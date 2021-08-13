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FCI Factors Chain International Международная факторинговая сеть
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
FCI и организации, системы, технологии, персоны:
|Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
|МКБ - Московский кредитный банк 652 2
|Снежная Королева - СК Трейд 62 1
|Альфа-Банк 1971 1
|СДМ-Банк 73 1
|АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 3
|ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
|Raiffeisen - Raiffeisenbank Factoring Online - Райффайзенбанк Факторинг Онлайн 2 1
|Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 206 1
|Ediweb - FactorPlat 18 1
|Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 13 1
|Бахова Наталья 5 2
|Григорьева Ольга 3 2
|Лазебный Антон 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.