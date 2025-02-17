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Гончаров Виктор



17.02.2025 ФСБ задержала ИТ-чиновника за закупку «Моего офиса» вместо системы электронного документооборота 1
29.08.2013 Рейтинг доходов и самых дорогих авто ИТ-чиновников 1
06.08.2013 Госслужащим Ростовской области стал доступен сервис «Мобильный кабинет руководителя» 1
28.02.2013 «Ростелеком» обеспечил связью новый МФЦ в Ростове-на-Дону 1
19.12.2012 Герман Лопаткин: До конца года в Ростовской области заработают 50 госуслуг 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Гончаров Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9739 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Toyota - Lexus 72 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 67 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1163 1
Региональная корпорация развития 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12224 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 2
Мобильная версия - Mobile version 365 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3841 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24251 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24552 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2502 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 351 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7758 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1427 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 2
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Семенов Николай 16 1
Андронов Алексей 28 1
Юргелас Мария 41 1
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Шайхутдинов Роман 113 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион 26 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 671 1
Эстония - Эстонская Республика 750 1
Россия - УФО - Тюменская область 1158 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 502 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 726 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1675 1
Сингапур - Республика 1855 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1318 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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