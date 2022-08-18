Минцифры собралось до предела упростить льготное кредитование ИТ-компаний

Минцифры России предлагает упростить льготное кредитование проектов по цифровой трансформации на основе российских ИТ-решений. Кредит по ставке от 1% годовых теперь будут выдавать не только действующим получателям налоговых льгот. Разрешили компаниям даже не индексировать зарплату сотрудникам.



Упрощение процедуры

Министерство цифрового развития России предлагает облегчить процедуру льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, которые базируются на российских ИТ-решениях. Проект постановления Правительства России опубликован на портале правовых актов.

Теперь кредит по ставке от 1% годовых компания сможет получить даже в том случае, если не является действующим получателем налоговых льгот и еще не применяет пониженные страховые взносы. Если раньше выплата дивидендов была запрещена, теперь ее разрешили – из собственных средств компании.

Снять также предлагают запрет на размещение на депозитах собственных денежных средств (но не средств льготного кредита). Ранее же кредит не могла получить организация, у которой на депозитах есть средства по ставке, превышающей льготную.

В проекте постановления также рекомендуется уточнить ограничения по использованию льготных кредитных средств, возможно, часть из них снимут. Сейчас льготные деньги ИТ-компания не может использовать для рефинансирования ранее взятых займов или размещать их на депозитах. Запрещено было пускать кредит на премии сотрудникам, транспортные расходы, не связанных с производственной деятельностью, оплату налогов, аренду помещений и непрофильного оборудования. Под запретом были также валютные операции, приобретение векселей и ценных бумаг, акции на вторичном рынке и вложения в уставные капиталы других юрлиц. Невозможны и займы третьим лицам. Нельзя также платить по счетам ТЭК, если речь не идет о помещении, где разрабатывается проект, и оплачивать услуги связи.

В проекте постановления также будут уточнять ограничения по использованию льготных кредитных средств

Также ИТ-компаниям по новому проекту постановления могут разрешить не индексировать зарплату своим сотрудникам по Трудовому кодексу – ранее, чтобы получить льготный кредит, они должны были обязательно это делать каждый год. В то же время увольнять работников все еще запрещено: организации обязаны сохранить занятость на период действия договора не менее 85% среднесписочной численности работников по отношению к 1 марта 2022 г..

Зачем упрощать еще больше

В пояснительной записке к документу сообщается, что изменения принимаются для привлечения дополнительных денег в ИТ-отрасль.

«Изменения позволят поддержать финансово-экономическое состояние участников рынка в сфере информационных технологий, сделают программу льготного кредитования более доступной для ИТ-организаций, а также обеспечить сохранение плановой динамики внедрения российского программного обеспечения и требуемый уровень импортонезависимости», – отмечается в записке.

На что выдают кредиты

Кредиты на проекты по цифровой трансформации уполномоченные банки выдают по льготной ставке от 1% до 5% годовых, а для аккредитованных ИТ-компаний – до 3% годовых. В перечень таких банков попали 22 кредитных организации: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ РФ, «Альфа банк», Росбанк, «Райффайзен банк», Газпромбанк, банк «Открытие», Челиндбанк, Металлинвестбанк, «Ак барс банк», Новикомбанк, Россельхозбанк, «Юникредит банк», Совкомбанк, «банк Санкт-Петербург», банк «Центр-инвест», «банк Россия», МСП банк, «Абсолют банк», ПСБ, РНКБ.

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Минцифры также сообщало, что к 1 августа 2022 г. был сформирован портфель кредитных соглашений на общую сумму порядка 52,2 млрд руб. Уже поддержано 97 проектов – кредиты выдали 23 банка.

Напомним, льготные кредиты для аккредитованных ИТ-компаний выдают на продолжение работы и новые проекты. В апреле 2022 г. правительство выделило Минцифры 3 млрд руб. на субсидии уполномоченным банкам на льготное кредитование проектов по цифровой трансформации на основе российских ИТ-решений.

В июле 2022 г. Минцифры также сообщало о том, что ИТ-компаниям сейчас доступны четыре варианта льготного кредитования. Первый: кредитование заказчика на внедрение под 5%, второй: кредитование компаний-разработчиков на R&D под 3%. Третий: кредитование ИТ-компаний и интеграторов на внедрение под 5% и, наконец, четвертый: кредитование разработки для собственных нужд под 5%. На проект могут выделить от 5 млн руб. до 5 млрд руб. На программу – от 500 млн руб. до 10 млрд руб.