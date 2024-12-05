Юлия Амириди - Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Путь к импортозамещению каждый банк начинает с ревизии своей аналитической инфраструктуры 023-м банки стали активно знакомиться с локальными продуктами, но действовать не торопились. И только 2024-й дал реальный старт переходу на отечественный софт для банковской аналитики. Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: По уровню готовности прикладной функциональности отечественные управленческие системы давно не уступают иностранным аналогам CNews: Как в пословице «не было бы счастья, да несча

Российские разработчики «Интерсофт Лаб» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Интерсофт Лаб», российский разработчик хранилищ данных и систем управления эффективностью и рисками банковского бизнеса, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres

Intersoft Lab расширила возможности решения для финансового планирования на платформе «Контур» «Интерсофт лаб» (Intersoft Lab) расширила возможности решения для финансового планирования на отечественной пл

Intersoft Lab расширяет возможности GAP-анализа ликвидности и процентного риска на базе ПО «Контур» риска и риска ликвидности для статичного и динамического состояния банковских портфелей, построенного на основании прогнозов их изменения по различным сценариям. Об этом CNews сообщили представители Intersoft Lab. Отечественный разработчик систем риск-ориентированного управления банком - компания Intersoft Lab – расширила возможности прогнозирования и оценки рисков на платформе «Кон

Intersoft Lab выпустила приложение «Прогнозирование и моделирование» практического применения разными подразделениями внутри банка: финансовой службой, блоком управления рисками, казначейством, департаментом отчетности и др. Для демонстрации прикладного потенциала ПО Intersoft Lab настроила на базе приложения «Прогнозирование и моделирование» решение для поддержки внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в банке. С его помощью можно выполня

Intersoft Lab предложила банкам систему дистанционного мониторинга розничного бизнеса Для топ-мендежеров, руководителей бизнес-направлений и управляющих филиалами банков Intersoft Lab разработала систему готовых дашбордов для мониторинга результатов розничного бизнеса на мобильных устройствах. Перевести руководителей в режим дистанционного контроля за розничным

Intersoft Lab обновила приложение «Финансовое планирование» тов используются для получения прогноза состояния банковского портфеля, на основе которого формируется финансовый план кредитной организации. Обновленное приложение «Финансовое планирование» компании Intersoft Lab позволяет применять не только экспертные оценки поведенческих характеристик клиентов, но и рассчитывать их прогноз по историческим данным, накопленным в корпоративном хранилище. В

Intersoft Lab представила предварительные итоги 2019 года на рынке бизнес-аналитики По данным Intersoft Lab, в 2019 году российский рынок инструментов бизнес-аналитики, к которым относится ПО класса Corporate Performance Management (CPM, управление корпоративной эффективностью), развива

Intersoft Lab предоставит банкирам «живую» аналитику на мобильных телефонах т» для топ-менеджеров банков. Руководители получили в распоряжение «живые» дашборды с детализацией показателей и расширенными возможностями персонализации. Мобильное приложение «Референт» от компании Intersoft Lab предназначено для анализа и контроля ключевых показателей деятельности банка с помощью мобильных телефонов и планшетов, работающих на платформах iOS и Android. Сервис помогает акц

Intersoft Lab анонсировала выпуск пакета «Управление прибыльностью. Быстрый старт» Компания Intersoft Lab анонсирует выпуск пакета «Управление прибыльностью. Быстрый старт». Новое решение позволит банкам в сжатые сроки и с минимальными затратами автоматизировать подготовку управленчес

Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» век» – было решено пригласить в качестве партнера вендора банковской системы – компанию «Инверсия». В результате, специалисты «Инверсии» подготовили процедуры по выгрузке данных из учетной системы, а Intersoft Lab взяла на себя обеспечение трансформации этих данных и их загрузку в модель КХД. Это позволило сократить сроки интеграции и обеспечить требуемую производительность наполнения храни

В группе «СМП Банка» внедрили информационно-аналитическую систему от Intersoft Lab ь опытом автоматизации задачи оценки финансового результата на СРМ-платформе отечественной разработки и представила результаты первых 9 месяцев проекта и планы его развития, сообщили CNews в компании Intersoft Lab. Группа СМП Банка включает головной «СМП Банк», а также Мособлбанк и «Финанс Бизнес Банк». Для реализации стратегии развития группы до 2020 г., направленной на активизацию работы

Intersoft Lab внедрила в «Русском Стандарте» мобильное приложение для удаленного бюджетного контроля Компания Intersoft Lab внедрила для банка «Русский Стандарт» мобильную версию приложения «Бюджет хозяйственных расходов» для поддержки удаленного бюджетного контроля. Приложение сделает работу менеджеро

«Банк Казани» подвел итоги развития CPM-системы в 2016 году «Банк Казани» последовательно оптимизирует систему управления эффективностью на платформе «Контур» от компании Intersoft Lab. В 2016 г. расчет и анализ расходов бизнес-направлений и точек продаж стал вестись с учетом разнесения косвенных расходов; в хранилище данных банка собраны данные аналитического у

Новикомбанк подвел итоги 2 лет эксплуатации приложения Intersoft Lab по контролю бюджета хозрасходов Приложение «Бюджет хозяйственных расходов» компании Intersoft Lab эксплуатируется в Новикомбанке более двух лет. Его использование позволило обеспечить должный контроль целевого использования средств, усилить бюджетную дисциплину, результативно

«Банк Казани» автоматизировал распределение косвенных расходов при помощи Intersoft Lab » на базе ПО «Контур» реализовано распределение косвенных расходов на бизнес-направления, точки продаж и продукты. Методика аллокаций, разработанная специалистами банка при консультационной поддержке Intersoft Lab, была автоматизирована за 3 месяца. Об этом CNews сообщили в Intersoft Lab. В «Банке Казани» завершен второй этап построения системы управления прибыльностью на платформе «

Intersoft Lab дополнила приложение «Аллокации» циклическим методом распределения расходов Компания Intersoft Lab обновила приложение «Аллокации» в составе CPM-платформы «Контур» 3.х. Помимо инструментов для каскадного разнесения расходов в приложении появились механизмы циклического распреде

Intersoft Lab обновила «Отчетность для Банка России» в составе CPM-платформы «Контур» Компания Intersoft Lab объявила о выходе обновленного приложения «Отчетность для Банка России» в составе CPM-платформы «Контур» 3.х. Приложение обеспечивает поддержку требований регулятора, обеспечивает

Intersoft Lab: CPM-системы перестают быть прерогативой финансового директора представители бухгалтерии и бизнес-подразделений. В целом по рынку за первые шесть месяцев 2016 г. доля CPM-проектов, реализованных в их интересах, выросла до 67%, в банках — до 90%, сообщили CNews в Intersoft Lab. По мнению представителей компании, кризис рушит стереотип в отношении CPM-систем как решений исключительно для руководителей и сотрудников финансовых департаментов. Как показывае

«Русский Международный Банк» подвел итоги трех лет применения «Бюджета хозяйственных расходов» от Intersoft Lab В «Русском Международном Банке» положительно оценили результаты трех лет применения приложения «Бюджет хозяйственных расходов» компании Intersoft Lab. В банке отметили удобство работы с приложением — его используют более 30 сотрудников, время на подготовку консолидированной версии плана стало занимать не более 5 дней, сроки сог

Intersoft Lab предложила банкам технологию совместного внедрения системы управления прибыльностью Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и систем класса CPM/BPM (Corporate/Business Performance Management), предложила банкам экономичную технологию совместного выполнения работ в проекте пос

«Банк Казани» строит систему управления прибыльностью вместе с Intersoft Lab ых на коммерческой платформе «Контур», на основе СПО Pentaho Data Integration Kettle ETL обеспечена интеграция с АБС банка, автоматизирован выпуск управленческой отчетности, сообщили CNews в компании Intersoft Lab. По отзыву заказчика, достигнута экономия трудозатрат и сроков подготовки отчетов при повышении их детальности и доверия к данным. В марте 2015 г. в «Банке Казани» приступили к по

Валерий Чаусов - На пике актуальности находится задача управления прибыльностью CNews: В этом году Intersoft Lab отмечает 15-летие. Это солидный возраст для ИТ-компании. Как вы оцениваете основные итоги трех пятилеток? Валерий Чаусов: Intersoft Lab – первый специализированный российск

Юлия Амириди - Intersoft Lab продолжает совершенствовать программные продукты и технологию внедрения

СNews: Какие основные тенденции определяли развитие рынка банковской автоматизации в 2012 году, с вашей точки зрения? Что предложила банкам Intersoft Lab в ответ на современные вызовы? Юлия Амириди: В 2012 году можно выделить два магистральных направления прикладной банковской автоматизации. Одно из них – ИТ-поддержка развития розн

Intersoft Lab анонсировала обновленную BPM-платформу «Контур» Компания Intersoft Lab представила возможности обновленной BPM-платформы «Контур», ориентированные на требования отечественного банковского бизнеса ближайшего будущего. «Приступая к разработке новой фун

Казахстанский «Банк ЦентрКредит» автоматизирует управление доходностью вместе с Intersoft Lab Компания Intersoft Lab сообщила о реализации в казахстанском «Банке ЦентрКредит» проекта по автоматизации процесса управления банковской доходностью, стартовавшего в начале 2013 г. Банк планирует управл

«Русский Международный Банк» автоматизирует управление доходностью бизнеса на базе платформы «Контур» КБ «Русский Международный Банк» (РМБ) и компания Intersoft Lab объявили о старте проекта по автоматизации управления прибыльностью банка на основе ИТ-продукта класса Business Performance Management (управление эффективностью бизнеса) — BPM-пл

«ТрансКредитБанк» автоматизировал трансфертное управление ресурсами с помощью Intersoft Lab «ТрансКредитБанк» сообщил о внедрении BPM-приложения «Трансфертное управление ресурсами» производства компании Intersoft Lab, предназначенного для автоматизации трансфертного управления финансовыми средствами банка. Решение позволяет топ-менеджменту банка получать информацию о реальной рентабельности по

Банк «Возрождение» автоматизировал оценку прибыльности филиалов, бизнес-направлений и банковских продуктов с помощью Intersoft Lab Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, завершила новый этап развития BPM-системы банка «Возрождение». Комплексная BPM-система дополнена функциональностью для расчета аллокаций —

Банки — самые активные потребители BPM-систем в России Согласно информации Intersoft Lab, первый постризисный год показал существенное оживление рынка систем, автоматизирующих управление эффективностью бизнеса (систем класса BPM/Business Performance Management), что в

«Транскапиталбанк» управляет затратами с помощью решения на BPM-платформе от Intersoft Lab дов и анализировал фактические затраты. В целом новая технология минимизировала время согласования заявок на платежи и трудоёмкость формирования отчетности по затратам, говорится в сообщении компании Intersoft Lab. На сегодняшний день с помощью BPM-платформы «Транскапиталбанк» ведет бюджеты на такие расходы, как аренда помещений, закупка оргтехники, контролирует исполнение бюджетов и анализ

ПО Informatica поможет «ТрансКредитБанку» оптимизировать подготовку данных для расчета нормативов Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, сообщила о том, что «ТрансКредитБанк» завершил пилотный проект, в результате которого были оценены возможности интеграционной платформы In

Санкт-петербургские студенты изучают управление эффективностью с Intersoft Lab Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, сообщила о подписании договора с Международным банковским институтом (МБИ), Санкт-Петербург, в результате чего МБИ присоединился к академи

«Еврофинанс Моснарбанк» внедряет Oracle BI Компания Intersoft Lab и АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» объявили первые результаты внедрения аналитической платформы Oracle Business Intelligence для подготовки отчетности. Новое решение на базе Oracle BI

Intersoft Lab представила новую услугу для банков: оценка достаточности и качества отчетных данных Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, представила новую услугу – оценку качества данных и их достаточности для автоматизации обязательной отчетности банков. Для этого компания

Intersoft Lab начинает новый этап развития BPM-системы в «Газэнергопромбанке» Компания Intersoft Lab объявляет о начале нового этапа развития BPM-системы в «Газэнергопромбанке». Проектная команда приступила к сбору данных о сделках банка для автоматизации обязательной отчетности,

Intersoft Lab завершила первый этап создания BPM-системы в «Газэнергопромбанке» Компания Intersoft Lab, поставщик хранилищ данных и BPM-систем, завершила первый этап создания BPM-системы в «Газэнергопромбанке» – участнике группы «Газпром». BPM-проект был запущен в августе 2008 г. Н

Intersoft Lab завершила пилотный BPM-проект в «Русь-Банке» Компания Intersoft Lab сообщила о завершении пилотного проекта создания BPM-системы в «Русь-Банке». Созданный пилотный вариант хранилища данных позволил протестировать возможности BPM-системы для финанс