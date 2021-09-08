Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ

В целях снижения рисков мошенничества со счетами, актуализации клиентских данных, а также повышения качества банковского сервиса компания Кворум реализовала программное решение «Адаптер ЗАГС». Программный продукт разработан для банков и позволяет кредитным организациям получать сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) посредством СМЭВ.

Адаптер ЗАГС обеспечивает взаимодействие с сервисами Федеральной налоговой службы, реализованными в Системе межведомственного электронного взаимодействия. Внедрение программного решения позволяет банкам получать данные по следующим актам гражданского состояния:

рождение;

заключение брака;

расторжение брака;

установление отцовства;

перемена имени;

смерть.

При обращении к ЕГР ЗАГС посредством программного решения указываются сведения: ФИО клиента, дата или место его рождения, а также тип запрашиваемого акта гражданского состояния. В ответном сообщений Адаптер ЗАГС возвращает подробные сведения из акта (включая информацию о физическом лице), реквизиты акта и сведения о зарегистрировавшем его органе ЗАГС. Запрос по каждому типу свидетельства может быть выполнен в двух формах: сведения о наличии такой записи и, непосредственно, содержание записи (свидетельства).

Так, например, при запросе сведений о государственной регистрации смерти помимо реквизитов органа ЗАГС и статусе записи ответ может включать информацию:

серия, номер и дата свидетельства о смерти;

ФИО, дата и место рождения, пол, место жительства, паспорт клиента;

место и дата смерти;

тип и реквизиты документа, подтверждающего факт смерти.

Адаптер ЗАГС обеспечивает работу в двух режимах:

автоматическая обработка - обмен данными осуществляется между программным решением и информационными системами банка посредством api Адаптера;

ручной запрос - специалист банка самостоятельно направляет запрос в ЕГР ЗАГС и получает ответ через пользовательский web-интерфейс Адаптера.

Решение компании Кворум для обращения к Реестру ЗАГС позволяет банкам решать сразу несколько блоков задач.

Сокращение мошенничества. В настоящий момент банки получают информацию о смерти клиента от нотариуса, наследника или в ходе работы с просроченной задолженностью. Срок такого обращения или обнаружения факта смерти может достигать 6 месяцев. В течение этого периода счета клиента остаются активными, чем зачастую пользуются мошенники или недобросовестные родственники. По данным Ассоциации Банков России, ежегодно из-за несвоевременного получения кредитными организациями сведений о смерти клиентов, со счетов умерших до вступления в наследство выводится 20 млрд. рублей.

Регулярная проверка клиентов с использованием Адаптера ЗАГС в описанной ситуации позволяет банкам проводить оперативную блокировку счетов, пресекая возможность проведения незаконных операций со счетами умершего и снижая затраты на судебные разбирательства, возникающие в результате таких операций.

Актуализация пользовательских данных. Смена клиентом фамилии или имени может повлечь целый комплекс негативных последствий. Начиная с дублирования или, наоборот, потери клиентской записи и последующего негативного пользовательского опыта при их восстановлении. Заканчивая повторной выдачей кредитов и сложностями при взыскании задолженности.

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Адаптер ЗАГС позволяет выявить, а при необходимости - подтвердить факт смены клиентом данных ФИО. И, таким образом, упростить консолидацию данных при их передаче в контрольные органы, улучшить качество сервиса и сократить риск мошенничества.

Установление факта родства. Существуют несколько ситуаций, при которых банкам может потребоваться проверка наличия родственных связей. В первую очередь к ним относятся ипотечные сделки, в которых продажа недвижимого имущества между родственниками может использоваться как предлог для получения большого объема кредитных средств по низкой ставке. Также информация о родственниках используется при скоринге потенциальных клиентов, оценке переводов, кадровых проверках и др. Инструментом получения юридически значимой информации о супругах и родителях в указанных случаях может выступать программное решение Адаптер ЗАГС.

Компания Кворум совместно с одним из банков-партнеров провела успешное испытания программного продукта «Адаптер ЗАГС» в продуктивной среде СМЭВ. На момент подготовки материала проводится полноценное внедрение решения в программную инфраструктуру клиента.

Адаптер ЗАГС реализован на Платформе «СМЭВ-Интегратор» и наследует все преимущества решения. Микросервисная архитектура позволяет проводить внедрение продукта в максимально сжатые сроки и, при наличии в банке развернутой Платформы, не требует привлечения дополнительной программно-аппаратной инфраструктуры.

Решение поддерживает работу с наиболее распространенными СУБД (Oracle, MS SQL, PostgreSQL), обеспечивает передачу в ИС банка статусов обработки сообщений на стороне СМЭВ и участников межведомственного взаимодействия, может быть горизонтально масштабирован за счет многопоточной обработки сообщений с разделением на процессы обработки («входящие – исходящие») и стадии обработки («приём — отправка»).

Адаптер может быть интегрирован с ИС клиента посредством широкого набора интерфейсов, включая soap-запросы, очереди MQ, обращение к базе данных, файловый обмен и др. ПО поддерживает одновременную работу с несколькими программными интерфейсами. Решение в базовой версии обладает полным набором поддерживающих (утилитарных) функций: журналирование работы с внешними ИС и СМЭВ, логирование внутренних процессов, хранение получаемых сообщений, оповещение пользователей о системных событиях, автоматическая очистка логов и временных файлов и т.д.

Адаптер ЗАГС в составе Платформы «СМЭВ-Интегратор» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационными номером 9033.