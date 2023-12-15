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АФК Ассоциация факторинговых компаний России
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 14
АФК и организации, системы, технологии, персоны:
|FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 3
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
|Шевченко Антон 21 4
|Шевченко Дмитрий 14 3
|Григорьева Ольга 3 2
|Александров Дмитрий 20 1
|Черкашин Павел 38 1
|Тосунян Гарегин 10 1
|Ганин Андрей 4 1
|Глушак Андрей 7 1
|Медведев Павел 5 1
|Самиев Павел 1 1
|Шишов Павел 1 1
|Вороненков Юрий 1 1
|Симановский Алексей 4 1
|Алехина Ирина 1 1
|Свердлов Антон 3 1
|Акименко Иван 2 1
|Коргулева Юлия 1 1
|Костиков Игорь 2 1
|Игнатенко Владислав 7 1
|Загрядский Александр 1 1
|Аксаков Анатолий 164 1
|Пестов Александр 2 1
|Потапов Александр 29 1
|Маклин Андрей 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167662 11
|Европа 25012 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47904 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.