Accenture и Южный IT-парк подписали соглашение о сотрудничестве

Технологический центр Accenture в Ростове-на-Дону заключил соглашение с Южным IT-парком. Цель соглашения — сотрудничество в рамках акселерационных программ и запуск совместных инициатив для развития ИТ-сообщества.

Южный IT-парк входит в топ-10 лучших акселераторов России по версии РБК. Ежегодно парк принимает от 250 до 500 заявок от стартапов, является ведущим организатором мероприятий для локального ИТ-рынка.

3 сентября 2020 года компания Accenture открыла Технологический центр в Ростове-на-Дону. Компания занимается разработкой программного обеспечения, управлением ИТ-системами и инфраструктурой, аутсорсингом бизнес-процессов для крупных российских и международных заказчиков.

В сотрудничестве с Южным IT-парком Accenture планирует провести в Ростове-на-Дону ряд тематических мероприятий: хакатоны, митапы, открытые лекции, мастер-классы и конференции.

«Сейчас штат технологического центра в Ростове-на-Дону составляет более 70 специалистов, за год в планах увеличить его вдвое. Области компетенций наших сотрудников: enterprise разработка, архитектура ИТ-проектов, внедрение платформ SAP, Oracle, Microsoft, ServiceNow, e-commerce системы, тестирование ПО, DevOps, аналитика больших данных, ИТ-инфраструктура и миграция в облака. Этот опыт будет интересен местному ИТ-сообществу в рамках профильных мероприятий», — отметил Антон Ягодинский, менеджер ростовского офиса Accenture.

По его словам, Технологический центр в Ростове-на-Дону является частью технологических центров компании. Всего в этой сети 50 центров, в которых работает более 250 000 человек по всему миру.

«Это предоставляет доступ к экспертизе мирового уровня в разных индустриях и технологиях. У нас есть опыт и знания, которые интересны всем, кого интересует развитие ИТ-потенциала региона», — сказал Антон Ягодинский.

«Работа Южного IT-парка направлена на развитие новых проектов и появление новых специалистов в сфере информационных технологий. Поэтому мы заинтересованы в привлечении крупных игроков с их экспертизой и опытом, который может быть полезен для развития стартап-проектов на территории Ростовской области», — сказал Евгений Полуянов, заместитель генерального директора «Региональная корпорация развития», директор Южного IT-парка.