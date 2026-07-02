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МНИИРС Московский НИИ радиосвязи Московский научно-исследовательский институт радиосвязи
Московский научно-исследовательский институт радиосвязи (МНИИРС) — одно из старейших предприятий России в области радиосвязи. Институт разрабатывает, тестирует и производит высокотехнологичные системы связи для космической отрасли, создает комплексы широкополосной спутниковой связи и системы передачи данных для воздушного, морского, наземного транспорта и объектов критической инфраструктуры.
СОБЫТИЯ
МНИИРС и организации, системы, технологии, персоны:
|Матюхин Александр 1 1
|Басов Алексей 117 1
|Лебедев Андрей 13 1
|Дмитриев Сергей 34 1
|Манкос Юлия 12 1
|Данилов Никита 22 1
|Грачев Сергей 8 1
|Шатилова Екатерина 1 1
|Райкевич Алексей 128 1
|Камнев Павел 12 1
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