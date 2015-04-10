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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юргелас Мария

СОБЫТИЯ


10.04.2015 Аналитики сравнили доходы и автомобили ИТ-чиновников 1
24.07.2014 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза» 1
04.07.2014 CNews FORUM 2014: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
04.02.2014 Министром по ИТ Московской области назначен Максут Шадаев 1
13.12.2013 Подмосковье намерено стать регионом-лидером в ИТ 2
26.11.2013 Государство и бизнес: инновации для завтра 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
23.10.2013 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2013 Конференция CNews. «Рынок СЭД: новые тренды» 1
10.10.2013 Выбран разработчик национальной СЭД 1
07.10.2013 18 октября в Казани пройдет ИТ-форум «Информатизация как стимул развития регионов России» 1
06.10.2013 Как привлечь граждан к управлению государством 1
03.10.2013 «Ланит» принял участие в конференции «ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки» 1
23.09.2013 Замминистра экономического развития выступит на конференции CNews об ИТ в госсекторе 1
17.09.2013 Мария Юргелас -

На реализацию ИТ-мероприятий в 2014-2018 гг. выделено 15 млрд руб

 1
11.09.2013 Минкомсвязи, Минздрав, Казначейство, УЭК - на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» 1
09.09.2013 Мария Юргелас: Нужны универсальные приложения для УЭК и электронного паспорта 1
29.08.2013 Рейтинг доходов и самых дорогих авто ИТ-чиновников 1
29.07.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
05.07.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
03.07.2013 В Подмосковье открыта запись детей в детсады через интернет 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
21.06.2013 МТС займется развитием телекоммуникационной инфраструктуры Московской области 1
20.06.2013 «Ростелеком» будет развивать информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Московской области 1
28.03.2013 ИКТ в госсекторе: взгляд из регионов 1
07.03.2013 Женщины года в отрасли ИТ 2013. ФОТО 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
20.02.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
28.01.2013 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
18.12.2012 «Астерос» полностью изменил свою структуру 1
11.12.2012 Новым ИТ-директором Подмосковья стала топ-менеджер "Ситроникса" 2
19.11.2012 «Сибур» построил единую CRM-систему на основе Oracle Siebel CRM 1
11.07.2012 Мария Юргелас возглавила бизнес-направление ИТ в «Ситрониксе» 2
10.05.2012 Откровение года: "Ситроникс ИТ" сообщила координаты своего полигона 1
01.09.2011 «Ситроникс ИТ» внедрит SAP CRM for Healthcare в сети коммерческих клиник «Медси» 1
27.06.2011 "Техносерв" задумал экспансию в Европу 1
27.04.2011 МТС выбрал полный портфель программных продуктов Oracle для поддержки и развития бизнеса 1

Публикаций - 42, упоминаний - 46

Юргелас Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 13
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 13
Oracle Corporation 7074 11
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Ростелеком 10948 9
Microsoft Corporation 25775 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 6
АйТи 1519 6
InMedia - Инмедиа 14 5
SAP SE 5601 5
ОТР ГК - ОТР 2000 227 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Квазар-Микро - КМ 166 5
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Apple Inc 13156 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Konica Minolta 423 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 2
Salesforce - Informatica 139 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 5
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Наука НПО 25 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
OR Group - Обувь России 29 2
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
Toyota - Lexus 83 2
Rendez-Vous - Рандеву 25 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Ситроникс ИТ Учебный центр 5 1
Ростелеком - РТК РосТелеКонтент 2 1
General Atlantic - GA 28 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Разгуляй 40 1
Альянс Банк 20 1
Веста - Vesta Trading 9 1
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 1
Ростех - Технодинамика - МПО имени И. Румянцева - Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева 7 1
eBay Inc 1640 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Федеральное казначейство России 1949 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Федеральное собрание Российской Федерации 318 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 12
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 4
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 3
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 2
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Oracle Advanced Security 15 1
Toyota Land Cruiser 28 1
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 1
Bootstrap - Twitter Bootstrap - CSS-фреймвор 11 1
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 1
SAP Healthcare - SAP for Healthcare 3 1
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 1
Oracle IRM - Oracle Information Rights Management 9 1
Mitsubishi Outlander 5 1
Oracle E-Business Suite - Oracle EAM - Oracle Enterprise Asset Management 9 1
Oracle MDM - Oracle Master Data Management 11 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 1
Apple iPad 4012 1
Apple - App Store 3109 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 1
Apple iPhone 5 783 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Попов Алексей 339 16
Громов Иван 102 14
Селютин Александр 60 12
Опенышева Светлана 64 10
Богачев Игорь 183 9
Антонов Александр 77 9
Лысенко Эдуард 317 8
Гуральников Сергей 164 8
Прокошев Андрей 32 8
Шайхутдинов Роман 116 7
Казак Максим 162 7
Лановенко Валерий 46 6
Бриль Денис 13 6
Никифоров Николай 1138 6
Воробьев Андрей 199 6
Мацоцкий Сергей 180 6
Прянишников Николай 316 6
Гаттаров Руслан 144 6
Сапельников Сергей 109 6
Жуланов Евгений 11 5
Шадаев Максут 1210 5
Матвеева Татьяна 110 5
Урьяс Вадим 98 5
Фомичев Олег 139 5
Кулешов Алексей 32 5
Кесельбренер Леонид 52 5
Пирогов Алексей 29 5
Федорец Андрей 19 4
Коваленко Антон 32 4
Антониади Георгий 16 4
Хайруллин Рашит 4 4
Евраев Михаил 266 4
Федулов Владислав 86 4
Махонов Александр 31 4
Козырев Алексей 328 4
Шерейкин Максим 15 4
Прохоров Фёдор 83 4
Серебряков Виктор 56 4
Леушев Андрей 75 4
Сафронов Юрий 68 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 10
Россия - ПФО - Пензенская область 637 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 8
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 7
Европа 24964 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 4
Украина 7928 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 3
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Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
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Африка - Африканский регион 3641 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 2
Россия - УФО - Тюменская область 1365 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Украина - Киев 1151 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 2
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Атлантический океан - Балтийское море - Ильмень озеро 7 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 34
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 13
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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