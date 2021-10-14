Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФССП РФ
Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 425, упоминаний - 895
ФССП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козырев Алексей 270 36
|Четвернин Алексей 651 28
|Елистратов Николай 90 16
|Клементьев Андрей 18 15
|Скляр Алексей 49 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Абызов Михаил 64 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Путин Владимир 1820 12
|Чернякова Елена 26 8
|Херсонцев Алексей 48 8
|Никифоров Николай 1126 7
|Чукарин Алексей 56 6
|Горбачев Александр 18 6
|Иванов Александр 71 6
|Смирнов Алексей 142 5
|Кесельбренер Леонид 49 5
|Сапельников Сергей 100 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Ковнир Евгений 71 4
|Толстова Татьяна 35 4
|Назарова Анна 33 4
|Шмид Александр 18 3
|Гуральников Сергей 161 3
|Контрабаев Артур 66 3
|Рыбчинский Михаил 14 3
|Егорова Ольга 11 3
|Левашов Александр 88 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Иванов Алексей 76 3
|Мельников Руслан 13 3
|Гаттаров Руслан 117 3
|Ивакин Роман 49 3
|Овсянников Андрей 15 3
|Щербаков Сергей 14 3
|Козлов Александр 54 3
|Парфенчиков Артур 8 3
|Евстигнеев Сергей 21 2
|Оганесян Ашот 58 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756248, в очереди разбора - 659938.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756248, в очереди разбора - 659938.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru