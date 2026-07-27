ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации

Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО Импортозамещение Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) потратит 846,9 млн руб. на импортозамещение ключевых компонентов своей вычислительной и

Для федеральных приставов покупают за миллиард сотни серверов на «РЕД ОС» Серверы для ФССП Как выяснил CNews, для Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) покупа

Киберпреступная группа Hive0117 атаковала более 50 компаний России и Казахстана под видом ФССП ктивность трояна DarkWatchman RAT. Злоумышленники атаковали компании под видом почтовой рассылки от ФССП (Федеральная служба судебных приставов) с почтового адреса mail@fssp[.]buzz. Аналогичная

Судебные приставы по всей стране обновляют средства защиты информации на полмиллиарда с лишним СКЗИ для приставов Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) закупает 1072 единиц средств защиты информации для замен старых на 683,7 млн руб. Тенде

Судебные приставы покупают десятки тысяч лицензий «Касперского» и тысячи «Ред ОС» ПО для приставов Как выяснил CNews, для Федеральной службы судебных приставов (ФССП) закупят 63,6 тыс. лицензий антивирусного ПО «Лаборатории Касперского» и 8,3 тыс. лиценз

Судебным приставам сорвали многомиллионную госзакупку серверов Сорванная закупка Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) собиралась закупить 79 серверов для нужд территориальных органов ведомства на сумму 158

Во всех регионах России появились роботы, умеющие возбуждать дела против должников без участия людей - судебных приставов боты для автоматического вынесения решений по должникам. Об этом пишет ТАСС. Как рассказал директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, программы-роботы уже работают без уча

Решение «Кворум» для хранения архивов электронных сообщений, полученных в рамках ЭДО с ФССП ке электронного документооборота (далее – Соглашение). Проект типового Соглашения размещен на сайте ФССП в разделе «Межведомственное взаимодействие». Пункт 3.3. раздела «III. Права и обязанност

Youtube, Google, Telegram выплатили властям России штрафы на десятки миллиардов зыскали миллиардные штрафы с Google, следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщил «Интерфакс». Признанная экстремистской Meta* тоже больше не числится д

Власти потратят более 2 миллиардов на общение судебных приставов с гражданами в интернете Затраты на развитие телекоммуникационной инфратсруктуры ФССП Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экон

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«Ред софт» и ФССП разработали систему автоматического вынесения постановлений «Ред софт» доработала программное обеспечение для автоматизированной информационной системы ФССП России (АИС ФССП России). Теперь электронные юридически значимые процессуальные д

В России впервые робот возбудил дело против человека ем не приводятся. Информация об этом опубликована на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Исполнительные производства могут открываться в автоматическом режиме только тогда, ко

Inline Technologies модернизировала центр телефонного обслуживания ФССП России Inline Technologies провела модернизацию центра телефонного обслуживания (ЦТО) ФССП России, который компания построила в 2015 г. С тех пор, в соответствии с информацией, ра

R-Style Softlab обеспечит взаимодействие с ФССП через СМЭВ в «МСП банке» Style Softlab автоматизирует в банке информационный обмен с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) по запросам судебного пристава-исполнителя (СПИ). В основе решения — модуль «RS-Connect

RS-Connect позволит получать информацию по исполнительным производствам из ФССП R-Style Softlab расширила функциональность программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», добавив в него возможность через СМЭВ 3 получать информацию из Федеральной службы суде

«Коммерческий индо банк» реализовал электронный документооборот с ФССП при поддержке «Диасофт» ий индо банк» автоматизировал электронный документооборот с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России с помощью программного продукта «Взаимодействие с ФССП», разработанного к

Решение Кворум для быстрого перехода на ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ аконодательные акты Российской Федерации» участники банковского сектора обязаны взаимодействовать с ФССП по вопросам обработки Запросов и Постановлений СПИ только посредством системы межведомст

Модуль «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» системы iDБанк позволит банкам в установленные регулятором сроки перейти на ЭДО с ФССП России через СМЭВ необходимым функционалом, который покрывает все потребности банка по электронному взаимодействию с ФССП России через СМЭВ. Согласно ст. 4 п. 22 раздела 9 229-ФЗ «Об исполнительном производстве

Весь электронный документооборот по исполнительным производствам ФССП в одном решении компании Кворум удебных приставов по исполнительным производствам. Адаптер «Исполнительные производства и документы ФССП» предоставляет доступ к данным производств, обеспечивает обмен исполнительными документа

«Ред софт» обеспечит электронное взаимодействие «Мегафона» и ФССП России ии «Мегафон» к автоматизированной информационной системе Федеральной службы судебных приставов (АИС ФССП России). Данный проект позволит оператору связи автоматически отвечать на запросы должно

Застопорена 90-миллионная закупка судебных приставов по жалобе на их пристрастие к серверам Lenovo судебных приставов Как выяснил CNews, закупка оборудования Федеральной службой судебных приставов (ФССП) на 93,3 млн руб. приостановлена по жалобе в ФАС. Ее суть заключается в том, что заказчи

Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов Приставам упростят доступ к данным должников Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получит право на основании исполнительных документов запрашивать сведения о должниках и

Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства пределенное время на обучение нашего робота», — рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев. ФССП России стало первым ведомством, с которым Минцифры России запустило пилот по информирова

Решение компании «Кворум» для автоматизации обработки запросов и постановлений СПИ ФССП России нию запросов и постановлений судебных приставов-исполнителей. На текущий момент электронный обмен с ФССП сообщениями, содержащими исполнительные документы, реализуется для банков посредством дв

Пользователям «ВТБ Онлайн» стали доступны уведомления от ФССП и госорганов Пользователи «ВТБ Онлайн» смогут получать электронные версии заказных писем от ФССП и других государственных органов в мобильном приложении. Push-уведомления о новых письмах будут приходить на смартфон клиента на несколько дней раньше, чем появятся в государственных инфор

Власти не дали Федслужбе судебных приставов потратить 126 млн руб. на услуги «Ростелекома» П не расплатилась с «Ростелекомом» Как стало известно CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не стала в полной мере оплачивать контракт с «Ростелекомом» на обеспечение функциониров

АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час о сервиса, позволяющего должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительном производствам в э

Минцифры и ФССП перевели общение с должниками и взыскателями в электронный вид дарственных и муниципальных услуг нового сервиса, позволяющего должникам и взыскателям направлять в ФССП России заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производст

Банки смогут работать с новой версией форматов ФССП с помощью решения R-Style Softlab R-Style Softlab реализовала поддержку новой версии форматов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) для работы банков с запросами и постановлениями судебных приставов-исполнителей согласн

«Доктор Веб»: опасный троянец распространяется через копию сайта ФССП Специалисты вирусной лаборатории «Доктор Веб» обнаружили вредоносную копию сайта Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Хакеры используют сайт-подделку для зара

«Гослинукс» после многолетних попыток признан отечественным ПО и массовых коммуникаций принял решение удовлетворить запрос Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о включении в Единый реестр российского ПО операционные системы «Гослинукс» (GosLinux)

В документообороте между ФНС и ФССП теряется до двух третей документов Программа для обмена данными Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Федеральная налоговая служба (ФНС) недостаточно взаимодействуют друг с другом, и одно

ВТБ запустил систему электронного документооборота с ФССП аимодействия. Система электронного документооборота централизует обработку запросов и постановлений ФССП по всей стране. Она обрабатывает более 11 млн запросов и почти 1,5 млн постановлений в м

«Промсвязьбанк» запустил обмен информацией с ФССП на основе RS-Connect ьбанк» завершил проект по электронному обмену информацией с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). За счет программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», разработанного ИТ-компа

ВТБ перешел на многоступенчатую систему идентификации должников стему идентификации должников при исполнении запросов Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) о наличии счетов. Реализованный проект позволит исключить случаи ошибочного списания де

Судебным приставам разрешили донимать россиян SMS-ками и — приставы находятся на службе у государства в лице Федеральной службы судебных приставов России (ФССП России). По решению суда приставы занимаются в том числе наложением ареста на имущество

Столичные суды полностью перешли на электронное общение с приставами всей России общей юрисдикции будут направлять все исполнительные документы в адрес всех территориальных органов ФССП России только в электронном виде. Передача документов будет осуществляться посредством с

Оплатить судебную задолженность теперь можно через «Тинькофф Банк» На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась возможность погасить задолженность безналичным способом через Тинькофф Банк.