Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191274
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Металлинвестбанк Металлургический Инвестиционный Банк

Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» – универсальное кредитное учреждение, работающее в корпоративном и розничном сегментах на межбанковском и валютном рынках. Офисная сеть банка представлена 3 филиалами (в Белгороде, Нижнем Новгороде и Перми) и 46 дополнительными офисами в указанных городах, а также в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Нижегородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областях, Краснодарском крае, Пермском крае, г. Москве и г. Санкт-Петербурге. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2440, выданная Банком России 21.11.2014 г.

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 31 дело, на cумму 51 338 924 375 ₽*

Судебные дела (31) на сумму 51 338 924 375 ₽*
в качестве истца (19) на сумму 42 456 506 327 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.09.2024 «Диасофт» интегрировал автотестирование в учетные системы Росбанка и Металлинвестбанка

еймворке записываются специалистами команд Росбанка». Николай Проша, начальник ЦРиСПО ДИТ, ПАО АКБ «Металлинвестбанк»: «Значимым преимуществом автотестирования для нас является возможность реис
02.08.2023 МТТ сделает общение с «Металлинвестбанком» доступнее

казала Светлана Крошкина, старший вице-президент, директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Металлинвестбанк». – Благодаря многоканальным телефонным номерам, предоставленным МТТ, мы пов
19.12.2016 Металлинвестбанк запустил электронный документооборот через «Контур.Диадок»

р.Диадок». Как результат, теперь пользователи «Диадока» смогут получить факторинговое финансирование от данного банка уже через три часа после отгрузки товара, сообщили CNews в компании «СКБ Контур». Металлинвестбанк специализируется на факторинге качественной дебиторской задолженности, работает с клиентами со всей России. Чтобы получить финансирование при бумажном документообороте, им нужн
14.09.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился Металлинвестбанк

Переводы «Золотая Корона» стали доступны к отправке и получению в 40 офисах АКБ Металлинвестбанк, расположенных в Москве, Воронеже, Липецке, Новосибирске, Белгороде, Пермско
26.06.2015 E-Com настроила в Металлинвестбанке API-решение для факторинговых операций

ML и по этому списку автоматически формирует второй http-запрос на получение файлов. Таким образом, Металлинвестбанк, используя API, получает из системы Exite те файлы, которые пересылаются от

12.05.2015 E-Com запустил систему финансирования поставок с «Металлинвестбанком»

ме обмена принимают участие три стороны — торговая сеть, поставщик и банк (фактор), в нашем случае “Металлинвестбанк”, — пояснил Эдуард Кишковский, руководитель группы технической поддержки деп

Публикаций - 61, упоминаний - 87

Металлинвестбанк и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 132 14
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14761 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1565 9
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 7
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 6
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 5
Lurk - Хакерская группировка 19 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 4
Diasoft - Диасофт 1066 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 442 3
Schneider Electric 594 2
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 17 2
Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 2
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 7 2
Восход ФГБУ НИИ 690 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 1
Telegram Group 2687 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1276 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 1
Sony 6648 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 304 1
Эвотор - Evotor 215 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 222 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 976 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 151 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 438 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 706 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 865 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1046 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 1
SafeTech - СэйфТек 112 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Программный продукт ГК 79 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 477 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 253 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1412 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1823 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 296 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 20
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 19
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8350 14
НСПК - Национальная система платежных карт 910 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 12
Альфа-Банк 1895 10
ГПБ - Газпромбанк 1194 9
Ак Барс Банк 277 8
Донстрой - Дон-Строй Инвест 34 8
ПСБ - Промсвязьбанк 920 7
Абсолют Банк 243 7
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3035 7
Алеф-Банк 16 6
НС-Банк 11 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 6
Совкомбанк ПАО 297 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1050 6
МКБ - Московский кредитный банк 624 6
РСХБ Страхование жизни 14 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 146 5
ФосАгро 156 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 5
Bayer AG - Байер 85 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 192 4
АБ Россия - Акционерный банк Россия 95 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5364 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2980 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 19
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 922 14
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 11
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 93 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 5
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3167 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 406 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6368 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3587 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3293 1
Федеральное казначейство России 1883 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 838 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 373 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 79 1
Судебная власть - Judicial power 2418 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5110 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1179 1
Демократическая политическая партия США 120 2
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 2
ЛДПР 113 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74337 36
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8874 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32316 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57998 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23178 21
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4650 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19099 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13370 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9850 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13724 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12458 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12363 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7085 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7494 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13442 10
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  749 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6981 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5696 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5999 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34254 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23484 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5934 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17291 7
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 367 6
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 474 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6039 5
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 627 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32122 5
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 54 5
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 206 5
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 598 5
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 887 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2831 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3611 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4751 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6253 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3297 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7158 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11656 3
СКБ Контур - Docrobot FactorEx ЭДО-факторинга 12 7
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5965 3
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 22 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 229 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5249 2
Apple iPhone 6 4862 2
ЦИАН Ипотека 3 2
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 2
Циан Финансы 3 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1735 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2108 1
Google - Gmail 992 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1253 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1564 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 181 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1279 1
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 128 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 176 1
Aladdin JaCarta PKI 88 1
SafeTech - PayControl 45 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 271 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2467 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 346 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 101 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Diasoft Flextera 57 1
BSS CORREQTS Retail 17 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 82 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
Купибилет - Kupibilet 32 1
Лысенко Юрий 33 22
Демидов Сергей 129 21
Палей Лев 57 21
Мусич Роман 28 19
Курбатов Владимир 35 19
Контемиров Юрий 32 19
Нуйкин Андрей 50 19
Горбатько Александр 105 19
Сычев Артем 78 17
Дилбарян Павел 26 16
Цыганов Вячеслав 76 14
Борисов Илья 27 14
Гущин Александр 16 14
Трояновский Владимир 62 14
Калинкин Алексей 16 14
Путин Сергей 72 14
Суровец Дмитрий 101 14
Остапенко Григорий 28 14
Чулков Олег 11 11
Соколов Алексей 135 9
Варназов Лев 10 8
Шевченко Александр 12 6
Ромашов Андрей 6 6
Лобанов Михаил 14 6
Чемериский Максим 6 6
Скородумов Анатолий 65 6
Деточкин Андрей 6 6
Мешков Александр 6 6
Яковлев Сергей 47 6
Ильин Алексей 24 5
Гадарь Дмитрий 28 5
Мельников Максим 38 5
Бенгин Владимир 37 5
Костров Дмитрий 36 5
Воробьев Артем 26 5
Королев Максим 33 5
Севостьянов Александр 16 5
Ерин Андрей 22 5
Маслов Олег 12 5
Корзун Александр 14 5
Россия - РФ - Российская федерация 159229 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46266 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18886 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4352 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1642 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53664 3
Россия - УФО - Свердловская область 1810 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 3
Россия - СФО - Новосибирск 4728 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2163 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2135 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1693 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 483 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 876 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 404 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 339 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1316 2
Беларусь - Белоруссия 6103 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8263 2
Европа Восточная 3124 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3442 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1941 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1229 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 969 1
Россия - ПФО - Самарская область 1497 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 511 1
Украина 7828 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2259 1
Узбекистан - Республика 1904 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1039 1
Россия - УФО - Тюменская область 1300 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 603 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1260 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 617 1
Иран - Исламская Республика Иран 1130 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51575 52
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6317 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55343 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 14
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3725 13
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2823 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 9
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 576 9
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 242 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4281 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26170 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7330 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1223 6
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 5
Паспорт - Паспортные данные 2748 5
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 645 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10599 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 4
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7632 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6419 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2327 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1258 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5355 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6399 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3055 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11843 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2993 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4786 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20527 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1216 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1186 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15335 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10576 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32150 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17514 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 2
РИА Новости 1003 1
N+1 - Издание 183 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2232 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Из рук в руки - irr.ru 72 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 22
Gartner - Гартнер 3626 10
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 6
Forrester Research 830 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 79 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 2
CNews AWARDS - награда 558 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423514, в очереди разбора - 726984.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240