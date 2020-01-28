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В контакт-центре банка «Россия» внедрены решения Naumen

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Naumen завершила проект внедрения безопасного сервиса генерации ПИН-кода и активации банковской карты в АБ «Россия». Новый сервис позволит клиентам получать ПИН-код через интерактивную голосовую систему (IVR) при обращении в контакт-центр банка, работающего на платформе Naumen Contact Center.

Вместо традиционного получения ПИН-кода в конверте, держатели карт Банка «Россия» направляют запрос оператору контакт-центра, который верифицирует клиента по паспортным данным и кодовому слову и переводит звонок на IVR с сервисом смены ПИН-кода. Сервис генерирует код и озвучивает его клиенту. В случае возникновения проблем на том или ином шаге, например, если клиент не найден в процессинговом центре или карта заблокирована, звонок переводится обратно на оператора для поиска способа решения проблемы.

Проект реализован в строгом соответствии требованиям безопасности. В Naumen Contact Center ПИН-код поступает в зашифрованном виде с использованием алгоритма шифрования 3DES. На момент проговаривания ПИН-кода автоматически блокируется функция звукозаписи. Также предусмотрена возможность отключения записи разговора оператора и клиента на определенных формах анкеты, а все тональные-сигналы (DTMF), отправляемые клиентом через IVR, не сохраняют следов (логов) в системе.

Внедрение сервиса обеспечит высокий уровень безопасности при активации новых карточных продуктов путем генерации случайного значения ПИН-кода, известного только клиенту. Кроме того, сокращение времени получения карты и удобство установки ПИН-кода по телефону способствует повышению лояльности клиентов.

Контактный центр АБ «Россия» работает на платформе Naumen Contact Center с 2016 года. В ходе внедрения решения Naumen была проведена интеграция платформы контактного центра с системой управления бизнес-процессами bpm'online. Проект внедрения Naumen Contact Center в Банке «Россия» вошел в число победителей конкурса «Хрустальная Гарнитура», завоевав награду в номинации «Партнер года по внедрению, интеграции».



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