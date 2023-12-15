«Северсталь» автоматизировала факторинг для клиентов

«Северсталь» автоматизировала процесс факторинга в части формирования реестров и подтверждения поставок с помощью решения от экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Автоматизация факторинга сделала процесс прозрачным, сократила ручные операции, и как следствие сократилась вероятность возникновения ошибок и трудозатраты на выполнение операций. За счет ускорения процессов финансирования повысилась и оборачиваемость капитала. В настоящий момент 90% всех факторинговых сделок в продажах и закупках выполняется через единую площадку.

Автоматизировать факторинг удалось благодаря «Контур.факторингу» — решению экосистемы для бизнеса «Контур». Продукт позволяет осуществлять подбор финансового агента из ведущих российских банков и факторинговых компаний, а также обмен юридически значимыми электронными документами.

Юлия Коргулева, начальник отдела торгового финансирования компании «Северсталь»: «Автоматизация сложного и трудоемкого процесса позволит нашим клиентам и поставщикам увеличить использование факторинга, как инструмента финансирования при сотрудничестве с «Северсталью». Что обеспечит дополнительные финансовые ресурсы для предприятий, и позволит повысить эффективность их бизнеса».

Иван Акименко, руководитель сервиса «Контур.факторинг»: «Помимо традиционных выгод от использования онлайн-факторинга – ускорения документооборота за счет ЭДО, поставщики группы компаний «Северсталь» могут отправлять единую заявку нескольким факторам для получения финансирования по лучшим условиям. Кроме того, «Северсталь» на площадке может по всем дочерним компаниям осуществлять контроль лимитов, которые выделил фактор, а поставщики могут планировать объемы финансирования».

Факторинг – это комплекс услуг для компаний, которые продают товары и услуги на условиях отсрочки платежа. С его помощью поставщик получает финансирование, уступая факторинговой компании право требовать плату за поставленный товар/услугу от покупателя. По данным «Ассоциации факторинговых компаний» (АФК), среди клиентов, использующих факторинг, металлургия занимает лидирующую позицию – 31%.

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ПАО «Северсталь» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на «Московской бирже». В 2022 г. было произведено 10,7 млн тонн стали.

«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.