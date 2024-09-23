Получите все материалы CNews по ключевому слову
Металлинвестбанк Металлургический Инвестиционный Банк
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» – универсальное кредитное учреждение, работающее в корпоративном и розничном сегментах на межбанковском и валютном рынках. Офисная сеть банка представлена 3 филиалами (в Белгороде, Нижнем Новгороде и Перми) и 46 дополнительными офисами в указанных городах, а также в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Нижегородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областях, Краснодарском крае, Пермском крае, г. Москве и г. Санкт-Петербурге. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2440, выданная Банком России 21.11.2014 г.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 31 дело, на cумму 51 338 924 375 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.09.2024
|
«Диасофт» интегрировал автотестирование в учетные системы Росбанка и Металлинвестбанка
еймворке записываются специалистами команд Росбанка». Николай Проша, начальник ЦРиСПО ДИТ, ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «Значимым преимуществом автотестирования для нас является возможность реис
|02.08.2023
|
МТТ сделает общение с «Металлинвестбанком» доступнее
казала Светлана Крошкина, старший вице-президент, директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Металлинвестбанк». – Благодаря многоканальным телефонным номерам, предоставленным МТТ, мы пов
|19.12.2016
|
Металлинвестбанк запустил электронный документооборот через «Контур.Диадок»
р.Диадок». Как результат, теперь пользователи «Диадока» смогут получить факторинговое финансирование от данного банка уже через три часа после отгрузки товара, сообщили CNews в компании «СКБ Контур». Металлинвестбанк специализируется на факторинге качественной дебиторской задолженности, работает с клиентами со всей России. Чтобы получить финансирование при бумажном документообороте, им нужн
|14.09.2015
|
К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился Металлинвестбанк
Переводы «Золотая Корона» стали доступны к отправке и получению в 40 офисах АКБ Металлинвестбанк, расположенных в Москве, Воронеже, Липецке, Новосибирске, Белгороде, Пермско
|26.06.2015
|
E-Com настроила в Металлинвестбанке API-решение для факторинговых операций
ML и по этому списку автоматически формирует второй http-запрос на получение файлов. Таким образом, Металлинвестбанк, используя API, получает из системы Exite те файлы, которые пересылаются от
|12.05.2015
|
E-Com запустил систему финансирования поставок с «Металлинвестбанком»
ме обмена принимают участие три стороны — торговая сеть, поставщик и банк (фактор), в нашем случае “Металлинвестбанк”, — пояснил Эдуард Кишковский, руководитель группы технической поддержки деп
Металлинвестбанк и организации, системы, технологии, персоны:
|Демократическая политическая партия США 120 2
|АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 2
|ЛДПР 113 1
|Российский клуб финансовых директоров 32 1
|Лысенко Юрий 33 22
|Демидов Сергей 129 21
|Палей Лев 57 21
|Мусич Роман 28 19
|Курбатов Владимир 35 19
|Контемиров Юрий 32 19
|Нуйкин Андрей 50 19
|Горбатько Александр 105 19
|Сычев Артем 78 17
|Дилбарян Павел 26 16
|Цыганов Вячеслав 76 14
|Борисов Илья 27 14
|Гущин Александр 16 14
|Трояновский Владимир 62 14
|Калинкин Алексей 16 14
|Путин Сергей 72 14
|Суровец Дмитрий 101 14
|Остапенко Григорий 28 14
|Чулков Олег 11 11
|Соколов Алексей 135 9
|Варназов Лев 10 8
|Шевченко Александр 12 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Лобанов Михаил 14 6
|Чемериский Максим 6 6
|Скородумов Анатолий 65 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Яковлев Сергей 47 6
|Ильин Алексей 24 5
|Гадарь Дмитрий 28 5
|Мельников Максим 38 5
|Бенгин Владимир 37 5
|Костров Дмитрий 36 5
|Воробьев Артем 26 5
|Королев Максим 33 5
|Севостьянов Александр 16 5
|Ерин Андрей 22 5
|Маслов Олег 12 5
|Корзун Александр 14 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 22
|Gartner - Гартнер 3626 10
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 6
|Forrester Research 830 1
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 79 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423514, в очереди разбора - 726984.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.