Индексная книга (каталог) CNews*
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Юргелас Мария
СОБЫТИЯ
Публикаций - 42, упоминаний - 46
Юргелас Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Алексей 339 16
|Громов Иван 102 14
|Селютин Александр 60 12
|Опенышева Светлана 64 10
|Богачев Игорь 183 9
|Антонов Александр 77 9
|Лысенко Эдуард 317 8
|Гуральников Сергей 164 8
|Прокошев Андрей 32 8
|Шайхутдинов Роман 116 7
|Казак Максим 162 7
|Лановенко Валерий 46 6
|Бриль Денис 13 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Воробьев Андрей 199 6
|Мацоцкий Сергей 180 6
|Прянишников Николай 316 6
|Гаттаров Руслан 144 6
|Сапельников Сергей 109 6
|Жуланов Евгений 11 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Матвеева Татьяна 110 5
|Урьяс Вадим 98 5
|Фомичев Олег 139 5
|Кулешов Алексей 32 5
|Кесельбренер Леонид 52 5
|Пирогов Алексей 29 5
|Федорец Андрей 19 4
|Коваленко Антон 32 4
|Антониади Георгий 16 4
|Хайруллин Рашит 4 4
|Евраев Михаил 266 4
|Федулов Владислав 86 4
|Махонов Александр 31 4
|Козырев Алексей 328 4
|Шерейкин Максим 15 4
|Прохоров Фёдор 83 4
|Серебряков Виктор 56 4
|Леушев Андрей 75 4
|Сафронов Юрий 68 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
|Госрасходы - портал 70 3
|Сердитый Гражданин 10 2
|РИА Новости 1033 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
|Ведомости 1466 1
|CNews TV 747 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.