Российские разработчики «Интерсофт Лаб» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Интерсофт Лаб», российский разработчик хранилищ данных и систем управления эффективностью и рисками банковского бизнеса, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу платформы «Контур» с СУБД Postgres Pro Enterprise и Standard (версии 15, 16). Об этом CNews сообщили представители «Интерсофт Лаб».

(R)CPM-платформа «Контур» – ориентированная на использование в российских банках программная платформа класса Risk-based Corporate Performance Management. Объединяет хранилище данных на основе готовой отраслевой модели и прикладные модули для поддержки стратегических и тактических задач управления: планирования и прогнозирования, подготовки управленческой отчетности, аллокации расходов, трансфертного управления ресурсами, управления активами, пассивами и рисками, подготовки регуляторной отчетности. Платформа включена в единый Реестр российского ПО.

Postgres Pro – отечественная система управления базами данных, глубоко усовершенствованная версия СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL. Позволяет решать сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Для банков, как субъектов КИИ, технологический суверенитет – не прихоть, а условие выживания. Категоризация объектов КИИ по экономической значимости – обоснованный с позиции безопасности, но не всегда отражающий бизнес-потребности подход к приоритезации импортозамещения. АБС – кровеносная система кредитной организации, а софт для поддержки принятия решений – ее мозг. Он управляет всем банковским организмом. Его работоспособность и защищенность – залог эффективности и конкурентоспособности банковского бизнеса» — сказал генеральный директор «Интерсофт Лаб», Валерий Чаусов. — Потребность в импортонезависимости ИТ-решений для финансового управления в банковском сегменте нарастает. Наш ответ рынку – версия хорошо известной в российских банках (R)CPM-платформы «Контур», реализованная для самой доверенной отечественной СУБД Postgres Pro. Наличие вариантов – Standard и Enterprise – позволяет подобрать оптимальную конфигурацию ПО в зависимости от масштаба банка и датаемкости решаемых задач».

***

«Интерсофт Лаб» — отечественный разработчик хранилищ данных и систем управления эффективностью и рисками банковского бизнеса. Программные продукты компании включены в реестр российского ПО. «Интерсофт Лаб» помогает банкам внедрить подход к управлению на основе данных, обеспечивает консолидацию и высокое качество корпоративных данных для принятия решений. Поддерживает реализацию датацентричного подхода к подготовке отчетности банка для регуляторов. На основе платформы «Контур» собственной разработки компания выполняет для банков проекты построения хранилищ данных и автоматизации регуляторной, управленческой и аналитической отчетности, создает решения для прогнозирования и моделирования, планирования и бюджетирования, управления рисками банковской деятельности и др. Компанией реализовано свыше 250 проектов в банках России и СНГ. В числе клиентов компании Банк «Россия», ВБРР, Банк «Санкт-Петербург», банк «Русский Стандарт», Новикомбанк, банк «Уралсиб» и др.