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Intersoft Lab
Интерсофт Лаб


19.10.2021 Intersoft Lab выпустила приложение «Прогнозирование и моделирование» 1
26.08.2021 «СМП банк» перевел подготовку формы 0409155 на платформу КХД 4
07.06.2021 Банк «Уралсиб» перевел бюджетные процессы в «цифру» 2
03.06.2020 Банк «Уралсиб» завершил пилотный проект по автоматизации планирования административно-хозяйственных расходов 1
02.04.2020 Intersoft Lab предложила банкам систему дистанционного мониторинга розничного бизнеса 3
11.03.2020 Intersoft Lab обновила приложение «Финансовое планирование» 2
30.01.2020 Intersoft Lab представила предварительные итоги 2019 года на рынке бизнес-аналитики 5
23.01.2020 Intersoft Lab предоставит банкирам «живую» аналитику на мобильных телефонах 2
16.07.2019 Мособлбанк автоматизировал подготовку отчетности по CRS 2
18.06.2019 Intersoft Lab анонсировала выпуск пакета «Управление прибыльностью. Быстрый старт» 1
28.02.2019 Intersoft обновила RCPM-платформу «Контур» до версии 4.0 1
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» 1
22.12.2017 Как самообслуживание повышает эффективность пользователей банковских CPM-систем 4
30.05.2017 В группе «СМП Банка» внедрили информационно-аналитическую систему от Intersoft Lab 2
18.05.2017 Intersoft Lab внедрила в «Русском Стандарте» мобильное приложение для удаленного бюджетного контроля 1
21.03.2017 «Банк Казани» подвел итоги развития CPM-системы в 2016 году 2
01.03.2017 Новикомбанк подвел итоги 2 лет эксплуатации приложения Intersoft Lab по контролю бюджета хозрасходов 3
07.02.2017 Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги развития хранилища данных в 2016 году 2
20.12.2016 «Банк Казани» автоматизировал распределение косвенных расходов при помощи Intersoft Lab 2
25.11.2016 Павел Филимоненок: Хранилище данных помогает оперативно получать качественную аналитику 1
11.10.2016 Intersoft Lab дополнила приложение «Аллокации» циклическим методом распределения расходов 5
21.09.2016 Intersoft Lab обновила «Отчетность для Банка России» в составе CPM-платформы «Контур» 1
23.08.2016 Intersoft Lab: CPM-системы перестают быть прерогативой финансового директора 3
16.08.2016 «Русский Международный Банк» подвел итоги трех лет применения «Бюджета хозяйственных расходов» от Intersoft Lab 3
27.06.2016 Intersoft Lab предложила банкам технологию совместного внедрения системы управления прибыльностью 3
28.03.2016 «Банк Казани» строит систему управления прибыльностью вместе с Intersoft Lab 1
25.02.2016 Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги развития корпоративного хранилища данных в 2015 г. 3
19.02.2016 Россия: рынок банковской бизнес-аналитики продемонстрировал рекордное падение 4
04.02.2016 Банк «ЦентрКредит» внедряет международные стандарты управления на базе платформы «Контур» 3
15.12.2015 2/3 российских BI-проектов инициируется банками 1
08.12.2015 «Банк ЦентрКредит» модернизировал ВРМ-систему на базе платформы «Контур» 3
15.12.2014 Российский ИТ-рынок 2005–2009: от подъема к спаду 1
01.12.2014 В банке «Санкт-Петербург» развёрнуто хранилище данных на платформе «Контур» 1
05.11.2014 «Новикомбанк» автоматизирует расчет финансового результата на ВРМ-платформе «Контур» 2
14.10.2014 Три ключевые тенденции на рынке банковских BPM-систем 1
22.07.2014 «Бинбанк» завершил первый этап создания хранилища данных на базе IBM BDW и автоматизации обязательной отчетности 1
26.02.2014 Аналитики: Российские CPM-системы не уступают аналогам от IBM и Oracle 1
24.09.2013 Разработчики ПО: Стратегия Минкомсвязи не отвечает целям отечественного рынка 1
23.08.2013 BI в банках: теперь не только для отчетности 2
26.06.2013 Российские поставщики BPM лидируют по количеству компетенций 2

Публикаций - 71, упоминаний - 160

Intersoft Lab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 3
IBM 3546 2
RCPM 2 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Микротест 177 1
Инверсия 64 1
Компьютер НПО 50 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
Verysell - Верисел 91 1
КБЭР - Банк Казани 14 4
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 2
Мособлбанк 17 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
Уралсиб Банк 390 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Русский стандарт Банк 302 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 6
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 4
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 24 1
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 14 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
Apple iOS 5742 3
Microsoft Excel 436 3
Google Android 10751 2
IBM Cognos BI 143 2
Intersoft Lab Референт 9 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Амириди Юлия 15 6
Шелеметьев Михаил 3 1
Чаусов Валерий 6 1
Кузьмин Олег 10 1
Изотов Илья 1 1
Макаров Станислав 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 5
Казахстан - Республика 2637 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Европа 3766 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764942, в очереди разбора - 668629.
Создано именных указателей - 46354.
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