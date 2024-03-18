Получите все материалы CNews по ключевому слову
Quorum Кворум -
|18.03.2024
|
Решение Кворум для интеграции банков с ЕГИССО через СМЭВ
яют информацию о счетах гражданина, принимают от СФР социальные выплаты. Работа банков с ЕГИССО осуществляется с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Компания «Кворум» разработала и провела успешное тестирование адаптера «Минцифры. ЕГИССО». ПО позволяет банкам решить задачу автоматизации обмена данными с Социальным фондом России путем интеграции с Еди
|07.03.2024
|
Комплексное решение Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3
ок витрины СМЭВ4. Аналогичные виды сведений СМЭВ3 в настоящий момент работают медленно и нестабильно. В то время как витрины СМЭВ4 позволяют валидировать паспортные данные с высокой скоростью. Сервис Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3 (далее – Сервис) предлагает новый подход к задаче валидации паспортных данных. Продукт разворачивается на сервере организ
|28.07.2023
|
Решение компании «Кворум» для проверки действительности паспортов с использованием СМЭВ
ода из эксплуатации данных инструментов пока не сообщаются. Однако уже в июне-июле 2023 г. наблюдались множественные ошибки в работе сервисов. Для обеспечения потребностей финансового рынка компания «Кворум» провела работы по проверке доступности для банков, работоспособности и тестированию видов сведений СМЭВ3 по проверке паспортных данных. В результате работ был обновлен адаптер «Проверка
|16.02.2023
|
Адаптер для взаимодействия с сервисом Минцифры «Госключ» от «Кворум» для подписания банковских документов онлайн
быть подписаны через приложение, постоянно расширяется. На конец 2022 года с использованием технологии «Госключа» было реализовано около 30 государственных и коммерческих сервисов и услуг. Компания «Кворум» выпустила решение для легкой интеграции с сервисом «Госключ» через СМЭВ. Адаптер «Госключ» позволяет в том числе кредитным организациям передавать на подпись своим клиентам, контрагента
|09.02.2023
|
Решение Кворум для обмена с ФНС электронными сообщениями (сведениями) в форматах 440-П с использованием СМЭВ
(аналог PNO и APZ), UPD (аналог PPD), UPM (аналог PPM), UPN (аналог APN и APO), UPO (аналог RPO, ROO), UPV (аналог PPV). В дальнейшем набор сообщений может быть расширен. В декабре 2022 года компания Кворум разработала и успешно протестировала Адаптер «ФНС. Обмен электронными сообщениями по форматам 440-П». Решение позволяет Банкам обмениваться электронными сообщениями с Федеральной налогов
|23.11.2022
|
Решение Кворум для получения сведений о мобилизованном для кредитных организаций
ение сведений о физическом лице, призванном по частичной мобилизации»; ВС «Предоставление сведений о ЮЛ, руководителем\ участником которого является ФЛ, призванное по частичной мобилизации». Компания Кворум информирует участников финансового рынка о том, что на основании новых сервисов Федеральной налоговой службы был успешно разработан и протестирован в продуктивной среде СМЭВ Адаптер «ФНС
|07.07.2022
|
Решение Кворум для быстрого перехода на ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ
ия (СМЭВ). Крайним сроком перехода на обмен электронными документами по каналу СМЭВ названо 16 декабря 2022 года. Для простого и своевременного перехода на электронный документооборот с ФССП компания Кворум предлагает кредитным организациям применять Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления» на базе платформы «СМЭВ-Интегратор». Программный продукт оптимизирован для работы с сервисами Запросов
|14.04.2022
|
Решение Кворум для взаимодействия с Федеральной нотариальной палатой по вопросам розыска имущества наследодателей
Компания «Кворум» разработала и внедрила в крупнейшем банке РФ Адаптер ФНП «Запрос на розыск имущества». Адаптер автоматизирует электронное взаимодействие между кредитными организациями и Федеральной нот
|12.04.2022
|
Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента»
1 июля 2022 года вступают в силу новые требования 115-ФЗ об обязательной интеграции кредитных организаций с платформой ЗСК Банка России. Компания Кворум разработала продукт «Адаптер обмена данными с Платформой ЗСК» для автоматизации взаимодействия банков с ЦБ РФ. Федеральный закон от 21 декабря 2021 №423-ФЗ добавил в 115-ФЗ требование по
|16.03.2022
|
Весь электронный документооборот по исполнительным производствам ФССП в одном решении компании Кворум
Компания Кворум выпустила на рынок программный продукт, позволяющий полностью автоматизировать и перевести в электронный вид взаимодействие между кредитными организациями и Федеральной службой судебных
|02.03.2022
|
«Платформа EDSmart» – решение компании «Кворум» для работы с сообщениями в формате SWIFT в CПФС
Компания «Кворум» объявила о выпуске модернизированной версии программной платформы «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России», которая обеспечивает полный цикл обработки всех т
|08.11.2021
|
Проблемы передачи в ФНС сведений о суммах выплаченных процентов и решения компании «Кворум»
В июле компания «Кворум» анонсировала выпуск первой версии Адаптера «ФНС. Проценты по вкладам» на базе Платформы СМЭВ-Интегратор. Решение призвано помочь кредитным организациям в выполнении требований ст. 214.2
|15.09.2021
|
Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ
Компания Кворум завершила внедрение Адаптера «Минсельхоз. Реестр кредитных договоров» в ЮниКредит Банке. ПО обеспечивает взаимодействие Банка с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по
|09.09.2021
|
Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ
В целях снижения рисков мошенничества со счетами, актуализации клиентских данных, а также повышения качества банковского сервиса компания Кворум реализовала программное решение «Адаптер ЗАГС». Программный продукт разработан для банков и позволяет кредитным организациям получать сведений из Единого государственного реестра записей
|28.07.2021
|
Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ
ний ФНС «Предоставление банками информации о суммах, выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах)». Благодаря микросервисной архитектуре Платформы «СМЭВ-Интегратор» компания Кворум смогла в кратчайшие сроки провести разработку и тестирование Адаптера «ФНС. Проценты по вкладам». Продукт предназначен для работы с указанным видом сведений и позволяет банкам выполнять
|08.06.2021
|
Компания «Кворум». Получено заключение ЦЗИСС ФСБ России по проверке корректности встраивания АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 в EDSmart (для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС)
Компания «Кворум» завершила процедуру проведения исследований по оценке влияния программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» на «Аппаратно-программный компле
|30.04.2021
|
Компания «Кворум». Модуль информационного взаимодействия с ЕИС ГОЗ успешно внедрен в АКБ «Новикомбанк»
Компания «Кворум» сообщает об успешном внедрении программного продукта «Транспорт ЕИС ГОЗ. Модуль информационного взаимодействия с Единой информационной системой государственного оборонного заказа» в АКБ
|04.03.2021
|
Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала
Компания «Кворум» на базе платформы «СМЭВ-Интегратор» разработала Адаптер «ПФР. Материнский капитал». Решение позволяет автоматизировать взаимодействие кредитных организаций с ПФР посредством СМЭВ в целя
|03.03.2021
|
Решение компании «Кворум» для автоматизации обработки запросов и постановлений СПИ ФССП России
в клиентской базы, может вырасти на несколько порядков. Понимая сложности, с которыми сталкиваются кредитные организации при самостоятельной реализации электронного документооборота с ФССП, компания «Кворум» разработала программный продукт Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления». Решение внедрено и успешно используется, в том числе в нескольких крупнейших банках РФ. Адаптер «ФССП. Запросы и
|18.02.2021
|
Компания «Кворум» объявила о включении платформы «СМЭВ-Интегратор» в Реестр российского ПО
Платформа «СМЭВ-Интегратор», разработанная компанией «Кворум» для обеспечения юридически значимого обмена данными между участниками межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ (свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ №2014616430 от
|17.02.2021
|
Компания «Кворум» объявила о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» в реестр российского ПО
Компания «Кворум» сообщает о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» в Единый
|11.02.2021
|
«Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО
«Кворум» сообщила о включении своего программного продукта «Брокер сообщений» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Приказ Министерства цифрового
|09.02.2021
|
Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО
Компания «Кворум» сообщила о включении программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин
|20.10.2020
|
«Кворум. Брокер сообщений» – новые возможности для обмена неплатёжной информацией по каналам ЦБ
Компания «Кворум» сообщила о выпуске новой версии программного продукта «Брокер сообщений», предназначенного для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и федеральными органами исполн
|06.10.2020
|
Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart
Компания «Кворум» объявляет о выпуске нового компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России». Мо
|27.05.2020
|
Адаптер СМЭВ компании Кворум для проведения групповых запасов ИНН во исполнение 377-ФЗ
а в худшем – к временному (до нескольких дней) ограничению доступа к виду сведений на стороне поставщика (ФНС). Чтобы облегчить банковским организациям исполнение требований закона №377-ФЗ компанией «Кворум» был модернизирован созданный ранее адаптер к виду сведений СМЭВ «Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных данных по групповому запросу органов исполнительной власти». Воспол
|26.02.2020
|
«Кворум. Брокер сообщений» – унифицированная платформа для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и ФОИВ по каналам Банка России
Компания «Кворум» объявила о выпуске нового программного продукта – модуля «Брокер сообщений», который предназначен для организации защищенного электронного обмена неплатёжной информацией между кредитной
|12.09.2019
|
Адаптер «ФНС. 2-НДФЛ» от компании «Кворум»: информация о заемщиках через СМЭВ на новом уровне
Компания «Кворум» объявляет о выпуске Адаптера «ФНС. 2-НДФЛ», входящего в состав программной платформы «СМЭВ-Интегратор». Адаптер позволяет финансовым организациям получать сведения о доходах физлиц по ф
|29.07.2019
|
Компания «Кворум» предложила комплексное решение для работы с АРМ-КБР-Н и АРМ СПФС
Компания «Кворум» предлагает клиентам Банка России, не осуществившим переход на программный комплекс АРМ КБР-Н, либо не удовлетворенным функциональными возможностями применяемого ПО для установки на сооб
|14.03.2019
|
«Кворум» представил новые функции и сервисы в новой версии EDSmart
«Кворум» объявила о выпуске новой версии программного продукта EDSmart для защищенного информационного обмена электронными сообщениями по формату альбома УФЭБС между коммерческими банками и плат
|22.08.2018
|
Компания «Кворум». Крупнейшие банки провели испытания Адаптера «Биометрия» (482-ФЗ)
выпущенного Адаптера «Биометрия» в нескольких крупнейших российских кредитных организациях, в том числе в двух банках с участием иностранного капитала. В ходе пилотных проектов специалисты компании «Кворум», помимо установки системы, совместно с экспертами банков решили ряд дополнительных задач, связанных с выбором и настройкой оборудования для сбора биометрических образцов, тестированием
|02.07.2018
|
Компания «Кворум» выпустила новый продукт для работы банка с ЕБС и ЕСИА
ддерживает работу в том числе в браузере MS Internet Explorer, использование которого де-факто является корпоративным стандартом во многих кредитных организациях, включая некоторых клиентов компании «Кворум». «Банкам, работающим с ЕСИА, уже с 1 июля 2018 года предстоит этап сбора биометрических образцов и передача их в Единую Биометрическую Систему. Более того, согласно проекту нормативного
|23.05.2017
|
Банки с помощью «Адаптера ЕСИА» от «Кворум» смогут предлагать услугу дистанционного открытия счетов
Банки, использующие решение «Адаптер ЕСИА» компании «Кворум», смогут предоставлять услугу дистанционного открытия счетов (вкладов) физическим лицам с применением удаленной идентификации незамедлительно после принятия рассматриваемых изменений зак
|19.04.2017
|
«Кворум» переводит «СМЭВ-Интегратор» на PostgreSQL
Компания «Кворум» завершила первый этап работ по переводу решения «СМЭВ-Интегратор», которое обеспечивает информационный обмен между банком и сервисами государственной системы межведомственного взаимодей
|08.04.2014
|
Банк «Агропромкредит» внедрит электронный архив на базе решения «Кворум»
Банк «Агропромкредит» подписал договор с компанией «Кворум» на поставку и внедрение программного продукта «Quorum. Электронный архив». Как сообщили CNews в «Кворуме», решение позволит автоматизировать процессы архивирования и хранения платежных
|05.03.2014
|
«Кворум» подключил «Ситибанк» к ГИС ГМП
«Ситибанк» и компания «Кворум» объявили о завершении подключения систем банка к ГИС ГМП Федерального казначейства в соответствии с требованиями ФЗ №210 от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственны
|19.02.2014
|
«Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП
Банк «Хоум Кредит» выбрал компанию «Кворум» для реализации проекта по подключению к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Благодаря оперативно выполненным работам, кредитная организация в ноябре 2013 г. ст
|13.12.2013
|
«Лето Банк» выбрал платформу «Quorum. СМЭВ-Интегратор» для автоматизации взаимодействия с федеральными ведомствами
Компания «Кворум» стала победителем тендера на подключение информационных систем «Лето Банка» к системе межведомственного взаимодействия, государственной информационной системе о государственных и муници
|27.08.2013
|
«Кворум» предлагает подключение к ГИС ГМП за 5 дней для банков
Компания «Кворум» сообщила о доступности внедрения программного комплекса «Quorum. СМЭВ-Интегратор» за 5 рабочих дней — в зависимости от стадии готовности банка к работе с ГИС ГМП. Таким образом, кредитн
|04.04.2013
|
«Кворум» внедрил «Quorum. Электронный архив» в «Липецккомбанке»
Компания «Кворум» (входящая в группу компаний «Компьюлинк»), объявила о завершении очередного проекта по внедрению своего продукта «Quorum. Электронный архив», предназначенного для организации электронно
Quorum и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Игорь 17 13
|Лящ Михаил 46 7
|Семенова Ирина 43 5
|Бондарев Вадим 7 4
|Маркелов Константин 40 3
|Данилюк Юрий 9 3
|Кузьмин Олег 17 2
|Боровский Юрий 3 2
|Vaessen Philippe - Вессен Филипп 2 2
|Сергунина Наталья 369 2
|Рапопорт Борис 3 2
|Попов Олег 51 2
|Чернышов Юрий 4 2
|Торбахов Александр 97 2
|Глазьев Руслан 1 1
|Глазьев Сергей 14 1
|Медведев Дмитрий 1655 1
|Аузан Александр 10 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Орловский Виктор 384 1
|Титов Борис 55 1
|Петров Дмитрий 62 1
|Амириди Юлия 22 1
|Киселев Александр 114 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Савельев Александр 39 1
|Касацкий Александр 1 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Карнаухов Алексей 1 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Федотов Валерий 2 1
|Алтухов Дмитрий 45 1
|Глазьев Юрий 1 1
|Колесников Евгений 17 1
|Гавренков Сергей 12 1
|Поликанов Сергей 2 1
|Лаврентьев Иван 5 1
|Касацкий Андрей 1 1
|Поляков Кирилл 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.