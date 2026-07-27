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ФССП РФ Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|27.07.2026
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Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО
Импортозамещение Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) потратит 846,9 млн руб. на импортозамещение ключевых компонентов своей вычислительной и
|20.04.2026
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Для федеральных приставов покупают за миллиард сотни серверов на «РЕД ОС»
Серверы для ФССП Как выяснил CNews, для Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) покупа
|26.09.2025
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Киберпреступная группа Hive0117 атаковала более 50 компаний России и Казахстана под видом ФССП
ктивность трояна DarkWatchman RAT. Злоумышленники атаковали компании под видом почтовой рассылки от ФССП (Федеральная служба судебных приставов) с почтового адреса mail@fssp[.]buzz. Аналогичная
|16.05.2025
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Судебные приставы по всей стране обновляют средства защиты информации на полмиллиарда с лишним
СКЗИ для приставов Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) закупает 1072 единиц средств защиты информации для замен старых на 683,7 млн руб. Тенде
|29.11.2024
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Судебные приставы покупают десятки тысяч лицензий «Касперского» и тысячи «Ред ОС»
ПО для приставов Как выяснил CNews, для Федеральной службы судебных приставов (ФССП) закупят 63,6 тыс. лицензий антивирусного ПО «Лаборатории Касперского» и 8,3 тыс. лиценз
|22.11.2024
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Судебным приставам сорвали многомиллионную госзакупку серверов
Сорванная закупка Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) собиралась закупить 79 серверов для нужд территориальных органов ведомства на сумму 158
|02.11.2024
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Во всех регионах России появились роботы, умеющие возбуждать дела против должников без участия людей - судебных приставов
боты для автоматического вынесения решений по должникам. Об этом пишет ТАСС. Как рассказал директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, программы-роботы уже работают без уча
|27.03.2024
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Решение «Кворум» для хранения архивов электронных сообщений, полученных в рамках ЭДО с ФССП
ке электронного документооборота (далее – Соглашение). Проект типового Соглашения размещен на сайте ФССП в разделе «Межведомственное взаимодействие». Пункт 3.3. раздела «III. Права и обязанност
|04.01.2024
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Youtube, Google, Telegram выплатили властям России штрафы на десятки миллиардов
зыскали миллиардные штрафы с Google, следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщил «Интерфакс». Признанная экстремистской Meta* тоже больше не числится д
|20.09.2023
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Власти потратят более 2 миллиардов на общение судебных приставов с гражданами в интернете
Затраты на развитие телекоммуникационной инфратсруктуры ФССП Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экон
|21.06.2023
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Власти списали все деньги со счетов Google в России
к пишет «Интерфакс», это случилось в апреле 2023 г. – Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) вывела все оставшиеся у компании средства. Деньги были переведены на специальный депози
|09.06.2023
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«Ред софт» и ФССП разработали систему автоматического вынесения постановлений
«Ред софт» доработала программное обеспечение для автоматизированной информационной системы ФССП России (АИС ФССП России). Теперь электронные юридически значимые процессуальные д
|09.06.2023
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В России впервые робот возбудил дело против человека
ем не приводятся. Информация об этом опубликована на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Исполнительные производства могут открываться в автоматическом режиме только тогда, ко
|30.05.2023
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Inline Technologies модернизировала центр телефонного обслуживания ФССП России
Inline Technologies провела модернизацию центра телефонного обслуживания (ЦТО) ФССП России, который компания построила в 2015 г. С тех пор, в соответствии с информацией, ра
|26.01.2023
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R-Style Softlab обеспечит взаимодействие с ФССП через СМЭВ в «МСП банке»
Style Softlab автоматизирует в банке информационный обмен с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) по запросам судебного пристава-исполнителя (СПИ). В основе решения — модуль «RS-Connect
|01.11.2022
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RS-Connect позволит получать информацию по исполнительным производствам из ФССП
R-Style Softlab расширила функциональность программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», добавив в него возможность через СМЭВ 3 получать информацию из Федеральной службы суде
|17.10.2022
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«Коммерческий индо банк» реализовал электронный документооборот с ФССП при поддержке «Диасофт»
ий индо банк» автоматизировал электронный документооборот с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России с помощью программного продукта «Взаимодействие с ФССП», разработанного к
|07.07.2022
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Решение Кворум для быстрого перехода на ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ
аконодательные акты Российской Федерации» участники банковского сектора обязаны взаимодействовать с ФССП по вопросам обработки Запросов и Постановлений СПИ только посредством системы межведомст
|17.05.2022
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Модуль «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» системы iDБанк позволит банкам в установленные регулятором сроки перейти на ЭДО с ФССП России через СМЭВ
необходимым функционалом, который покрывает все потребности банка по электронному взаимодействию с ФССП России через СМЭВ. Согласно ст. 4 п. 22 раздела 9 229-ФЗ «Об исполнительном производстве
|16.03.2022
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Весь электронный документооборот по исполнительным производствам ФССП в одном решении компании Кворум
удебных приставов по исполнительным производствам. Адаптер «Исполнительные производства и документы ФССП» предоставляет доступ к данным производств, обеспечивает обмен исполнительными документа
|01.03.2022
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«Ред софт» обеспечит электронное взаимодействие «Мегафона» и ФССП России
ии «Мегафон» к автоматизированной информационной системе Федеральной службы судебных приставов (АИС ФССП России). Данный проект позволит оператору связи автоматически отвечать на запросы должно
|19.11.2021
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Застопорена 90-миллионная закупка судебных приставов по жалобе на их пристрастие к серверам Lenovo
судебных приставов Как выяснил CNews, закупка оборудования Федеральной службой судебных приставов (ФССП) на 93,3 млн руб. приостановлена по жалобе в ФАС. Ее суть заключается в том, что заказчи
|13.05.2021
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Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов
Приставам упростят доступ к данным должников Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получит право на основании исполнительных документов запрашивать сведения о должниках и
|14.04.2021
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Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства
пределенное время на обучение нашего робота», — рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев. ФССП России стало первым ведомством, с которым Минцифры России запустило пилот по информирова
|03.03.2021
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Решение компании «Кворум» для автоматизации обработки запросов и постановлений СПИ ФССП России
нию запросов и постановлений судебных приставов-исполнителей. На текущий момент электронный обмен с ФССП сообщениями, содержащими исполнительные документы, реализуется для банков посредством дв
|17.02.2021
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Пользователям «ВТБ Онлайн» стали доступны уведомления от ФССП и госорганов
Пользователи «ВТБ Онлайн» смогут получать электронные версии заказных писем от ФССП и других государственных органов в мобильном приложении. Push-уведомления о новых письмах будут приходить на смартфон клиента на несколько дней раньше, чем появятся в государственных инфор
|11.02.2021
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Власти не дали Федслужбе судебных приставов потратить 126 млн руб. на услуги «Ростелекома»
П не расплатилась с «Ростелекомом» Как стало известно CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не стала в полной мере оплачивать контракт с «Ростелекомом» на обеспечение функциониров
|29.12.2020
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АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час
о сервиса, позволяющего должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительном производствам в э
|30.11.2020
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Минцифры и ФССП перевели общение с должниками и взыскателями в электронный вид
дарственных и муниципальных услуг нового сервиса, позволяющего должникам и взыскателям направлять в ФССП России заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производст
|16.06.2020
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Банки смогут работать с новой версией форматов ФССП с помощью решения R-Style Softlab
R-Style Softlab реализовала поддержку новой версии форматов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) для работы банков с запросами и постановлениями судебных приставов-исполнителей согласн
|08.10.2019
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«Доктор Веб»: опасный троянец распространяется через копию сайта ФССП
Специалисты вирусной лаборатории «Доктор Веб» обнаружили вредоносную копию сайта Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Хакеры используют сайт-подделку для зара
|28.11.2018
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«Гослинукс» после многолетних попыток признан отечественным ПО
и массовых коммуникаций принял решение удовлетворить запрос Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о включении в Единый реестр российского ПО операционные системы «Гослинукс» (GosLinux)
|22.10.2018
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В документообороте между ФНС и ФССП теряется до двух третей документов
Программа для обмена данными Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Федеральная налоговая служба (ФНС) недостаточно взаимодействуют друг с другом, и одно
|11.10.2018
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ВТБ запустил систему электронного документооборота с ФССП
аимодействия. Система электронного документооборота централизует обработку запросов и постановлений ФССП по всей стране. Она обрабатывает более 11 млн запросов и почти 1,5 млн постановлений в м
|02.08.2018
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«Промсвязьбанк» запустил обмен информацией с ФССП на основе RS-Connect
ьбанк» завершил проект по электронному обмену информацией с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). За счет программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», разработанного ИТ-компа
|27.06.2018
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ВТБ перешел на многоступенчатую систему идентификации должников
стему идентификации должников при исполнении запросов Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) о наличии счетов. Реализованный проект позволит исключить случаи ошибочного списания де
|16.04.2018
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Судебным приставам разрешили донимать россиян SMS-ками
и — приставы находятся на службе у государства в лице Федеральной службы судебных приставов России (ФССП России). По решению суда приставы занимаются в том числе наложением ареста на имущество
|06.04.2018
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Столичные суды полностью перешли на электронное общение с приставами всей России
общей юрисдикции будут направлять все исполнительные документы в адрес всех территориальных органов ФССП России только в электронном виде. Передача документов будет осуществляться посредством с
|04.04.2018
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Оплатить судебную задолженность теперь можно через «Тинькофф Банк»
На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась возможность погасить задолженность безналичным способом через Тинькофф Банк.
|28.03.2018
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Минэк, Казначейство ФССП, ФАС, Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
а администрации Тамбовской области; Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-фин
ФССП РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Звягина Наталья 64 64
|Козырев Алексей 328 52
|Власов Сергей 101 45
|Авербах Владимир 127 44
|Гуральников Сергей 164 43
|Стрельцов Андрей 62 42
|Фомичев Олег 139 41
|Ермолаев Артем 379 36
|Шадаев Максут 1210 36
|Бойко Елена 152 35
|Евраев Михаил 266 35
|Путин Владимир 3454 35
|Бутенко Юрий 65 34
|Лопаткин Герман 104 34
|Матвеева Татьяна 110 33
|Петрушин Андрей 110 31
|Калина Роман 62 30
|Солодовников Денис 108 29
|Никифоров Николай 1138 26
|Ляшенко Сергей 29 25
|Елистратов Николай 90 25
|Дюбанов Анатолий 95 24
|Цариковский Федор 32 24
|Опенышева Светлана 64 24
|Казарин Станислав 175 24
|Громов Иван 102 23
|Лысенко Эдуард 317 23
|Абызов Михаил 69 22
|Чернякова Елена 30 21
|Никуличев Андрей 43 21
|Медведев Дмитрий 1665 21
|Нестеренко Татьяна 42 20
|Левин Леонид 134 20
|Чамара Денис 59 19
|Приданкин Андрей 30 19
|Песчанских Георгий 39 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Крюков Сергей 33 19
|Раков Ярослав 51 18
|Герасимюк Максим 20 18
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