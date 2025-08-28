ActiveCloud запускает безопасное облако ActiveWare

Компания ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, объявила о запуске безопасного облака ActiveWare — решения на базе современной платформы виртуализации с высоким уровнем защиты данных. ActiveWare предоставляет компаниям готовый комплекс услуг для защиты ИТ-инфраструктуры, ее развертывания и технической поддержки. Платформа от ActiveCloud подходит для широкого спектра бизнес-задач: размещения веб-ресурсов (сайтов, порталов и систем электронной коммерции), работы с критически важными приложениями («1С», CRM, ERP), создания сред для разработки и тестирования ПО, а также для организации надежных систем хранения данных.

Рост числа и сложности кибератак, а также ужесточение регуляторных требований делают недостаточным базовый уровень защиты инфраструктуры. Именно поэтому ActiveCloud использует комплексный подход для организации максимальной защиты данных в безопасном облаке ActiveWare. Облачная инфраструктура включает дополнительный набор сервисов безопасности, которые представлены в рамках одного решения ActiveWare. Это избавит компании от необходимости обращаться к разным поставщикам и позволит избежать уязвимостей в безопасности, сложностей в управлении, высоких затрат и создания разрозненной инфраструктуры.

Пользователи ActiveWare получат встроенную защиту от DDoS-атак, антивирус, многофакторную аутентификацию (MFA) для контроля доступа. Для обеспечения отказоустойчивости и быстрого восстановления работы в случае инцидента платформа от ActiveCloud дополнена автоматизированным сервисом резервного копирования. Важно отметить, что инфраструктура ActiveWare размещается в дата-центрах уровня Tier III на территории России, что гарантирует соответствие высоким стандартам надежности. Все это позволит компаниям создать защищенную среду, соответствующую как требованиям бизнеса, так и законодательства.

Безопасное облако ActiveWare предусматривает расширенную техподдержку 24/7, выходящую за рамки стандартного реагирования. Такое сопровождение реализовано в соответствии с проактивным и экспертным подходом. Специалисты ActiveCloud сопровождают клиента на всех этапах работы с облачной инфраструктурой: от запуска и миграции сервисов до решения инцидентов и масштабирования под задачи бизнеса. Техподдержка безопасного облака ActiveWare включает безопасный перенос систем клиента в облако, детальный анализ производительности и защищенности интернет-ресурсов, а также консультации по оптимизации инфраструктуры. Определены и временные рамки ответа специалистов на запрос — это закреплено в SLA и гарантирует оперативное реагирование и высокую доступность систем.

Сейчас ActiveCloud предоставляет специальные стартовые условия: при подключении безопасного облака ActiveWare до 15 ноября оплата предусмотрена только за облако — ключевые сервисы безопасности предоставляются бесплатно на 6 месяцев. Также по согласованию с менеджером доступен период бесплатного тестирования облачной платформы длительностью до 30 дней.

«ActiveCloud уже более 23 лет работает на рынках России и Беларуси. Наше основное направление — предоставление облачной инфраструктуры для размещения корпоративных систем, приложений и сайтов, а также оказание услуг по аудиту и миграции в облако, информационной безопасности, проектированию и техническому сопровождению облачных решений. И сейчас мы с гордостью представляем новое защищенное облако ActiveWare — наш ответ на современные киберугрозы и вызовы. Решение обеспечивает комплексную защиту данных благодаря дополнительному набору сервисов безопасности. Уверен, что клиенты по достоинству оценят удобное управление облака, “живую” экспертную поддержку, высокую масштабируемость и гибкость — все, что необходимо для стабильной работы бизнеса», — отметил Аслан Шингаров, заместитель коммерческого директора ActiveCloud.