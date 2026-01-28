АБ Россия - Акционерный банк Россия

Получите все материалы CNews по ключевому слову
АО «АБ «РОССИЯ» начал работу 27 июня 1990 года в Санкт-Петербурге и является одним из первых российских частных банков. Банк предоставляет комплекс банковских продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам. Банк имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. В 2015 году Банк присоединился к правилам Национальной системы платежных карт, с 2016 года эмитирует банковские карты платежной системы «Мир». Территориальная сеть Банка насчитывает 74 подразделения, действующих в 33 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Республику Крым и др. Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.
