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SAM Cloud-Ready подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако



16.04.2024 Антон Ведерников, Selectel: Информационная безопасность становится основным драйвером миграции в облако

шних облаках, предпочитая внутренние, в первую очередь по соображениям безопасности. Что происходит сейчас? Антон Ведерников: В последние годы информационная безопасность стала основным драйвером для миграции в облако. Для этого есть несколько причин. Во-первых, постепенно повышается доверие к провайдерам из-за роста зрелости их внутренних процессов, которая подтверждается независимыми ауди
16.01.2023 Сергей Михайлов, Гардиум: Мы снизили совокупные затраты на ИТ-инфраструктуру в 2-3 раза благодаря миграции в облако Selectel

ировать их на предмет сходства с объектами заказчиков. За последнее время мы добились высокой скорости обработки и периодичности обновления данных — это положительно сказывается на продажах продукта. Причины миграции в облако Market.CNews: Почему вы решили мигрировать в облако? В чем были сложности работы на собственных серверах? Сергей Михайлов: Выделю две основные проблемы — это масштабир
31.05.2022 Цифровая трансформация и миграция в облака: опыт крупных российских компаний на VK Cloud Conf

ть с большими данными в условиях нехватки ресурсов. Безопасность в облаках. Лучшие практики Передовые тенденции облачной безопасности и лучшие практики VK. Как повысить уровень безопасности в облаке? Мифы и страхи при миграции в облако. Вы можете зарегистрироваться на конференцию на сайте VK Cloud Solutions.
30.03.2017 «АЛАН-ИТ» завершила проект SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус»

«АЛАН-ИТ» объявила о завершении проекта SAM Cloud-ready в «Ровезе Рус», дочерней структуры Rovese Capital Group, которая специализируется
26.12.2016 «Алан-ИТ» исследовал внедрение облачных подписок в холдинге «Афанасий»

ции проекта SAM Baseline в холдинге «Афанасий» и подготовке инфраструктуры к миграции в облако (SAM Cloud-Ready). Как рассказали CNews в компании, ИТ-инфраструктура холдинга «Афанасий» развивае
22.11.2016 «АЛАН-ИТ» реализовал SAM-проект по переводу «Трансюжстроя» в облако

«АЛАН-ИТ» объявил об успешной реализации проекта SAM Cloud-Ready в «Трансюжстрое». Как рассказали CNews в компании, «Трансюжстрой» является одной


Публикаций - 53, упоминаний - 60

SAM Cloud-Ready и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24623 14
Softline - Софтлайн 2810 8
8213 7
Broadcom - VMware 2359 6
SAP SE 5276 6
Selectel - Селектел 385 6
Алан-ИТ 27 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 5
Oracle Corporation 6687 5
Cisco Systems 5114 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Google LLC 11775 3
NetApp - Network Appliance 636 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Huawei 3932 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
ServiceNow 88 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 2
Accenture plc 682 2
Крок - Croc 1777 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Cloud4Y 285 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 2
ALP Group - ALP ITSM 4 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Dell EMC 5027 1
Галактика - Корпорация 1467 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Ярославский бройлер 3 1
Capital Group 73 1
Трансюжстрой 3 1
Cersanit - Церсанит Трейд 20 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Opoczno ZPC 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Абсолют Банк 230 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Fortrent - Фортрент 3 1
Почта России ПАО 2112 1
Газпром ПАО 1342 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром нефть 618 1
Торий НПП 46 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
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IDC - International Data Corporation 4910 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
CNews Tenders 18 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Parallels SMB Cloud Insights 4 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
CNews AWARDS - награда 519 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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