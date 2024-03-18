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Quorum Кворум -

Quorum - Кворум -

18.03.2024 Решение Кворум для интеграции банков с ЕГИССО через СМЭВ

яют информацию о счетах гражданина, принимают от СФР социальные выплаты. Работа банков с ЕГИССО осуществляется с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Компания «Кворум» разработала и провела успешное тестирование адаптера «Минцифры. ЕГИССО». ПО позволяет банкам решить задачу автоматизации обмена данными с Социальным фондом России путем интеграции с Еди
07.03.2024 Комплексное решение Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3

ок витрины СМЭВ4. Аналогичные виды сведений СМЭВ3 в настоящий момент работают медленно и нестабильно. В то время как витрины СМЭВ4 позволяют валидировать паспортные данные с высокой скоростью. Сервис Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3 (далее – Сервис) предлагает новый подход к задаче валидации паспортных данных. Продукт разворачивается на сервере организ
28.07.2023 Решение компании «Кворум» для проверки действительности паспортов с использованием СМЭВ

ода из эксплуатации данных инструментов пока не сообщаются. Однако уже в июне-июле 2023 г. наблюдались множественные ошибки в работе сервисов. Для обеспечения потребностей финансового рынка компания «Кворум» провела работы по проверке доступности для банков, работоспособности и тестированию видов сведений СМЭВ3 по проверке паспортных данных. В результате работ был обновлен адаптер «Проверка
16.02.2023 Адаптер для взаимодействия с сервисом Минцифры «Госключ» от «Кворум» для подписания банковских документов онлайн

быть подписаны через приложение, постоянно расширяется. На конец 2022 года с использованием технологии «Госключа» было реализовано около 30 государственных и коммерческих сервисов и услуг. Компания «Кворум» выпустила решение для легкой интеграции с сервисом «Госключ» через СМЭВ. Адаптер «Госключ» позволяет в том числе кредитным организациям передавать на подпись своим клиентам, контрагента
09.02.2023 Решение Кворум для обмена с ФНС электронными сообщениями (сведениями) в форматах 440-П с использованием СМЭВ

(аналог PNO и APZ), UPD (аналог PPD), UPM (аналог PPM), UPN (аналог APN и APO), UPO (аналог RPO, ROO), UPV (аналог PPV). В дальнейшем набор сообщений может быть расширен. В декабре 2022 года компания Кворум разработала и успешно протестировала Адаптер «ФНС. Обмен электронными сообщениями по форматам 440-П». Решение позволяет Банкам обмениваться электронными сообщениями с Федеральной налогов
23.11.2022 Решение Кворум для получения сведений о мобилизованном для кредитных организаций

ение сведений о физическом лице, призванном по частичной мобилизации»; ВС «Предоставление сведений о ЮЛ, руководителем\ участником которого является ФЛ, призванное по частичной мобилизации». Компания Кворум информирует участников финансового рынка о том, что на основании новых сервисов Федеральной налоговой службы был успешно разработан и протестирован в продуктивной среде СМЭВ Адаптер «ФНС
07.07.2022 Решение Кворум для быстрого перехода на ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ

ия (СМЭВ). Крайним сроком перехода на обмен электронными документами по каналу СМЭВ названо 16 декабря 2022 года. Для простого и своевременного перехода на электронный документооборот с ФССП компания Кворум предлагает кредитным организациям применять Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления» на базе платформы «СМЭВ-Интегратор». Программный продукт оптимизирован для работы с сервисами Запросов
14.04.2022 Решение Кворум для взаимодействия с Федеральной нотариальной палатой по вопросам розыска имущества наследодателей

Компания «Кворум» разработала и внедрила в крупнейшем банке РФ Адаптер ФНП «Запрос на розыск имущества». Адаптер автоматизирует электронное взаимодействие между кредитными организациями и Федеральной нот
12.04.2022 Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента»

1 июля 2022 года вступают в силу новые требования 115-ФЗ об обязательной интеграции кредитных организаций с платформой ЗСК Банка России. Компания Кворум разработала продукт «Адаптер обмена данными с Платформой ЗСК» для автоматизации взаимодействия банков с ЦБ РФ. Федеральный закон от 21 декабря 2021 №423-ФЗ добавил в 115-ФЗ требование по
16.03.2022 Весь электронный документооборот по исполнительным производствам ФССП в одном решении компании Кворум

Компания Кворум выпустила на рынок программный продукт, позволяющий полностью автоматизировать и перевести в электронный вид взаимодействие между кредитными организациями и Федеральной службой судебных

02.03.2022 «Платформа EDSmart» – решение компании «Кворум» для работы с сообщениями в формате SWIFT в CПФС

Компания «Кворум» объявила о выпуске модернизированной версии программной платформы «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России», которая обеспечивает полный цикл обработки всех т
08.11.2021 Проблемы передачи в ФНС сведений о суммах выплаченных процентов и решения компании «Кворум»

В июле компания «Кворум» анонсировала выпуск первой версии Адаптера «ФНС. Проценты по вкладам» на базе Платформы СМЭВ-Интегратор. Решение призвано помочь кредитным организациям в выполнении требований ст. 214.2
15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ

Компания Кворум завершила внедрение Адаптера «Минсельхоз. Реестр кредитных договоров» в ЮниКредит Банке. ПО обеспечивает взаимодействие Банка с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по

09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ

В целях снижения рисков мошенничества со счетами, актуализации клиентских данных, а также повышения качества банковского сервиса компания Кворум реализовала программное решение «Адаптер ЗАГС». Программный продукт разработан для банков и позволяет кредитным организациям получать сведений из Единого государственного реестра записей
28.07.2021 Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ

ний ФНС «Предоставление банками информации о суммах, выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах)». Благодаря микросервисной архитектуре Платформы «СМЭВ-Интегратор» компания Кворум смогла в кратчайшие сроки провести разработку и тестирование Адаптера «ФНС. Проценты по вкладам». Продукт предназначен для работы с указанным видом сведений и позволяет банкам выполнять

08.06.2021 Компания «Кворум». Получено заключение ЦЗИСС ФСБ России по проверке корректности встраивания АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 в EDSmart (для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС)

Компания «Кворум» завершила процедуру проведения исследований по оценке влияния программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» на «Аппаратно-программный компле
30.04.2021 Компания «Кворум». Модуль информационного взаимодействия с ЕИС ГОЗ успешно внедрен в АКБ «Новикомбанк»

Компания «Кворум» сообщает об успешном внедрении программного продукта «Транспорт ЕИС ГОЗ. Модуль информационного взаимодействия с Единой информационной системой государственного оборонного заказа» в АКБ
04.03.2021 Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала

Компания «Кворум» на базе платформы «СМЭВ-Интегратор» разработала Адаптер «ПФР. Материнский капитал». Решение позволяет автоматизировать взаимодействие кредитных организаций с ПФР посредством СМЭВ в целя
03.03.2021 Решение компании «Кворум» для автоматизации обработки запросов и постановлений СПИ ФССП России

в клиентской базы, может вырасти на несколько порядков. Понимая сложности, с которыми сталкиваются кредитные организации при самостоятельной реализации электронного документооборота с ФССП, компания «Кворум» разработала программный продукт Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления». Решение внедрено и успешно используется, в том числе в нескольких крупнейших банках РФ. Адаптер «ФССП. Запросы и
18.02.2021 Компания «Кворум» объявила о включении платформы «СМЭВ-Интегратор» в Реестр российского ПО

Платформа «СМЭВ-Интегратор», разработанная компанией «Кворум» для обеспечения юридически значимого обмена данными между участниками межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ (свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ №2014616430 от

17.02.2021 Компания «Кворум» объявила о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» в реестр российского ПО

Компания «Кворум» сообщает о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» в Единый

11.02.2021 «Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО

«Кворум» сообщила о включении своего программного продукта «Брокер сообщений» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Приказ Министерства цифрового
09.02.2021 Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО

Компания «Кворум» сообщила о включении программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин

20.10.2020 «Кворум. Брокер сообщений» – новые возможности для обмена неплатёжной информацией по каналам ЦБ

Компания «Кворум» сообщила о выпуске новой версии программного продукта «Брокер сообщений», предназначенного для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и федеральными органами исполн
06.10.2020 Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart

Компания «Кворум» объявляет о выпуске нового компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России». Мо
27.05.2020 Адаптер СМЭВ компании Кворум для проведения групповых запасов ИНН во исполнение 377-ФЗ

а в худшем – к временному (до нескольких дней) ограничению доступа к виду сведений на стороне поставщика (ФНС). Чтобы облегчить банковским организациям исполнение требований закона №377-ФЗ компанией «Кворум» был модернизирован созданный ранее адаптер к виду сведений СМЭВ «Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных данных по групповому запросу органов исполнительной власти». Воспол
26.02.2020 «Кворум. Брокер сообщений» – унифицированная платформа для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и ФОИВ по каналам Банка России

Компания «Кворум» объявила о выпуске нового программного продукта – модуля «Брокер сообщений», который предназначен для организации защищенного электронного обмена неплатёжной информацией между кредитной
12.09.2019 Адаптер «ФНС. 2-НДФЛ» от компании «Кворум»: информация о заемщиках через СМЭВ на новом уровне

Компания «Кворум» объявляет о выпуске Адаптера «ФНС. 2-НДФЛ», входящего в состав программной платформы «СМЭВ-Интегратор». Адаптер позволяет финансовым организациям получать сведения о доходах физлиц по ф
29.07.2019 Компания «Кворум» предложила комплексное решение для работы с АРМ-КБР-Н и АРМ СПФС

Компания «Кворум» предлагает клиентам Банка России, не осуществившим переход на программный комплекс АРМ КБР-Н, либо не удовлетворенным функциональными возможностями применяемого ПО для установки на сооб
14.03.2019 «Кворум» представил новые функции и сервисы в новой версии EDSmart

«Кворум» объявила о выпуске новой версии программного продукта EDSmart для защищенного информационного обмена электронными сообщениями по формату альбома УФЭБС между коммерческими банками и плат
22.08.2018 Компания «Кворум». Крупнейшие банки провели испытания Адаптера «Биометрия» (482-ФЗ)

выпущенного Адаптера «Биометрия» в нескольких крупнейших российских кредитных организациях, в том числе в двух банках с участием иностранного капитала. В ходе пилотных проектов специалисты компании «Кворум», помимо установки системы, совместно с экспертами банков решили ряд дополнительных задач, связанных с выбором и настройкой оборудования для сбора биометрических образцов, тестированием

02.07.2018 Компания «Кворум» выпустила новый продукт для работы банка с ЕБС и ЕСИА

ддерживает работу в том числе в браузере MS Internet Explorer, использование которого де-факто является корпоративным стандартом во многих кредитных организациях, включая некоторых клиентов компании «Кворум». «Банкам, работающим с ЕСИА, уже с 1 июля 2018 года предстоит этап сбора биометрических образцов и передача их в Единую Биометрическую Систему. Более того, согласно проекту нормативного
23.05.2017 Банки с помощью «Адаптера ЕСИА» от «Кворум» смогут предлагать услугу дистанционного открытия счетов

Банки, использующие решение «Адаптер ЕСИА» компании «Кворум», смогут предоставлять услугу дистанционного открытия счетов (вкладов) физическим лицам с применением удаленной идентификации незамедлительно после принятия рассматриваемых изменений зак
19.04.2017 «Кворум» переводит «СМЭВ-Интегратор» на PostgreSQL

Компания «Кворум» завершила первый этап работ по переводу решения «СМЭВ-Интегратор», которое обеспечивает информационный обмен между банком и сервисами государственной системы межведомственного взаимодей
08.04.2014 Банк «Агропромкредит» внедрит электронный архив на базе решения «Кворум»

Банк «Агропромкредит» подписал договор с компанией «Кворум» на поставку и внедрение программного продукта «Quorum. Электронный архив». Как сообщили CNews в «Кворуме», решение позволит автоматизировать процессы архивирования и хранения платежных

05.03.2014 «Кворум» подключил «Ситибанк» к ГИС ГМП

«Ситибанк» и компания «Кворум» объявили о завершении подключения систем банка к ГИС ГМП Федерального казначейства в соответствии с требованиями ФЗ №210 от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственны
19.02.2014 «Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП

Банк «Хоум Кредит» выбрал компанию «Кворум» для реализации проекта по подключению к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Благодаря оперативно выполненным работам, кредитная организация в ноябре 2013 г. ст
13.12.2013 «Лето Банк» выбрал платформу «Quorum. СМЭВ-Интегратор» для автоматизации взаимодействия с федеральными ведомствами

Компания «Кворум» стала победителем тендера на подключение информационных систем «Лето Банка» к системе межведомственного взаимодействия, государственной информационной системе о государственных и муници
27.08.2013 «Кворум» предлагает подключение к ГИС ГМП за 5 дней для банков

Компания «Кворум» сообщила о доступности внедрения программного комплекса «Quorum. СМЭВ-Интегратор» за 5 рабочих дней — в зависимости от стадии готовности банка к работе с ГИС ГМП. Таким образом, кредитн
04.04.2013 «Кворум» внедрил «Quorum. Электронный архив» в «Липецккомбанке»

Компания «Кворум» (входящая в группу компаний «Компьюлинк»), объявила о завершении очередного проекта по внедрению своего продукта «Quorum. Электронный архив», предназначенного для организации электронно

Публикаций - 127, упоминаний - 134

Quorum и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6725 42
Компьюлинк ГК - Compulink 439 20
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 12
Максима ГК - GMCS 359 11
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 8
IBM - International Business Machines Corp 9451 8
Diasoft - Диасофт 894 8
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 657 8
Инверсия - Инверсия НПФ 145 8
Инсофт 24 8
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 136 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 7
БИС - Банковские информационные системы 100 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 6
SAP SE 5296 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 5
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 92 5
МегаФон 9020 4
Softline - Софтлайн 2873 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1016 4
Perimetrix - Периметрикс 273 4
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 4
Квадриум - Quadrium 17 4
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Инфраструктура 7 4
Ростелеком 9789 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 3
ОТР ГК - ОТР 2000 216 3
Neoflex - Неофлекс 220 3
Рексофт - Reksoft 421 3
ФОРС - Центр разработки 639 3
АйТи 1375 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 3
Симбиотел 16 3
PM Expert 113 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 923 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 6
НСПК - Национальная система платежных карт 821 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 4
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 4
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 4
ГПБ - Газпромбанк 1092 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 3
АБ Россия - Газэнергопромбанк 6 3
Газпром ПАО 1348 2
ВТБ - Почта Банк 468 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
Visa International 1952 2
101Hotels.com 456 2
Лада-Кредит КБ - АБД - Автомобильный Банкирский Дом КБ 2 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 273 2
Euroclear 18 2
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 2
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 2
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Почта России ПАО 2124 1
РЖД - Российские железные дороги 1919 1
Альфа-Банк 1782 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 932 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
ПСБ - Промсвязьбанк 858 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4820 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11793 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 9
Федеральное казначейство России 1790 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1224 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 4
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 211 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5994 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 317 3
Судебная власть - Judicial power 2322 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 2
Электронная Москва АО 28 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 6 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1804 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 841 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1440 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 254 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
АФТ - Ассоциация Финтех 172 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 1
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11501 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67197 28
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1089 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24373 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12647 20
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5344 17
Оповещение и уведомление - Notification 4711 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51374 12
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 161 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19835 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9247 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3873 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4195 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11194 9
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 24 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10359 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25615 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11721 7
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 436 7
MFT - Managed File Transfer - Управляемая передача файлов - Безопасный корпоративный файловый обмен - Защищенный обмен файлами 62 7
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 742 7
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1078 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9479 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3953 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 783 5
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 5
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 811 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28063 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4294 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28020 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5103 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6724 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 4
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 945 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 26
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 24
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 716 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1287 18
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 13
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1091 11
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 11
Quorum - Кворум EDSmart - Система защищенного обмена документами - ЭДО 10 8
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 7
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 7
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 398 6
Кворум АБС 6 6
Microsoft Windows 2000 8660 5
Quorum - Кворум Сигнатура СКАД - 6 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 676 4
Quorum - Кворум Адаптер ФНС. 2-НДФЛ 4 4
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 332 3
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 3
Quorum - Кворум Брокер сообщений 30 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5290 3
Apple iMac - Серия моноблоков 458 3
SAP Sybase 289 3
Симбиотел - EZTalk 15 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 589 3
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 27 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 654 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1088 2
Microsoft Exchange 1746 2
Microsoft Office Excel 1206 2
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 307 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3256 2
Apple iPhone 6 4862 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 213 2
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 28 2
Linux OS 10067 2
FreePik 1046 2
Виноградов Игорь 17 13
Лящ Михаил 46 7
Семенова Ирина 43 5
Бондарев Вадим 7 4
Маркелов Константин 40 3
Данилюк Юрий 9 3
Кузьмин Олег 17 2
Боровский Юрий 3 2
Vaessen Philippe - Вессен Филипп 2 2
Сергунина Наталья 369 2
Рапопорт Борис 3 2
Попов Олег 51 2
Чернышов Юрий 4 2
Торбахов Александр 97 2
Глазьев Руслан 1 1
Глазьев Сергей 14 1
Медведев Дмитрий 1655 1
Аузан Александр 10 1
Рейман Леонид 1051 1
Аксаков Анатолий 155 1
Орловский Виктор 384 1
Титов Борис 55 1
Петров Дмитрий 62 1
Амириди Юлия 22 1
Киселев Александр 114 1
Кочетков Владислав 248 1
Савельев Александр 39 1
Касацкий Александр 1 1
Моисеев Алексей 33 1
Карнаухов Алексей 1 1
Фомичев Андрей 71 1
Федотов Валерий 2 1
Алтухов Дмитрий 45 1
Глазьев Юрий 1 1
Колесников Евгений 17 1
Гавренков Сергей 12 1
Поликанов Сергей 2 1
Лаврентьев Иван 5 1
Касацкий Андрей 1 1
Поляков Кирилл 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 146110 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43539 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 8
Европа 21833 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13363 5
Украина 7639 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 3
Казахстан - Республика 5583 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 3
Беларусь - Белоруссия 5740 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7542 2
Кипр - Республика 564 2
Индия - Bharat 5485 2
Чехия - Чешская Республика 1310 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1166 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 446 2
Канада 4900 2
Норвегия - Королевство 1804 2
Германия - Федеративная Республика 12725 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1902 1
Россия - ЦФО - Калужская область 990 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 420 1
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Россия - ЦФО - Брянская область 358 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 29 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 27 1
Польша - Республика 1964 1
Ирландия - Республика 1015 1
Дания - Королевство 1302 1
Таджикистан - Республика 872 1
Латвия - Латвийская Республика 819 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48492 99
Кредитование - Сrediting - Заём 6771 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51638 31
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 27
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7903 12
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8119 8
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5015 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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