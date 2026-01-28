Разделы

АБ Россия Акционерный банк Россия

АБ Россия - Акционерный банк Россия

АО «АБ «РОССИЯ» начал работу 27 июня 1990 года в Санкт-Петербурге и является одним из первых российских частных банков. Банк предоставляет комплекс банковских продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам. Банк имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. В 2015 году Банк присоединился к правилам Национальной системы платежных карт, с 2016 года эмитирует банковские карты платежной системы «Мир». Территориальная сеть Банка насчитывает 74 подразделения, действующих в 33 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Республику Крым и др. Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

СОБЫТИЯ

28.01.2026 Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях 1
31.10.2025 Ozon ищет разработчиков, которые подготовят его к цифровому рублю 1
16.09.2025 Экс-глава Tele2 возглавил компанию - владельца «Билайна» 1
25.08.2025 Банки просят Набиуллину, Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ-сервису проверки паспортов, от которого их отключили 1
14.08.2025 Банк «Россия» автоматизировал работу по финансовому мониторингу с помощью Dynamika AML 2
23.12.2024 Лидия Сирик, АБ «Россия»: Несмотря на хайп, сейчас ИИ применяется лишь для выдачи рекомендаций и подсказок 2
07.06.2024 «Сбер»: все турникеты метро Санкт-Петербурга будут принимать банковские карты для оплаты проезда 1
07.06.2024 «Аквариус» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве 1
13.05.2024 Сервис интеллектуальной авторизации «Газпром ID» стал доступен для входа в личный кабинет «Мой газ» компании «Газпром межрегионгаз» 1
06.03.2024 Российские разработчики «Интерсофт Лаб» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов 1
21.11.2023 Россияне получили в США патент на технологию «остановки» искусственного интеллекта 1
15.05.2023 Власти дадут разработчикам ПО льготные кредиты на премии сотрудникам 1
10.02.2023 Россияне сумели получить в США патент на свою систему распознавания изображений 1
02.02.2023 Smart Engines обновила систему распознавания банковских карт, QR-кодов и номеров телефонов Smart Code Engine 1
18.01.2023 Российская ИТ-компания крупно заработала на банках, чьи приложения изгнали из iPhone и Android 1
28.11.2022 9 причин доверить финансовое планирование отечественному софту 1
07.11.2022 Разработчик платформы для конструирования бизнес-приложений FIS привлек 310 млн рублей 1
12.10.2022 Банк «Россия» внедрил технологию распознавания QR-кодов в веб-версию интернет-банка 1
06.10.2022 Банки продолжают прием заявок по программе льготного кредитования Минцифры России 1
18.08.2022 Минцифры собралось до предела упростить льготное кредитование ИТ-компаний 1
05.08.2022 В России перестали пиарить систему «Мир». Все равно конкурентов больше нет 1
11.07.2022 ИТ-компаниям доступны четыре варианта льготного кредитования 1
25.05.2022 Компании, не исполнившие госконтракт из-за санкций, отстранят от госзакупок 1
06.03.2022 Visa и MasterCard прекращают работу в России 1
04.03.2022 Autodesk уходит из России 1
31.01.2022 Axoft начала продавать российских программных роботов Robin 1
30.11.2021 Все платежные системы заставят поддерживать карты «Мир». Исключений не будет 1
22.11.2021 «Роснано» запретила поисковикам индексировать свой сайт 1
10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда 6
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
28.01.2020 В контакт-центре банка «Россия» внедрены решения Naumen 4
23.01.2020 «Аплана» внедрила программных роботов в банке «Россия» 3
27.12.2019 Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay 1
05.12.2019 Реестр отечественного ПО пополнился программным роботом Robin RPA 1
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения 1
13.11.2019 «Ростелеком» покупает Tele2 за 132 миллиарда. Раскрыты секреты сделки 2
05.09.2019 ВТБ обменяет Tele2 на акции «Ростелекома» 3

АБ Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10386 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3146 13
Google LLC 12318 9
Apple Inc 12712 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 6
Naumen - Наумен 689 6
НТК - Национальные телекоммуникации 66 5
Samsung Electronics 10685 5
X Corp - Twitter 2913 5
Meta Platforms - Facebook 4546 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 437 5
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 4
Intel Corporation 12569 4
IBM - International Business Machines Corp 9563 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1596 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9228 4
БАРС Груп 562 4
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 208 4
Мобител 66 3
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 96 3
SAP SE 5453 3
Amazon Inc - Amazon.com 3154 3
Yandex - Яндекс 8554 3
Восход ФГБУ НИИ 688 3
Microsoft Corporation 25310 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 3
AMD - Advanced Micro Devices 4487 3
Red Hat 1346 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1842 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 3
Ростелеком - Связьинвест 1714 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 2
ЦФТ Золотая Корона 361 2
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 2
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 45 2
Мостелеком 75 2
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8278 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3018 29
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 21
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 21
Visa International 1976 20
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 19
НСПК - Национальная система платежных карт 904 17
Альфа-Банк 1884 17
ПСБ - Промсвязьбанк 908 15
ГПБ - Газпромбанк 1184 14
Ак Барс Банк 275 14
ИнвестКапиталБанк 26 13
Центр-инвест КБ 61 13
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 190 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1036 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 10
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 9
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 9
Северсталь ПАО - Severstal 569 9
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 88 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 8
Совкомбанк ПАО 290 8
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 7
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 72 7
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 7
МКБ - Московский кредитный банк 618 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 6
Почта России ПАО 2259 6
Газпром ПАО 1424 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 6
ВТБ - ВТБ24 669 5
Сургутнефтегаз - СНГ 280 5
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 5
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 5
Челиндбанк 9 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 5
Абсолют Банк 242 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 24
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3564 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 7
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2264 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2952 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 4
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 116 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1362 2
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 2 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 421 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 755 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 1
Администрация Владимира 3 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 5 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 13 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73644 40
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 11
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18531 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 5
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9418 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7648 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8779 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 4
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 9
Apple iOS 8302 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5894 6
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 6
Google Android 14776 5
Apple Pay 505 5
Samsung Pay 295 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 4
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 81 4
Google Chrome - браузер 1655 4
Linux OS 10986 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3448 4
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 279 4
Apple Safari - браузер 878 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 4
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 44 3
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 3
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 3
АБ Россия - ABR Direct 4 3
Apple - App Store 3018 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2022 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5194 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 168 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1233 3
Mozilla Firefox - браузер 1920 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 3
MasterCard Maestro 158 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
НСПК - ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 10 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 43 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 9 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7397 2
Apple iPad 3943 2
Путин Владимир 3378 19
Ковальчук Юрий 36 14
Мордашов Алексей 61 8
Калугин Сергей 168 6
Комлев Владимир 35 5
Попов Алексей 338 5
Ротенберг Аркадий 52 4
Осеевский Михаил 333 4
Борченко Павел 56 3
Зайцев Андрей 50 3
Набиуллина Эльвира 114 3
Ковальчук Михаил 23 3
Керимов Сулейман 26 3
Ковальчуки (братья) 7 3
Дружинин Максим 4 3
Арлазаров Владимир 277 3
Никифоров Николай 1137 3
Бойко Елена 152 2
Ахмеров Тимур 89 2
Дмитриев Кирилл 117 2
Костин Андрей 64 2
Евраев Михаил 264 2
Семенов Александр 165 2
Кочаров Армен 25 2
Брюквин Юрий 299 2
Провоторов Александр 157 2
Мордашев Алексей 8 2
Лесин Михаил 28 2
Носков Михаил 27 2
Тимченко Геннадий 10 2
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 2
Сивидов Алексей 40 2
Ивакин Роман 57 2
Якубов Тимур 19 2
Юртаев Дмитрий 7 2
Логовинский Евгений 4 2
Лапушкин Иван 3 2
Рейман Леонид 1059 2
Малофеев Константин 117 2
Белоусов Сергей 248 2
Россия - РФ - Российская федерация 157987 90
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 22
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1017 13
Казахстан - Республика 5830 9
Украина 7805 9
Беларусь - Белоруссия 6066 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 7
Швеция - Королевство 3718 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1073 6
Армения - Республика 2376 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 5
Абхазия - Республика 184 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4108 4
Европа 24669 4
Россия - ЮФО - Севастополь 584 4
Турция - Турецкая республика 2500 4
Таджикистан - Республика 917 4
Южная Осетия - Государство Алания 117 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 912 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1188 3
Нидерланды 3641 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3246 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1158 2
Южная Корея - Республика 6873 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3301 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 2
Россия - СФО - Новосибирск 4688 2
Узбекистан - Республика 1885 2
Кипр - Республика 621 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 738 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 163 1
Катар 174 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 92
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 29
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 20
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 8
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 161 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 7
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 5
Паспорт - Паспортные данные 2736 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 4
Приватизация - форма преобразования собственности 536 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3792 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11434 5
Известия ИД 715 3
Ведомости 1278 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2196 3
Рен ТВ - телеканал 79 2
РОИ - Российская общественная инициатива 84 2
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 2
РИА Новости 998 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Forbes - Форбс 926 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 4
Рустелеком ТК 304 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 81 2
AdIndex 11 1
Gartner - Гартнер 3616 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 167 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 6
РАН - Российская академия наук 2031 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1289 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 2
Capture the Flag - CTF 54 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
