Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ФССП РФ Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации

ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО

Импортозамещение Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) потратит 846,9 млн руб. на импортозамещение ключевых компонентов своей вычислительной и
20.04.2026 Для федеральных приставов покупают за миллиард сотни серверов на «РЕД ОС»

Серверы для ФССП Как выяснил CNews, для Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) покупа
26.09.2025 Киберпреступная группа Hive0117 атаковала более 50 компаний России и Казахстана под видом ФССП

ктивность трояна DarkWatchman RAT. Злоумышленники атаковали компании под видом почтовой рассылки от ФССП (Федеральная служба судебных приставов) с почтового адреса mail@fssp[.]buzz. Аналогичная
16.05.2025 Судебные приставы по всей стране обновляют средства защиты информации на полмиллиарда с лишним

СКЗИ для приставов Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) закупает 1072 единиц средств защиты информации для замен старых на 683,7 млн руб. Тенде
29.11.2024 Судебные приставы покупают десятки тысяч лицензий «Касперского» и тысячи «Ред ОС»

ПО для приставов Как выяснил CNews, для Федеральной службы судебных приставов (ФССП) закупят 63,6 тыс. лицензий антивирусного ПО «Лаборатории Касперского» и 8,3 тыс. лиценз
22.11.2024 Судебным приставам сорвали многомиллионную госзакупку серверов

Сорванная закупка Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) собиралась закупить 79 серверов для нужд территориальных органов ведомства на сумму 158
02.11.2024 Во всех регионах России появились роботы, умеющие возбуждать дела против должников без участия людей - судебных приставов

боты для автоматического вынесения решений по должникам. Об этом пишет ТАСС. Как рассказал директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, программы-роботы уже работают без уча
27.03.2024 Решение «Кворум» для хранения архивов электронных сообщений, полученных в рамках ЭДО с ФССП

ке электронного документооборота (далее – Соглашение). Проект типового Соглашения размещен на сайте ФССП в разделе «Межведомственное взаимодействие». Пункт 3.3. раздела «III. Права и обязанност
04.01.2024 Youtube, Google, Telegram выплатили властям России штрафы на десятки миллиардов

зыскали миллиардные штрафы с Google, следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщил «Интерфакс». Признанная экстремистской Meta* тоже больше не числится д
20.09.2023 Власти потратят более 2 миллиардов на общение судебных приставов с гражданами в интернете

Затраты на развитие телекоммуникационной инфратсруктуры ФССП Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экон
21.06.2023 Власти списали все деньги со счетов Google в России

к пишет «Интерфакс», это случилось в апреле 2023 г. – Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) вывела все оставшиеся у компании средства. Деньги были переведены на специальный депози
09.06.2023 «Ред софт» и ФССП разработали систему автоматического вынесения постановлений

«Ред софт» доработала программное обеспечение для автоматизированной информационной системы ФССП России (АИС ФССП России). Теперь электронные юридически значимые процессуальные д
09.06.2023 В России впервые робот возбудил дело против человека

ем не приводятся. Информация об этом опубликована на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Исполнительные производства могут открываться в автоматическом режиме только тогда, ко
30.05.2023 Inline Technologies модернизировала центр телефонного обслуживания ФССП России

Inline Technologies провела модернизацию центра телефонного обслуживания (ЦТО) ФССП России, который компания построила в 2015 г. С тех пор, в соответствии с информацией, ра
26.01.2023 R-Style Softlab обеспечит взаимодействие с ФССП через СМЭВ в «МСП банке»

Style Softlab автоматизирует в банке информационный обмен с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) по запросам судебного пристава-исполнителя (СПИ). В основе решения — модуль «RS-Connect
01.11.2022 RS-Connect позволит получать информацию по исполнительным производствам из ФССП

R-Style Softlab расширила функциональность программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», добавив в него возможность через СМЭВ 3 получать информацию из Федеральной службы суде
17.10.2022 «Коммерческий индо банк» реализовал электронный документооборот с ФССП при поддержке «Диасофт»

ий индо банк» автоматизировал электронный документооборот с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России с помощью программного продукта «Взаимодействие с ФССП», разработанного к
07.07.2022 Решение Кворум для быстрого перехода на ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ

аконодательные акты Российской Федерации» участники банковского сектора обязаны взаимодействовать с ФССП по вопросам обработки Запросов и Постановлений СПИ только посредством системы межведомст
17.05.2022 Модуль «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» системы iDБанк позволит банкам в установленные регулятором сроки перейти на ЭДО с ФССП России через СМЭВ

необходимым функционалом, который покрывает все потребности банка по электронному взаимодействию с ФССП России через СМЭВ. Согласно ст. 4 п. 22 раздела 9 229-ФЗ «Об исполнительном производстве
16.03.2022 Весь электронный документооборот по исполнительным производствам ФССП в одном решении компании Кворум

удебных приставов по исполнительным производствам. Адаптер «Исполнительные производства и документы ФССП» предоставляет доступ к данным производств, обеспечивает обмен исполнительными документа
01.03.2022 «Ред софт» обеспечит электронное взаимодействие «Мегафона» и ФССП России

ии «Мегафон» к автоматизированной информационной системе Федеральной службы судебных приставов (АИС ФССП России). Данный проект позволит оператору связи автоматически отвечать на запросы должно
19.11.2021 Застопорена 90-миллионная закупка судебных приставов по жалобе на их пристрастие к серверам Lenovo

судебных приставов Как выяснил CNews, закупка оборудования Федеральной службой судебных приставов (ФССП) на 93,3 млн руб. приостановлена по жалобе в ФАС. Ее суть заключается в том, что заказчи
13.05.2021 Судебным приставам дадут доступ к данным должников через ГИС и сотовых операторов

Приставам упростят доступ к данным должников Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получит право на основании исполнительных документов запрашивать сведения о должниках и
14.04.2021 Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства

пределенное время на обучение нашего робота», — рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев. ФССП России стало первым ведомством, с которым Минцифры России запустило пилот по информирова
03.03.2021 Решение компании «Кворум» для автоматизации обработки запросов и постановлений СПИ ФССП России

нию запросов и постановлений судебных приставов-исполнителей. На текущий момент электронный обмен с ФССП сообщениями, содержащими исполнительные документы, реализуется для банков посредством дв
17.02.2021 Пользователям «ВТБ Онлайн» стали доступны уведомления от ФССП и госорганов

Пользователи «ВТБ Онлайн» смогут получать электронные версии заказных писем от ФССП и других государственных органов в мобильном приложении. Push-уведомления о новых письмах будут приходить на смартфон клиента на несколько дней раньше, чем появятся в государственных инфор
11.02.2021 Власти не дали Федслужбе судебных приставов потратить 126 млн руб. на услуги «Ростелекома»

П не расплатилась с «Ростелекомом» Как стало известно CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не стала в полной мере оплачивать контракт с «Ростелекомом» на обеспечение функциониров
29.12.2020 АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час

о сервиса, позволяющего должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительном производствам в э
30.11.2020 Минцифры и ФССП перевели общение с должниками и взыскателями в электронный вид

дарственных и муниципальных услуг нового сервиса, позволяющего должникам и взыскателям направлять в ФССП России заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производст
16.06.2020 Банки смогут работать с новой версией форматов ФССП с помощью решения R-Style Softlab

R-Style Softlab реализовала поддержку новой версии форматов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) для работы банков с запросами и постановлениями судебных приставов-исполнителей согласн
08.10.2019 «Доктор Веб»: опасный троянец распространяется через копию сайта ФССП

Специалисты вирусной лаборатории «Доктор Веб» обнаружили вредоносную копию сайта Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Хакеры используют сайт-подделку для зара
28.11.2018 «Гослинукс» после многолетних попыток признан отечественным ПО

и массовых коммуникаций принял решение удовлетворить запрос Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о включении в Единый реестр российского ПО операционные системы «Гослинукс» (GosLinux)

22.10.2018 В документообороте между ФНС и ФССП теряется до двух третей документов

Программа для обмена данными Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Федеральная налоговая служба (ФНС) недостаточно взаимодействуют друг с другом, и одно
11.10.2018 ВТБ запустил систему электронного документооборота с ФССП

аимодействия. Система электронного документооборота централизует обработку запросов и постановлений ФССП по всей стране. Она обрабатывает более 11 млн запросов и почти 1,5 млн постановлений в м
02.08.2018 «Промсвязьбанк» запустил обмен информацией с ФССП на основе RS-Connect

ьбанк» завершил проект по электронному обмену информацией с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). За счет программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», разработанного ИТ-компа
27.06.2018 ВТБ перешел на многоступенчатую систему идентификации должников

стему идентификации должников при исполнении запросов Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) о наличии счетов. Реализованный проект позволит исключить случаи ошибочного списания де
16.04.2018 Судебным приставам разрешили донимать россиян SMS-ками

и — приставы находятся на службе у государства в лице Федеральной службы судебных приставов России (ФССП России). По решению суда приставы занимаются в том числе наложением ареста на имущество

06.04.2018 Столичные суды полностью перешли на электронное общение с приставами всей России

общей юрисдикции будут направлять все исполнительные документы в адрес всех территориальных органов ФССП России только в электронном виде. Передача документов будет осуществляться посредством с
04.04.2018 Оплатить судебную задолженность теперь можно через «Тинькофф Банк»

На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась возможность погасить задолженность безналичным способом через Тинькофф Банк.

28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

а администрации Тамбовской области; Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-фин

Публикаций - 787, упоминаний - 1555

ФССП РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 75
Крок - Croc 1964 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
Ред Софт - Red Soft 1236 36
Microsoft Corporation 25775 35
Oracle Corporation 7074 34
МегаФон 10742 27
9594 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 24
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 23
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 22
Google LLC 12688 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 19
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 19
АйТи 1519 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 18
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 17
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Yandex - Яндекс 9216 14
Восход ФГБУ НИИ 721 14
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 14
Росимущество - Управления информационных технологий 19 13
Softline - Софтлайн 3743 13
NVision Group - Энвижн Груп 699 13
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 12
Google Russia - Гугл Россия 226 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 12
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 11
Apple Inc 13154 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
Ростелеком - РТЛабс 210 11
Quorum - Кворум - 134 10
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Почта России ПАО 2370 58
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 30
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 24
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 23
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
ПСБ - Промсвязьбанк 963 13
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 12
NanduQ - Qiwi 1013 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
Farimex - Фэримекс 30 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Альфа-Групп 745 10
ВТБ - ВТБ24 671 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Альфа-Банк 1979 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Visa International 1993 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 6
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 6
ВТБ - Почта Банк 514 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 5
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 5
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 5
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 5
БЭК - Балтийская энергетическая компания 5 5
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 41 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 5
Газпром ПАО 1493 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 230
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 200
Федеральное казначейство России 1949 152
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 151
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 125
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 120
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 103
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 101
Судебная власть - Judicial power 2500 91
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 89
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 75
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 69
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 68
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 68
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 66
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 63
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 61 59
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 58
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 57
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 56
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 55
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 51
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 51
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 49
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 45
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 43
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 43
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 41
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 39
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 38
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 38
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 36
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 36
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 35
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 34
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 33
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 15
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OIN - Open Invention Network 24 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 298
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 195
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 194
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 164
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 141
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 117
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 102
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 96
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 92
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 89
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 85
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 74
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 73
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 69
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 67
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 66
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 64
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 63
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 57
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 56
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 55
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 53
Оповещение и уведомление - Notification 5943 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 52
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 50
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 49
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 45
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 43
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 42
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 42
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 38
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 37
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 36
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 36
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 33
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 187
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 125
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 74
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 64
Linux OS 11533 39
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 36
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 35
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 37 33
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 29
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 27
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 25
Google Android 15243 25
Microsoft Windows 16882 24
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 22
Microsoft Windows 2000 8678 21
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 20
Apple iOS 8583 18
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 17
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 17
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 16
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 16
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 15
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 15
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 14
Microsoft Office 4170 13
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 13
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 12
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 12
Новые облачные технологии - МойОфис 958 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 11
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 11
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 10
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 10
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Apple - App Store 3109 10
Звягина Наталья 64 64
Козырев Алексей 328 52
Власов Сергей 101 45
Авербах Владимир 127 44
Гуральников Сергей 164 43
Стрельцов Андрей 62 42
Фомичев Олег 139 41
Ермолаев Артем 379 36
Шадаев Максут 1210 36
Бойко Елена 152 35
Евраев Михаил 266 35
Путин Владимир 3454 35
Бутенко Юрий 65 34
Лопаткин Герман 104 34
Матвеева Татьяна 110 33
Петрушин Андрей 110 31
Калина Роман 62 30
Солодовников Денис 108 29
Никифоров Николай 1138 26
Ляшенко Сергей 29 25
Елистратов Николай 90 25
Дюбанов Анатолий 95 24
Цариковский Федор 32 24
Опенышева Светлана 64 24
Казарин Станислав 175 24
Громов Иван 102 23
Лысенко Эдуард 317 23
Абызов Михаил 69 22
Чернякова Елена 30 21
Никуличев Андрей 43 21
Медведев Дмитрий 1665 21
Нестеренко Татьяна 42 20
Левин Леонид 134 20
Чамара Денис 59 19
Приданкин Андрей 30 19
Песчанских Георгий 39 19
Евстигнеев Сергей 21 19
Крюков Сергей 33 19
Раков Ярослав 51 18
Герасимюк Максим 20 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 559
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 227
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 86
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 76
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 51
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 47
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 47
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 39
Россия - УФО - Челябинская область 1512 39
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 35
Россия - УФО - Тюменская область 1365 34
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 33
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 33
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 32
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 30
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 30
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 30
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 29
Россия - ПФО - Самарская область 1577 29
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 28
Украина 7928 28
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 28
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 28
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 26
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 23
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 23
Европа 24964 21
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 21
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 19
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 19
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 19
Россия - УФО - Свердловская область 1951 18
Казахстан - Республика 6048 16
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 15
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 15
Норвегия - Королевство 1858 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 492
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 278
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 151
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 126
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 102
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 100
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 98
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 87
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 78
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 77
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 69
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 68
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 65
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 64
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 62
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 61
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 61
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 54
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 51
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 51
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 50
Паспорт - Паспортные данные 2848 45
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 459 44
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 43
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 43
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 43
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 40
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 38
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 36
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 61 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 33
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 26
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 25
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 23
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 58
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 17
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 13
Госрасходы - портал 70 11
РИА Новости 1033 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
Ведомости 1466 6
РОИ - Российская общественная инициатива 85 5
Известия ИД 770 5
Царьград - телеканал 29 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Forbes - Форбс 1002 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
Рен ТВ - телеканал 82 2
Российская газета 290 2
Фонтанка 39 2
Автокод (портал) 40 2
МНВК - Московская независимая вещательная корпорация 12 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
23ABC News 183 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TorrentFreak (TF) 159 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
IDG - International Data Group 117 1
AP - Associated Press 2007 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Деловой Петербург 40 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Независимая газета 25 1
Лаборатория Артимовича 9 1
Известия Мордовии 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 72
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 21
Gartner - Гартнер 3658 14
IDC - International Data Corporation 4975 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 5
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
НМГ - Медиалогия 37 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Fast рейтинг 55 1
CNews Инновация года - награда 155 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
IDC Financial Insights 10 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Allied Market Research 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Javelin Strategy & Research 10 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 1
Терра эйай - УИИ терра - Университет искусственного интеллекта терра 1 1
Российская инженерная академия 13 1
ОрГМУ - Оренбургский государственный медицинский университет 3 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
СГУС - Смоленский государственный университет спорта - Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма 3 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 83
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 33
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Городские технологии - выставка-форум 21 4
Электронное государство XXI века 32 4
CNews AWARDS - награда 571 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Capture the Flag - CTF 56 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Microsoft Ignite 44 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Час кода - международное движение 11 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
Державинские чтения - Всероссийский литературный Державинский фестиваль 2 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще