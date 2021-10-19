Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Intersoft Lab
Интерсофт Лаб
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Публикаций - 71, упоминаний - 160
Intersoft Lab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 3216 3
|IBM 3546 2
|RCPM 2 2
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
|Микротест 177 1
|Инверсия 64 1
|Компьютер НПО 50 1
|Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
|Verysell - Верисел 91 1
|КБЭР - Банк Казани 14 4
|БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 2
|Мособлбанк 17 2
|ВТБ - Транскредитбанк 74 2
|Уралсиб Банк 390 1
|СМП банк - Северный морской путь 71 1
|Русский стандарт Банк 302 1
|ИнвестКапиталБанк 15 1
|Apple iOS 5742 3
|Microsoft Excel 436 3
|Google Android 10751 2
|IBM Cognos BI 143 2
|Intersoft Lab Референт 9 2
|Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
|Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
|Амириди Юлия 15 6
|Шелеметьев Михаил 3 1
|Чаусов Валерий 6 1
|Кузьмин Олег 10 1
|Изотов Илья 1 1
|Макаров Станислав 111 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764942, в очереди разбора - 668629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764942, в очереди разбора - 668629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru