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ФССП РФ АИС Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации

ФССП РФ - АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.04.2026 Для федеральных приставов покупают за миллиард сотни серверов на «РЕД ОС» 1
29.11.2024 Судебные приставы покупают десятки тысяч лицензий «Касперского» и тысячи «Ред ОС» 2
27.03.2024 Решение «Кворум» для хранения архивов электронных сообщений, полученных в рамках ЭДО с ФССП 2
20.09.2023 Власти потратят более 2 миллиардов на общение судебных приставов с гражданами в интернете 2
19.06.2023 Разработчик одной из главных российских ОС создал СУБД на замену Oracle. Не PostgreSQL 1
09.06.2023 «Ред софт» и ФССП разработали систему автоматического вынесения постановлений 1
09.06.2023 В России впервые робот возбудил дело против человека 1
07.07.2022 Решение Кворум для быстрого перехода на ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ 4
16.03.2022 Весь электронный документооборот по исполнительным производствам ФССП в одном решении компании Кворум 2
01.03.2022 «Ред софт» обеспечит электронное взаимодействие «Мегафона» и ФССП России 1
23.12.2021 Сергей Заречнев -

Государство ищет баланс между защитой нацбезопасности и возможностями ИБ-индустрии России

 2
03.03.2021 Решение компании «Кворум» для автоматизации обработки запросов и постановлений СПИ ФССП России 2
17.02.2021 Минцифры признало сервис, разработанный РЕД СОФТ, самым быстрым на портале «Госуслуги» 1
29.12.2020 АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 2
01.07.2019 В «Сколково» откроется исследовательский центр «Ред софт» 1
28.06.2019 «Ред софт» откроет центр разработки в Сколково 1
19.04.2019 Dr.Web сертифицирован на совместимость с отечественной ОС «Гослинукс» 1
28.11.2018 «Гослинукс» после многолетних попыток признан отечественным ПО 2
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 1
25.01.2017 Промсвязьбанк автоматизирует обмен данными с госорганами с помощью решения от R-Style Softlab 1
10.01.2017 В 2017 г. на GosLinux мигрируют почти все ПК судебных приставов 1
29.11.2016 Решается судьба GosLinux: Его не хотят брать в Реестр российского ПО 1
29.04.2016 Сколько стоит российская ОС: Рассекречена цена GosLinux. Опрос 1
29.09.2015 Счетная палата: Судебные приставы без разрешения потратили 9 млрд на ИТ. Видео 2
15.09.2014 ФССП России внедрила дистрибутив GosLinux в управлениях по Пензенской и Костромской областям 3
29.08.2014 «BSS e-Government Gate» обеспечит банку «Петрокоммерц» электронное взаимодействие с ФССП России 2
04.04.2014 Судебные приставы разработали GosLinux. Готовится масштабное внедрение 2
03.04.2014 ФСТЭК России сертифицировала GosLinux для службы судебных приставов 2
31.05.2013 ФССП потратит до 228 млн руб. на развитие вычислительной инфраструктуры 1
14.03.2011 Судебные приставы выделили 130 млн руб. на свободное ПО 2
09.03.2011 ЭОС разработала комплекс программных компонентов сопряжения СЭД «Дело» с системой МЭДО 1
26.07.2010 «Ред Софт» получил контракт ФССП на внедрение и сопровождение подсистем АИС 1
28.04.2010 ФССП России нуждается в услугах по внедрению и сопровождению подсистем АИС 1
13.08.2009 Федеральная служба судебных приставов полностью перешла на СПО 1

Публикаций - 37, упоминаний - 55

ФССП РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1249 18
Oracle Corporation 7090 6
Ростелеком 10991 5
Quorum - Кворум - 136 5
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 721 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3122 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 2
МегаФон 10834 2
Dr.Web - Доктор Веб 1295 2
Microsoft Corporation 25818 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1809 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 609 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 966 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 489 2
Код Безопасности 818 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 207 1
Кварта ВК - Quarta 12 1
СКАУТ 81 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 42 1
DZ Systems - ДЗ Системс 16 1
Нейронные сети ООО 1 1
Умные коммуникационные технологии 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ИЦБТ - Инновационный Центр Банковских Технологий 3 1
Naumen - НАУ-Сервис 6 1
Broadcom - VMware 2618 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3467 1
Lenovo Group 2468 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 1
InfoWatch - Инфовотч 1189 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 296 1
Citrix Systems 871 1
Directum - Директум 1274 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 714 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Росплатформа - Р-Платформа 98 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1143 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8931 2
НИИКПУ - НИИ Корпоративного и проектного управления - Институт корпоративного и проектного управления 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2102 1
Альфа-Банк 1985 1
ПСБ - Промсвязьбанк 968 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 213 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5746 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5714 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6581 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5455 4
Судебная власть - Judicial power 2515 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3335 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3702 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4965 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 349 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 2
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 226 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 63 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 213 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3667 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 144 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 222 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1514 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2136 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 389 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1525 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13208 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14033 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8700 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14012 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12918 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4354 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13437 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2801 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10056 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2909 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 682 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23045 3
Оповещение и уведомление - Notification 6033 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18225 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24544 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2736 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2440 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5275 2
Сервер приложений - Application server 359 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10739 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12975 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8375 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35349 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 984 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22692 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7915 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5002 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1908 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17044 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7260 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6621 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10250 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5216 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1107 12
Linux OS 11588 12
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 12
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 142 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3695 9
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 8
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 574 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1621 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6328 8
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 6
Ред Софт - Ред платформа 31 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1813 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1057 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 4
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 525 3
Apache OpenOffice 490 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 322 3
Ред Софт - Gembaface 3 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 855 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 373 1
Basis - Tionix Cloud Platform - Tionix Облачная платформа 16 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 1
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 224 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 232 1
FreePik 1865 1
Ред Софт - Ред квант 2 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 58 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 668 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 383 1
Анисимов Максим 32 4
Васильев Егор 8 2
Игнатьева Татьяна 5 2
Галковский Андрей 26 1
Алханов Алу 7 1
Веселкин Кирилл 4 1
Миронов Радислав 1 1
Миронов Михаил 2 1
Коптев Алексей 7 1
Джураев Эльдар 3 1
Путин Владимир 3462 1
Рустамов Рустам 549 1
Никифоров Николай 1138 1
Рубанов Владимир 76 1
Смирнов Алексей 269 1
Новодворский Алексей 114 1
Виноградов Игорь 18 1
Голикова Татьяна 57 1
Звягина Наталья 64 1
Василенко Евгения 23 1
Василенко Александр 99 1
Овсянников Андрей 15 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Завалишин Дмитрий 21 1
Заречнев Сергей 6 1
Аристов Дмитрий 12 1
Смирнов Иван 30 1
Блинова Татьяна 7 1
Борисов Алексей 33 1
Севостьянов Василий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 37
Россия - ЮФО - Ростовская область 1797 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2307 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19618 2
Россия - УФО - Свердловская область 1972 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 640 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 915 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19243 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2077 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 918 1
Евразия - Евразийский континент 645 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1482 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 584 1
Россия - УФО - Тюменская область 1373 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1040 1
Россия - УФО - Челябинская область 1515 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1415 1
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Россия - ПФО - Пензенская область 645 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 976 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1064 1
Россия - УФО - Курганская область 647 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 755 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 785 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1561 1
Россия - ЦФО - Костромская область 481 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 27
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53756 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5533 7
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 539 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4635 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7552 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8908 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3141 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1740 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 3
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 25 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1004 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 61 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8284 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8875 2
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 461 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21814 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 173 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 35 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1346 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 799 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16174 1
Английский язык 7044 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 798 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2762 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18255 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6595 1
Паспорт - Паспортные данные 2870 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2576 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1896 1
Аудит - аудиторский услуги 1273 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1016 1
Увлечения и хобби - Hobbies 396 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 420 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1896 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 897 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1279 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4019 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 281 1
Microsoft Ignite 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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