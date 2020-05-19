Ежемесячный оборот российской факторинговой блокчейн-платформы Factorin превысил $100 млн

За неполный год оборот на российской блокчейн-платформе торгового финансирования Factorin превысил 31 млрд руб., или $425 млн. Пик роста пришелся на апрель 2020 г., когда спрос на удаленные факторинговые услуги резко вырос в условиях кризиса: в этом месяце оборот превысил $100 млн.

Осенью 2019 г. Asian Development Bank (ADB) оценивал мировую нехватку торгового финансирования малого и среднего бизнеса в $1,5 трлн. Пандемия коронавируса обострила эту проблему. Все больше компаний из числа малого и среднего бизнеса не могут поставлять товары и услуги с отсрочкой платежа, а корпорации-покупатели не готовы пересматривать устоявшиеся правила работы с контрагентами. Факторинг ― привлечение средств под гарантию оплаты от покупателя ― мог бы стать идеальным выходом для всех участников, но проведение факторинговой сделки обычно требует сложного документооборота. В результате во всем мире банки отклоняют 45% заявок от МСБ, а в России, по данным Ассоциации факторинговых компаний, 96% компаний малого и среднего бизнеса даже не пытаются привлечь торговое финансирование. Factorin решает эту проблему.

Распределенная платформа Factorin автоматизирует взаимодействие учетных систем покупателей, поставщиков и факторов, убирает всю ручную работу по подготовке, сверке и согласованию документов. Это снижает затраты на обслуживание всех процессов и минимизирует риски, связанные с человеческими ошибками и мошенничеством. В результате поставщик может получить деньги уже через два часа после поставки.

Андрей Маклин, сооснователь блокчейн-платформы для торгового финансирования Factorin, сказал: «Кризис создает и проблемы, и возможности. “Факторин” с помощью 28 банков помогает компаниям воспользоваться этими возможностями ― покупателям дать отсрочку платежа на несколько недель или месяцев, поставщикам получить деньги за пару часов. Без посредников и ручных операций. И клиенты это оценили. С момента запуска оборот на платформе удваивается каждый месяц и уже превысил 31 млрд руб. “Факторин” ― одна из крупнейших В2В блокчейн-платформ в Европе: у нас в продуктовом контуре 46 узлов, через которые прошло 268 тыс. DLT-транзакций. Мы доверенный оператор ЭДО, что дает возможность оцифровать любые договоры и операции клиентов. Главное ― платформа дает клиентам самый широкий набор инструментов торгового финансирования: факторинг, динамическое дисконтирование и еще более десяти готовых решений. Все это благодаря уникальной команде, которая каждый месяц выпускает новые продукты, чтобы клиенты платформы реализовали новые возможности».