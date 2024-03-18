Quorum - Кворум

Решение Кворум для интеграции банков с ЕГИССО через СМЭВ яют информацию о счетах гражданина, принимают от СФР социальные выплаты. Работа банков с ЕГИССО осуществляется с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Компания «Кворум» разработала и провела успешное тестирование адаптера «Минцифры. ЕГИССО». ПО позволяет банкам решить задачу автоматизации обмена данными с Социальным фондом России путем интеграции с Еди

Комплексное решение Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3 ок витрины СМЭВ4. Аналогичные виды сведений СМЭВ3 в настоящий момент работают медленно и нестабильно. В то время как витрины СМЭВ4 позволяют валидировать паспортные данные с высокой скоростью. Сервис Кворум для синхронной проверки паспортов с использованием СМЭВ4 и СМЭВ3 (далее – Сервис) предлагает новый подход к задаче валидации паспортных данных. Продукт разворачивается на сервере организ

Решение компании «Кворум» для проверки действительности паспортов с использованием СМЭВ ода из эксплуатации данных инструментов пока не сообщаются. Однако уже в июне-июле 2023 г. наблюдались множественные ошибки в работе сервисов. Для обеспечения потребностей финансового рынка компания «Кворум» провела работы по проверке доступности для банков, работоспособности и тестированию видов сведений СМЭВ3 по проверке паспортных данных. В результате работ был обновлен адаптер «Проверка

Адаптер для взаимодействия с сервисом Минцифры «Госключ» от «Кворум» для подписания банковских документов онлайн быть подписаны через приложение, постоянно расширяется. На конец 2022 года с использованием технологии «Госключа» было реализовано около 30 государственных и коммерческих сервисов и услуг. Компания «Кворум» выпустила решение для легкой интеграции с сервисом «Госключ» через СМЭВ. Адаптер «Госключ» позволяет в том числе кредитным организациям передавать на подпись своим клиентам, контрагента

Решение Кворум для обмена с ФНС электронными сообщениями (сведениями) в форматах 440-П с использованием СМЭВ (аналог PNO и APZ), UPD (аналог PPD), UPM (аналог PPM), UPN (аналог APN и APO), UPO (аналог RPO, ROO), UPV (аналог PPV). В дальнейшем набор сообщений может быть расширен. В декабре 2022 года компания Кворум разработала и успешно протестировала Адаптер «ФНС. Обмен электронными сообщениями по форматам 440-П». Решение позволяет Банкам обмениваться электронными сообщениями с Федеральной налогов

Решение Кворум для получения сведений о мобилизованном для кредитных организаций ение сведений о физическом лице, призванном по частичной мобилизации»; ВС «Предоставление сведений о ЮЛ, руководителем\ участником которого является ФЛ, призванное по частичной мобилизации». Компания Кворум информирует участников финансового рынка о том, что на основании новых сервисов Федеральной налоговой службы был успешно разработан и протестирован в продуктивной среде СМЭВ Адаптер «ФНС

Решение Кворум для быстрого перехода на ЭДО с ФССП по Запросам и Постановлениям СПИ ия (СМЭВ). Крайним сроком перехода на обмен электронными документами по каналу СМЭВ названо 16 декабря 2022 года. Для простого и своевременного перехода на электронный документооборот с ФССП компания Кворум предлагает кредитным организациям применять Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления» на базе платформы «СМЭВ-Интегратор». Программный продукт оптимизирован для работы с сервисами Запросов

Решение Кворум для взаимодействия с Федеральной нотариальной палатой по вопросам розыска имущества наследодателей Компания «Кворум» разработала и внедрила в крупнейшем банке РФ Адаптер ФНП «Запрос на розыск имущества». Адаптер автоматизирует электронное взаимодействие между кредитными организациями и Федеральной нот

Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента» 1 июля 2022 года вступают в силу новые требования 115-ФЗ об обязательной интеграции кредитных организаций с платформой ЗСК Банка России. Компания Кворум разработала продукт «Адаптер обмена данными с Платформой ЗСК» для автоматизации взаимодействия банков с ЦБ РФ. Федеральный закон от 21 декабря 2021 №423-ФЗ добавил в 115-ФЗ требование по

Весь электронный документооборот по исполнительным производствам ФССП в одном решении компании Кворум Компания Кворум выпустила на рынок программный продукт, позволяющий полностью автоматизировать и перевести в электронный вид взаимодействие между кредитными организациями и Федеральной службой судебных

«Платформа EDSmart» – решение компании «Кворум» для работы с сообщениями в формате SWIFT в CПФС Компания «Кворум» объявила о выпуске модернизированной версии программной платформы «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России», которая обеспечивает полный цикл обработки всех т

Проблемы передачи в ФНС сведений о суммах выплаченных процентов и решения компании «Кворум» В июле компания «Кворум» анонсировала выпуск первой версии Адаптера «ФНС. Проценты по вкладам» на базе Платформы СМЭВ-Интегратор. Решение призвано помочь кредитным организациям в выполнении требований ст. 214.2

Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ Компания Кворум завершила внедрение Адаптера «Минсельхоз. Реестр кредитных договоров» в ЮниКредит Банке. ПО обеспечивает взаимодействие Банка с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по

Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ В целях снижения рисков мошенничества со счетами, актуализации клиентских данных, а также повышения качества банковского сервиса компания Кворум реализовала программное решение «Адаптер ЗАГС». Программный продукт разработан для банков и позволяет кредитным организациям получать сведений из Единого государственного реестра записей

Решение Кворум для передачи в ФНС сведений о процентах по вкладам через СМЭВ ний ФНС «Предоставление банками информации о суммах, выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах)». Благодаря микросервисной архитектуре Платформы «СМЭВ-Интегратор» компания Кворум смогла в кратчайшие сроки провести разработку и тестирование Адаптера «ФНС. Проценты по вкладам». Продукт предназначен для работы с указанным видом сведений и позволяет банкам выполнять

Компания «Кворум». Получено заключение ЦЗИСС ФСБ России по проверке корректности встраивания АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 в EDSmart (для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС) Компания «Кворум» завершила процедуру проведения исследований по оценке влияния программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» на «Аппаратно-программный компле

Компания «Кворум». Модуль информационного взаимодействия с ЕИС ГОЗ успешно внедрен в АКБ «Новикомбанк» Компания «Кворум» сообщает об успешном внедрении программного продукта «Транспорт ЕИС ГОЗ. Модуль информационного взаимодействия с Единой информационной системой государственного оборонного заказа» в АКБ

Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала Компания «Кворум» на базе платформы «СМЭВ-Интегратор» разработала Адаптер «ПФР. Материнский капитал». Решение позволяет автоматизировать взаимодействие кредитных организаций с ПФР посредством СМЭВ в целя

Решение компании «Кворум» для автоматизации обработки запросов и постановлений СПИ ФССП России в клиентской базы, может вырасти на несколько порядков. Понимая сложности, с которыми сталкиваются кредитные организации при самостоятельной реализации электронного документооборота с ФССП, компания «Кворум» разработала программный продукт Адаптер «ФССП. Запросы и Постановления». Решение внедрено и успешно используется, в том числе в нескольких крупнейших банках РФ. Адаптер «ФССП. Запросы и

Компания «Кворум» объявила о включении платформы «СМЭВ-Интегратор» в Реестр российского ПО Платформа «СМЭВ-Интегратор», разработанная компанией «Кворум» для обеспечения юридически значимого обмена данными между участниками межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ (свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ №2014616430 от

Компания «Кворум» объявила о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» в реестр российского ПО Компания «Кворум» сообщает о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» в Единый

«Брокер сообщений» компании «Кворум» для взаимодействия с ФНС включен в реестр российского ПО «Кворум» сообщила о включении своего программного продукта «Брокер сообщений» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Приказ Министерства цифрового

Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО Компания «Кворум» сообщила о включении программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин

«Кворум. Брокер сообщений» – новые возможности для обмена неплатёжной информацией по каналам ЦБ Компания «Кворум» сообщила о выпуске новой версии программного продукта «Брокер сообщений», предназначенного для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и федеральными органами исполн

Компания «Кворум». Альбом ISO20022 для Платежной системы Банка России. Новые возможности модуля EDSmart Компания «Кворум» объявляет о выпуске нового компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России». Мо

Адаптер СМЭВ компании Кворум для проведения групповых запасов ИНН во исполнение 377-ФЗ а в худшем – к временному (до нескольких дней) ограничению доступа к виду сведений на стороне поставщика (ФНС). Чтобы облегчить банковским организациям исполнение требований закона №377-ФЗ компанией «Кворум» был модернизирован созданный ранее адаптер к виду сведений СМЭВ «Об ИНН физических лиц на основании полных паспортных данных по групповому запросу органов исполнительной власти». Воспол

«Кворум. Брокер сообщений» – унифицированная платформа для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и ФОИВ по каналам Банка России Компания «Кворум» объявила о выпуске нового программного продукта – модуля «Брокер сообщений», который предназначен для организации защищенного электронного обмена неплатёжной информацией между кредитной

Адаптер «ФНС. 2-НДФЛ» от компании «Кворум»: информация о заемщиках через СМЭВ на новом уровне Компания «Кворум» объявляет о выпуске Адаптера «ФНС. 2-НДФЛ», входящего в состав программной платформы «СМЭВ-Интегратор». Адаптер позволяет финансовым организациям получать сведения о доходах физлиц по ф

Компания «Кворум» предложила комплексное решение для работы с АРМ-КБР-Н и АРМ СПФС Компания «Кворум» предлагает клиентам Банка России, не осуществившим переход на программный комплекс АРМ КБР-Н, либо не удовлетворенным функциональными возможностями применяемого ПО для установки на сооб

«Кворум» представил новые функции и сервисы в новой версии EDSmart «Кворум» объявила о выпуске новой версии программного продукта EDSmart для защищенного информационного обмена электронными сообщениями по формату альбома УФЭБС между коммерческими банками и плат

Компания «Кворум». Крупнейшие банки провели испытания Адаптера «Биометрия» (482-ФЗ) выпущенного Адаптера «Биометрия» в нескольких крупнейших российских кредитных организациях, в том числе в двух банках с участием иностранного капитала. В ходе пилотных проектов специалисты компании «Кворум», помимо установки системы, совместно с экспертами банков решили ряд дополнительных задач, связанных с выбором и настройкой оборудования для сбора биометрических образцов, тестированием

Компания «Кворум» выпустила новый продукт для работы банка с ЕБС и ЕСИА ддерживает работу в том числе в браузере MS Internet Explorer, использование которого де-факто является корпоративным стандартом во многих кредитных организациях, включая некоторых клиентов компании «Кворум». «Банкам, работающим с ЕСИА, уже с 1 июля 2018 года предстоит этап сбора биометрических образцов и передача их в Единую Биометрическую Систему. Более того, согласно проекту нормативного

Банки с помощью «Адаптера ЕСИА» от «Кворум» смогут предлагать услугу дистанционного открытия счетов Банки, использующие решение «Адаптер ЕСИА» компании «Кворум», смогут предоставлять услугу дистанционного открытия счетов (вкладов) физическим лицам с применением удаленной идентификации незамедлительно после принятия рассматриваемых изменений зак

«Кворум» переводит «СМЭВ-Интегратор» на PostgreSQL Компания «Кворум» завершила первый этап работ по переводу решения «СМЭВ-Интегратор», которое обеспечивает информационный обмен между банком и сервисами государственной системы межведомственного взаимодей

Банк «Агропромкредит» внедрит электронный архив на базе решения «Кворум» Банк «Агропромкредит» подписал договор с компанией «Кворум» на поставку и внедрение программного продукта «Quorum. Электронный архив». Как сообщили CNews в «Кворуме», решение позволит автоматизировать процессы архивирования и хранения платежных

«Кворум» подключил «Ситибанк» к ГИС ГМП «Ситибанк» и компания «Кворум» объявили о завершении подключения систем банка к ГИС ГМП Федерального казначейства в соответствии с требованиями ФЗ №210 от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственны

«Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП Банк «Хоум Кредит» выбрал компанию «Кворум» для реализации проекта по подключению к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Благодаря оперативно выполненным работам, кредитная организация в ноябре 2013 г. ст

«Лето Банк» выбрал платформу «Quorum. СМЭВ-Интегратор» для автоматизации взаимодействия с федеральными ведомствами Компания «Кворум» стала победителем тендера на подключение информационных систем «Лето Банка» к системе межведомственного взаимодействия, государственной информационной системе о государственных и муници

«Кворум» предлагает подключение к ГИС ГМП за 5 дней для банков Компания «Кворум» сообщила о доступности внедрения программного комплекса «Quorum. СМЭВ-Интегратор» за 5 рабочих дней — в зависимости от стадии готовности банка к работе с ГИС ГМП. Таким образом, кредитн