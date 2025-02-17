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Региональная корпорация развития



17.02.2025 ФСБ задержала ИТ-чиновника за закупку «Моего офиса» вместо системы электронного документооборота 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
30.09.2020 Accenture и Южный IT-парк подписали соглашение о сотрудничестве 1
28.10.2014 Герман Лопаткин - ИТ-отрасль нуждается в инновационных идеях 1
19.09.2014 Министр ИТ и связи Ростовской области о главных проектах региона 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Региональная корпорация развития и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9739 3
Microsoft Corporation 24662 1
SAP SE 5280 1
Accenture plc 682 1
Oracle Corporation 6705 1
ServiceNow 89 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 15 1
Новые облачные технологии (НОТ) 450 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Южный ИТ-парк - Южный IT-Парк 3 2
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 30 1
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Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
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Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1469 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3997 2
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SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 54 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11424 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 776 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3841 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16000 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8054 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 507 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1211 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 134 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11190 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 277 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1138 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 13 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1427 3
Microsoft Windows 2000 8661 2
Обращения граждан 228 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 59 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3238 1
Полуянов Евгений 6 3
Лопаткин Герман 104 2
Ягодинский Антон 5 1
Голубев Василий 40 1
Бондаренко Сергей 6 1
Гончаров Виктор 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1528 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1318 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион 26 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5100 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 375 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2270 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1196 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5798 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3670 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8739 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2134 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 507 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2763 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 636 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2838 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1002 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 64 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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