Решение Кворум для получения сведений о мобилизованном для кредитных организаций

Федеральный закон от 20.10.2022 № 406-ФЗ зафиксировал для субъектов малого и среднего предпринимательства возможность и порядок приостановления исполнения кредитных обязательств на период участия индивидуального предпринимателя или единственного участника ООО в специальной военной операции.

Заемщик реализует свое право практически в уведомительном порядке. Он может приложить к обращению к кредитору документы, подтверждающие факт мобилизации. Однако обязательство в предоставлении указанных документов у него возникает не позднее окончания «льготного периода» (периода, на который приостанавливаются выплаты). Срок «льготного периода» рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Срок может быть продлен на время лечения мобилизованного.

В тоже время кредитор, получивший требование о приостановлении исполнения кредитных обязательств, должен рассмотреть обращение субъекта малого предпринимательства и провести все проверки в 10-дневный срок. В случае неполучения заемщиком ответа на обращение в течение 15 дней «льготный период» устанавливается автоматически. Для того, чтобы провести проверку по обращению и подтвердить факт мобилизации человека, федеральный закон предлагает кредитору обращаться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах – то есть в ФНС.

Сходная «уведомительная», не требующая приложения подтверждающих документов механика приостановления исполнения кредитных обязательств, зафиксирована для мобилизованных заемщиков – физических лиц и членов их семей (Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ). Правда, родственников военнослужащих закон все-таки обязывает прикладывать к обращению документы, подтверждающие факт родства.

В сложившейся ситуации у кредитных организаций есть два способа обработки уведомлений о предоставлении льготного периода: автоматически согласовывать изменение условий кредитного договора по всем направленным требованиям или каждый раз оперативно проводить проверку факта мобилизации посредством запроса данных в соответствующем органе власти. Очевидно, из-за большого объема обращений и жестких требований по сроку ответа подобная проверка не может выполняться с использованием бумажного документооборота.

В ноябре Федеральная налоговая служба опубликовала два профильных вида сведений (сервиса) СМЭВ, позволяющих получать данные о мобилизованных:

ВС «Представление сведений о физическом лице, призванном по частичной мобилизации»;

ВС «Предоставление сведений о ЮЛ, руководителем\ участником которого является ФЛ, призванное по частичной мобилизации».

Компания Кворум информирует участников финансового рынка о том, что на основании новых сервисов Федеральной налоговой службы был успешно разработан и протестирован в продуктивной среде СМЭВ Адаптер «ФНС. Сведения о мобилизованном». Адаптер поддерживает два сценария работы:

По данным физического лица возвращает информацию о том, мобилизован ли человек в рамках частичной мобилизации, а также дату мобилизации и сведения о том, является ли физлицо индивидуальным предпринимателем, самозанятым, руководителем или учредителем юридического лица (с указанием реквизитов компании). По данным юридического лица возвращает информацию о том, мобилизован ли руководитель или учредитель в рамках частичной мобилизации, а также дату мобилизации и информацию о включении юрлица в реестр малых и средних предприятий (МСП).

Оперативная разработка и успешный запуск решения стали возможны благодаря уникальной архитектуре Платформы «СМЭВ-Интегратор», на базе которой разработан Адаптер. Платформа, с одной стороны, обеспечивает возможность в кратчайшие сроки (от 3 часов) подключать новые виды сведений СМЭВ. С другой стороны, ее архитектура позволяет конечному пользователю (кредитной организации) внедрять и использовать не тяжеловесное комплексное решение, а конкретный Адаптер СМЭВ, отвечающий за одну или несколько бизнес-задач банка.

Адаптер «ФНС. Сведения о мобилизованном» корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется в системы кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими браузерами Яндекс.Браузер или Атом. Поддерживаются СУБД open source Postgres Pro (включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), PostgreSQL, Oracle; MS SQL. Интеграция Адаптера с внешними информационными системами может быть реализована с использованием широкого набора интерфейсов:

soap-запросы;

очереди MQ;

обращение к базе данных;

файловый обмен.

Адаптер «ФНС. Сведения о мобилизованном» в составе Платформы «СМЭВ-Интегратор» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационными номером 9033.■