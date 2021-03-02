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Решение компании «Кворум» для автоматизации обработки запросов и постановлений СПИ ФССП России

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

В соответствии с письмом Центрального банка Российской Федерации №ИН-03-44/3 от 13 января 2021 г., кредитным организациям рекомендовано переходить на электронное взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов по исполнению запросов и постановлений судебных приставов-исполнителей.

На текущий момент электронный обмен с ФССП сообщениями, содержащими исполнительные документы, реализуется для банков посредством двух видов сведений СМЭВ 3 и формализован в части регламентных процедур и форматов передаваемых данных. Предложенная приставами логика работы сервисов достаточно сложна и выходит за пределы требований методических рекомендаций по работе с ЕСМЭВ. Кроме того, как показывает практика, после успешного перехода на электронное взаимодействие количество поступающих от ФССП документов, в зависимости от объемов клиентской базы, может вырасти на несколько порядков.

Понимая сложности, с которыми сталкиваются кредитные организации при самостоятельной реализации электронного документооборота с ФССП, компания «Кворум» разработала программный продукт Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления». Решение внедрено и успешно используется, в том числе в нескольких крупнейших банках РФ. Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления» позволяет «под ключ» организовать электронное взаимодействие между кредитной организацией и Федеральной службой судебных приставов в рамках работы по исполнительному производству.

Система поддерживает обработку всех типов документов, передаваемых между банком и ФССП:

  • Запрос в банк о наличии счетов (O_IP_REQ_BANK);
  • Постановление о розыске и аресте на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (O_IP_ACT_FIND_ACCOUNT);
  • Постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (O_IP_ACT_ARREST_ACCMONEY);
  • Постановление о снятии ареста с денежных средств должника, находящихся в банке или иной кредитной организации (O_IP_ACT_ENDARREST);
  • Постановление о снятии ареста с ДС без изменения суммы, подлежащей аресту (O_IP_ACT_ENDARR_NO_CHANGE);
  • Постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (O_IP_ACT_GACCOUNT_MONEY);
  • Постановление об обращении взыскания на ДС в валюте при исчислении долга в руб. (O_IP_ACT_CURRENCY_ROUB);
  • Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (O_IP_ACT_ENDARR_GMONEY);
  • Постановление об отмене обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (O_IP_ACT_ENDGACCOUNT_MONEY).

Решение компании «Кворум» поддерживает независимую работу с каждым типом документов. Этим достигается возможность поэтапного перехода на электронное взаимодействие с ФССП. Например, на первом этапе кредитная организация подключает функциональность обработки запросов о наличии счетов, на следующем – постановлений о взыскании и постановлений об отмене взыскания и так далее.

Адаптер обеспечивает не только транспорт данных между СМЭВ и системами банка, но и наиболее полно автоматизирует процесс обработки документов в части следующих шагов:

  • проверка сообщений и документов на наличие ошибок, в том числе на соответствие форматам (по xsd-схеме), наличие дубликатов, наличин и валидность подписи и др.;
  • поиск должника среди клиентов банка;
  • дозапрос данных в ФССП;
  • обработку постановлений СПИ о наложении/снятии ареста, обращении взыскания и т.п.;
  • мониторинг изменений остатков на счетах;
  • доарест/довзыскание;
  • др.

В случае выявления ошибок или выхода процедур обработки сообщения за пределы стандартных алгоритмов решение передает документ «на ручной разбор» профильному специалисту банка.

Также в ПО реализован инструментарий комплексной проверки функционирования основных интеграционных механизмов, включающий: тестирование электронного взаимодействия с ФССП, контрольное тестирование со СМЭВ и интеграционное тестирование с окружением банка. Данная функциональность используется единожды на этапе получения доступа к видам сведений ФССП в продуктивной среде СМЭВ, а затем – на регулярной основе после каждого обновления форматов электронного взаимодействия.

Архитектура Адаптера «ФССП. Запросы и Постановления СПИ» выстроена таким образом, что каждый этап обработки передаваемых сообщений может быть существенно ускорен за счет горизонтального масштабирования исполняющих процессов. Кроме того, отдельные шаги могут исполняться в определенный временной интервал или по расписанию, в зависимости от специфики организации бизнес-процессов банка.

Глубокая интеграция решения с АБС, с одной стороны, высокий уровень автоматизации отдельных процедур обработки документов СПИ – с другой, и, наконец, существенные требования к производительности ПО диктуют необходимость тонкой настройки Адаптера на инфраструктуре банка. Для реализации данной задачи компания «Кворум» на этапе подготовки, внедрения и тестирования решения выделяет профильного аналитика по вопросам автоматизации исполнения запросов и постановлений СПИ.

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