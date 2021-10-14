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ФССП РФ
Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 3
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
22.09.2021 Цифровая платформа «Принудительное исполнение» вошла в Реестр отечественного ПО 2
22.09.2021 «Ред софт» развивает АИС для Росавиации 1
22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса» 1
16.09.2021 На «Госуслугах» заработала новая платформа полномочий 3
14.09.2021 «Контур.Фокус» представил инструмент для проверки физлиц 1
28.07.2021 В Югре проходит цифровая трансформация судебного делопроизводства 2
07.07.2021 Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 2
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab 1
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов 6
12.05.2021 В приложении «Моя Москва» появилась история платежей 2
16.04.2021 В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin 2
14.04.2021 Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства 5
07.04.2021 Правительство одобрило расширение возможности взаимодействия с судом в режиме онлайн 1
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1
10.03.2021 «Контур» и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в сфере экономической безопасности 1
03.03.2021 Решение компании «Кворум» для автоматизации обработки запросов и постановлений СПИ ФССП России 10
18.02.2021 Компания «Кворум» объявила о включении платформы «СМЭВ-Интегратор» в Реестр российского ПО 1
17.02.2021 Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK 1
17.02.2021 Минцифры признало сервис, разработанный РЕД СОФТ, самым быстрым на портале «Госуслуги» 3
17.02.2021 Пользователям «ВТБ Онлайн» стали доступны уведомления от ФССП и госорганов 3
11.02.2021 Власти не дали Федслужбе судебных приставов потратить 126 млн руб. на услуги «Ростелекома» 14
04.02.2021 На портале Госуслуг появились сведения о ходе исполнительного производства 4
29.12.2020 АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час 11
24.12.2020 АКРА присвоило рейтинг российскому разработчику ПО «Ред софт» 1
18.12.2020 Подключение сервиса электронных заказных писем Почты России доступно через банковское приложение 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 3
30.11.2020 Минцифры и ФССП перевели общение с должниками и взыскателями в электронный вид 4
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс» 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
08.09.2020 Корневой ИТ-системе электронного правительства грозит реформа 1
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 1
07.07.2020 R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС 1
16.06.2020 Банки смогут работать с новой версией форматов ФССП с помощью решения R-Style Softlab 10
15.05.2020 Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов 1
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 1

Публикаций - 425, упоминаний - 895

ФССП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 52
Крок 1219 29
Microsoft Corporation 11017 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 18
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 14
АйТи 749 12
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 11
Ланит ГК 1155 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 5
3727 5
Рамэк-ВС 70 5
Ред Софт - Red Soft 246 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 5
IBM 3527 5
Yandex - Яндекс 4099 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
Google LLC 7128 4
Dr.Web - Доктор Веб 975 4
SAP SE 3207 4
Авикомп сервисез - Avicomp 20 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Docsvision - ДоксВижн 768 3
Telegram Group 702 3
Apple Inc - Эппл Рус 7680 3
Brocade Communications Systems 141 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 3
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 6 3
Ланит Интеграция 101 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 2
Facebook 3765 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
Почта России ПАО 1570 10
Газпромбанк - ГПБ 692 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 6
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 5
Открытие ФК 538 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 3
CyberPlat - КиберПлат 201 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Газпром нефть 380 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
ВТБ24 583 2
Почта Банк 289 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 38 2
Альфа-Банк 1123 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
PwC Россия 6 1
Совкомбанк Совесть 27 1
МБА-Москва Банк 7 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Связь-банк 78 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Центр-инвест КБ 29 1
Debex 6 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
FICO 33 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Farimex - Фэримекс 14 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
ЕС-лизинг 13 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 80
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 70
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 65
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 64
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 20
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 15
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 15
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 13
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 12
Федеральное казначейство России 766 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 9
Верховный суд Российской Федерации 174 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
ПФР Департамент информационных технологий 102 6
Конституционный суд РФ 48 6
Президент Российской Федерации 1439 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 6
Правительство РФ 2200 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Прокуратура города Москвы 8 5
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 5
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 5
Арбитражный суд города Москвы 339 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
3G - Стандарт мобильной связи 3709 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 317 1
АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц 2 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 79 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 1
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Сервер - Серверные платформы 168 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 145 1
Flash 472 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 47
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 40
Linux OS 4243 21
Google Android 10750 15
R-Style Softlab - RS-Bank 228 13
Apple iOS 5741 12
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 11
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 10
Новые облачные технологии - МойОфис 311 8
Microsoft Windows 10 6612 8
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 7
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 7
Microsoft Windows 850 6
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 6
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 5
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 5
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 5
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 25 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 5
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 5
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 5
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 5
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 5
Ковчег - система резервного копирования 29 5
Microsoft SQL Server 789 4
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 4
Apple macOS 922 4
Буквоед - система оптического распознавания текста 10 4
R-Style Softlab - RS-Connect 47 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 4 3
Ред ОС 239 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
Microsoft Windows 7 1662 2
Apple - App Store 2198 2
BSS e-Government Gate 26 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Козырев Алексей 270 36
Четвернин Алексей 651 28
Елистратов Николай 90 16
Клементьев Андрей 18 15
Скляр Алексей 49 14
Холодняков Юрий 15 14
Прокошев Андрей 30 14
Абызов Михаил 64 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Путин Владимир 1820 12
Чернякова Елена 26 8
Херсонцев Алексей 48 8
Никифоров Николай 1126 7
Чукарин Алексей 56 6
Горбачев Александр 18 6
Иванов Александр 71 6
Смирнов Алексей 142 5
Кесельбренер Леонид 49 5
Сапельников Сергей 100 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Ковнир Евгений 71 4
Толстова Татьяна 35 4
Назарова Анна 33 4
Шмид Александр 18 3
Гуральников Сергей 161 3
Контрабаев Артур 66 3
Рыбчинский Михаил 14 3
Егорова Ольга 11 3
Левашов Александр 88 3
Мишустин Михаил 302 3
Иванов Алексей 76 3
Мельников Руслан 13 3
Гаттаров Руслан 117 3
Ивакин Роман 49 3
Овсянников Андрей 15 3
Щербаков Сергей 14 3
Козлов Александр 54 3
Парфенчиков Артур 8 3
Евстигнеев Сергей 21 2
Оганесян Ашот 58 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 250
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 24
Россия - Ростовская область 860 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 12
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 11
Украина 3347 11
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Россия - Республика Мордовия 387 7
Европа Западная 610 6
Европа 3730 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 4
Россия - Республика Алтай 681 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
Россия - Волгоградская область 395 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 411 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Россия - Астраханская область 370 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Россия - Калининградская область 531 2
Беларусь - Белоруссия 2081 2
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Восточная Европа 1669 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Великий Новгород 164 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 16
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 8
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 5
СИЗО - Следственный изолятор 65 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 4
Антиимпортозамещение 6 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 2
Доктрина информационной безопасности России 14 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Русский язык 970 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
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