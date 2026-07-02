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МНИИРС Московский НИИ радиосвязи Московский научно-исследовательский институт радиосвязи

МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи

Московский научно-исследовательский институт радиосвязи (МНИИРС) — одно из старейших предприятий России в области радиосвязи. Институт разрабатывает, тестирует и производит высокотехнологичные системы связи для космической отрасли, создает комплексы широкополосной спутниковой связи и системы передачи данных для воздушного, морского, наземного транспорта и объектов критической инфраструктуры.

СОБЫТИЯ


02.07.2026 В России создадут «красную кнопку» для принудительной посадки БПЛА 1
13.11.2025 В России появился новый разработчик авиационной техники 2
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
26.04.2013 Московский НИИ радиосвязи внедрил новую систему управления на базе «1С:Предприятия 8» 2
10.07.2008 Гендиректор «Мультирегиона» избран и.о. президента Международной академии связи 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

МНИИРС и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 420 1
Ростелеком 10862 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Softline - Софтлайн 3678 1
9508 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1673 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2979 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 127 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1907 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 485 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 213 1
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 190 1
ГЛОНАСС АО 277 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 1
РТИ 153 1
Код Безопасности 792 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 325 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
Quorum - Кворум - 134 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 260 1
ICL ГК - ICL Group 476 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 474 1
3data - 3дата 101 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 151 1
Qtech - Кьютэк 197 1
Квант-Телеком 11 1
Эшелон НПО 149 1
УльтимаТек - Datana - Датана 31 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1454 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 186 1
ИнфоТех 40 1
Top Systems - Топ Системы 86 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Волна НПО Завод 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1619 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 16 1
Ростех - ОДК - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8751 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1205 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
Газпром ПАО 1483 1
НСПК - Национальная система платежных карт 941 1
Visa International 1989 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 1
ЦИАН - CIAN 188 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 62 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Алабуга девелопмент 4 1
Аконит НПО 18 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6508 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2864 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2310 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 781 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 152 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
Электронная Москва АО 30 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5928 1
Международная академия связи - МАС 46 1
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