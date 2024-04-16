SAM Cloud-Ready подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако
- IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга
облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД)
|16.04.2024
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Антон Ведерников, Selectel: Информационная безопасность становится основным драйвером миграции в облако
шних облаках, предпочитая внутренние, в первую очередь по соображениям безопасности. Что происходит сейчас? Антон Ведерников: В последние годы информационная безопасность стала основным драйвером для миграции в облако. Для этого есть несколько причин. Во-первых, постепенно повышается доверие к провайдерам из-за роста зрелости их внутренних процессов, которая подтверждается независимыми ауди
|16.01.2023
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Сергей Михайлов, Гардиум: Мы снизили совокупные затраты на ИТ-инфраструктуру в 2-3 раза благодаря миграции в облако Selectel
ировать их на предмет сходства с объектами заказчиков. За последнее время мы добились высокой скорости обработки и периодичности обновления данных — это положительно сказывается на продажах продукта. Причины миграции в облако Market.CNews: Почему вы решили мигрировать в облако? В чем были сложности работы на собственных серверах? Сергей Михайлов: Выделю две основные проблемы — это масштабир
|31.05.2022
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Цифровая трансформация и миграция в облака: опыт крупных российских компаний на VK Cloud Conf
ть с большими данными в условиях нехватки ресурсов. Безопасность в облаках. Лучшие практики Передовые тенденции облачной безопасности и лучшие практики VK. Как повысить уровень безопасности в облаке? Мифы и страхи при миграции в облако. Вы можете зарегистрироваться на конференцию на сайте VK Cloud Solutions.
|30.03.2017
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«АЛАН-ИТ» завершила проект SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус»
«АЛАН-ИТ» объявила о завершении проекта SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус», дочерней структуры Rovese Capital Group, которая специализируется
|26.12.2016
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«Алан-ИТ» исследовал внедрение облачных подписок в холдинге «Афанасий»
ции проекта SAM Baseline в холдинге «Афанасий» и подготовке инфраструктуры к миграции в облако (SAM Cloud-Ready). Как рассказали CNews в компании, ИТ-инфраструктура холдинга «Афанасий» развивае
|22.11.2016
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«АЛАН-ИТ» реализовал SAM-проект по переводу «Трансюжстроя» в облако
«АЛАН-ИТ» объявил об успешной реализации проекта SAM Cloud-Ready в «Трансюжстрое». Как рассказали CNews в компании, «Трансюжстрой» является одной
SAM Cloud-Ready и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 4
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Колбин Евгений 67 2
|Сергеев Сергей 138 2
|Зинкевич Сергей 55 2
|Лазаренко Дмитрий 50 2
|Волков Михаил 61 2
|Исаев Дмитрий 42 2
|Харитонов Дмитрий 49 2
|Джабиев Георгий 45 2
|Осорин Максим 10 2
|Ведерников Антон 9 2
|Камко Алексей 4 1
|Елин Александр 7 1
|Шаров Александр 3 1
|Кунерус Александр 1 1
|Шпигарева Алена 8 1
|Ткаченко Всеволод 3 1
|Вальнер Александр 4 1
|Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 7 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Николаев Алексей 16 1
|Гречушников Павел 1 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Соловьев Сергей 70 1
|Шуткин Николай 5 1
|Шибаев Александр 18 1
|Николаева Наталья 21 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Кутаков Павел 6 1
|Жигалов Олег 19 1
|Волков Сергей 80 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Натрусов Артем 284 1
|Гоц Роман 46 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Сотин Денис 205 1
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