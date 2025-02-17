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Кушнарев Виталий
|17.02.2025
|ФСБ задержала ИТ-чиновника за закупку «Моего офиса» вместо системы электронного документооборота 1
Кушнарев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3256 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 794 1
|Рачаловский Константин 1 1
|Дьячкин Кирилл 1 1
|Гончаров Виктор 5 1
|Бондаренко Сергей 6 1
|Полуянов Евгений 6 1
|Голубев Василий 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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