровня защищенн

ActiveCloud поддержит бизнес бесплатным доступом к облачным сервисам Провайдер облачных сервисов ActiveCloud запустил программу поддержки и развития бизнеса. Теперь любая компания имеет возможность бесплатно воспользоваться облачными сервисами ActiveCloud до конца лета. «Основной др

Activecloud помог OMD OM Group перенести бизнес-критичные системы в облако Сервисный провайдер Activecloud завершил проект по миграции систем «1С» для группы специализированных медиаагентств OMD OM Group из европейского облака в свое. В ходе проекта команда заказчика и инженеры провайдер

ActiveCloud рассказала об итогах конференции CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг» нции развития облаков, инновации в них, а также встречный спрос со стороны бизнеса и его зрелость. Редакция CNews делится итогами и обсуждает их с генеральным директором ведущего облачного провайдера ActiveCloud Дмитрием Яшиным. Расширение рынка облачных услуг – это один из главных трендов, на который обратили внимание все участники профрынка. Об этом свидетельствует как появление новых игр

ActiveCloud запустил резервное копирование для Exchange и Office365 ажной информации компании хранится именно там. Также в сервисе по умолчанию нет возможности скачивать резервные копии к себе или сохранять удаляемые данные в архиве», - отметил Дмитрий Яшин, директор ActiveCloud в России. Услугу автоматизированного резервного копирования в облако удалось реализовать благодаря синергии проверенной временем инфраструктуры хранения данных ActiveCloud и

ActiveCloud выводит хранилище Active S3 на российский рынок на российский рынок нового сервиса – облачного объектного хранилища Active S3. По данным экспертов ActiveCloud в России эта услуга становится все более актуальной среди корпоративных клиентов,

НПФ «Сургутнефтегаз» разместил свои интернет-проекты в облаке Activecloud задача по их переводу в выделенное отказоустойчивое облако, отличающееся многоуровневой системой безопасности. Анализ рынка облачных услуг показал: всем обозначенным требованиям фонда отвечает облако Activecloud. Работы по миграции ресурсов прошли в штатном режиме и были завершены в минимальные сроки. Для исправной работы облачных сервисов, как клиентских, так и внутренних, Activecloud

ActiveCloud предоставила учебному центру Softline облачную ИТ-инфраструктуру го высокопроизводительного оборудования с учетом того, что его придется использовать не на полную мощность, была экономически невыгодна. Поэтому в учебном центре было принято решение перейти в облако ActiveCloud.Провайдер предоставил стабильно работающий сервис с гарантированной доступностью не ниже 99,95%, техническую поддержку в режиме 24/7, высокую доступность данных – и все это по привл

«Национальная Медицинская Сеть» развивает инфраструктуру в облаке ActiveCloud енно сократить ИТ-бюджет за счет отсутствия трат на закупку серверного оборудования и ПО, содержания штатных ИТ-специалистов, передачи технической поддержки на аутсорсинг. В настоящий момент в облаке ActiveCloud развернуты серверы, прикладное программное обеспечение и терминальные фермы. Переход на Office365 с помощью службы технической поддержки ActiveСloud, обеспечивающей клиентское сопро

ActiveCloud разместила в облаке корпоративные сервисы «Техно-Града» Компания ActiveCloud перенесла в облако систему «1С» транспортно-экспедиторской компании «Техно-Град», в результате чего была обеспечена бесперебойная работа сервисов и их техническая поддержка. Об этом

ActiveCloud предоставила облако для марафона разработчиков SAS Компания ActiveCloud развернула облачную ИТ-инфраструктуру для проведения хакатона по анализу данных,

ActiveCloud упростила доставку ПО Autodesk российским пользователям Desk доступны наиболее популярные и востребованные в России программы Autodesk: AutoCAD (включая версии Electrical и MAP 3D), 3ds Max, Revit, Inventor, Vault. Пользователи могут приобрести лицензии у ActiveCloud или предоставить имеющиеся для переноса в виртуальную среду. Используя ресурсоемкое программное обеспечение в облаке, компании не нуждаются в покупке и обслуживании дорогостоящего о

Антивирус Dr.Web стал доступен бизнес-пользователям по модели SaaS Компания «Доктор Веб» и облачный провайдер ActiveCloud объявили о начале предоставления услуги «Антивирус Dr.Web», которая позволит корпоративным абонентам ActiveCloud пользоваться антивирусом на условиях ежемесячной подписки. Эт

ActiveCloud перенесла в «облако» систему Oracle Retail для «Ак Барс Регион» Компания ActiveCloud объявила о переносе в «облако» системы Oracle Retail для розничной компании «Ак Барс Регион». Особенностью проекта стали постоянно возрастающие требования к виртуальной ИТ-инфрастру

ActiveCloud пополнила портфель облачных решений платформой по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise Компания ActiveCloud добавила в портфель облачных решений платформу по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise. Использование сервисов на ее основе позволит заказчикам оплачивать ресурсы по м

Новый сервис ActiveCloud позволит работать с тяжелыми графическими приложениями в «облаке» Облачный провайдер ActiveCloud, входящий в группу компаний Softline, ввел в коммерческую эксплуатацию сервис для работы с тяжелыми графическими приложениями ActiveDesk. Теперь компании могут не тратить средства н

ActiveCloud и WinterArk помогут ИT-проектам выйти на рынок Компания ActiveCloud и агентство WinterArk заключили договор о партнерстве в рамках нового комплексног

ActiveCloud по итогам 2015 г. увеличила выручку на 33% Компания ActiveCloud подвела итоги работы в 2015 финансовом году и рассказала о ключевых проектах отче

ActiveCloud разместила в «облаке» ИТ-инфраструктуру сервиса CarPrice Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) предоставила облачную ИТ-инфраструктуру CarPrice.ru, сервису по срочной продаже автомобилей в России. В результате заказчик получил бесперебойную работу в

ActiveCloud защитила от спама корпоративную почту банка «Хлынов» Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) предоставила банку «Хлынов» облачный сервис «Чистая почта 2.0», обеспечив компанию инструментом защиты от спама. Об этом CNews сообщили в Softline. Коммер

ActiveCloud разместила в «облаке» систему мониторинга транспорта для Bonduelle Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) предоставила Bonduelle облачную инфраструктуру для раз

ActiveCloud предложила облачный сервис для защиты документов от копирования Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) пополнила портфель услуг для корпоративных клиентов сервисом SafeCopy. Теперь предприятия государственного сектора, строительные компании, финансовые, кон

ActiveCloud разместила в «облаке» сервис поиска попутчиков для совместных поездок Boombilla Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) предоставила облачную инфраструктуру для сервиса совместных поездок компании Booking Group. В результате была обеспечена его высокая доступность, беспереб