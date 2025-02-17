Региональная корпорация развития
Региональная корпорация развития и организации, системы, технологии, персоны:
|Южный ИТ-парк - Южный IT-Парк 3 2
|ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 30 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 1
|Полуянов Евгений 6 3
|Лопаткин Герман 104 2
|Ягодинский Антон 5 1
|Голубев Василий 40 1
|Бондаренко Сергей 6 1
|Гончаров Виктор 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 5
|Россия - ЮФО - Ростовская область 1528 5
|Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1318 3
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион 26 3
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 3
|ЮФУ - Южный федеральный университет 64 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
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