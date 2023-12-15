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АФК Ассоциация факторинговых компаний России

АФК - Ассоциация факторинговых компаний России

СОБЫТИЯ


Что такое адаптивная CRM для финсектора: опыт «Сберфакторинга» 1
15.12.2023 «Северсталь» автоматизировала факторинг для клиентов 1
31.08.2022 «Открытие факторинг» расширил спектр цифровых услуг для клиентов 1
19.05.2020 Ежемесячный оборот российской факторинговой блокчейн-платформы Factorin превысил $100 млн 1
06.11.2019 Райффайзенбанк обновил онлайн-платформу «Райффайзенбанк Факторинг Онлайн» 1
15.01.2019 Райффайзенбанк в четыре раза увеличил количество клиентов факторинга 2
15.05.2018 «Райффайзенбанк» присоединился к электронной факторинговой площадке FactorPlat 1
15.02.2017 Объем профинансированных поставок через FactorEx вырос за год в 70 раз 1
05.12.2016 Обновленный сервис FactorEx поможет снизить операционную нагрузку в связке дебитор-фактор-поставщик 1
19.07.2016 «Альфа-Банк» и E-Com интегрировали электронные факторинговые платформы 1
16.05.2016 «Э-Ком» присоединился к «Ассоциации факторинговых компаний» 1
10.05.2016 Edisoft стала партнером «Ассоциации факторинговых компаний» 1
18.06.2012 Премия «Финансовая элита России 2012»: объявлены лауреаты 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

АФК и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 6
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 3
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
InfoWatch - HandySolutions - ХэндиСолюшенс 11 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
Ланит - Норбит - Norbit 433 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 66 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 251 1
Factorin - Факторин 7 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 3
Русская факторинговая компания 4 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 2
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 63 2
Альфа-Банк 1986 2
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 14 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
ВТБ - Открытие ФК - Открытие Факторинг 3 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс НПФ 1 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Лайф ФГ - Лайф Факторинг 3 1
ADB - Asian Development Bank - Азиатский банк развития 7 1
РВМ Капитал УК - RWM Capital 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8971 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
ГПБ - Газпромбанк 1283 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 1
Северсталь ПАО - Severstal 637 1
ПСБ - Промсвязьбанк 972 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 36 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 21 1
МСП Факторинг 11 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 108 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 130 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14073 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 5
Электронный документ - Electronic document 1591 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8348 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6299 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13517 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3177 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2449 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4368 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12377 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 740 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1096 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1436 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14082 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4900 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18460 1
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1307 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5331 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1719 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5305 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7556 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13248 1
Оцифровка - Digitization 5234 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 491 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10277 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4632 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2546 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7292 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2644 1
СКБ Контур - Docrobot FactorEx ЭДО-факторинга 13 4
Ediweb - FactorPlat 18 2
СКБ Контур - Docrobot Evolution 4 1
Raiffeisen - Raiffeisenbank Factoring Online - Райффайзенбанк Факторинг Онлайн 2 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 296 1
Microsoft Office 4207 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 204 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 707 1
Factorin - блокчейн-платформа для торгового финансирования 7 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 5 1
Шевченко Антон 21 4
Шевченко Дмитрий 14 3
Григорьева Ольга 3 2
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Черкашин Павел 38 1
Тосунян Гарегин 10 1
Ганин Андрей 4 1
Глушак Андрей 7 1
Медведев Павел 5 1
Самиев Павел 1 1
Шишов Павел 1 1
Вороненков Юрий 1 1
Симановский Алексей 4 1
Алехина Ирина 1 1
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Акименко Иван 2 1
Коргулева Юлия 1 1
Костиков Игорь 2 1
Игнатенко Владислав 7 1
Загрядский Александр 1 1
Аксаков Анатолий 164 1
Пестов Александр 2 1
Потапов Александр 29 1
Маклин Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 11
Европа 25012 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 228 13
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27522 3
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ЭСФ - Электронные счета-фактуры 416 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1042 1
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