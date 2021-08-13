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Индексная книга (каталог) CNews*
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FCI Factors Chain International Международная факторинговая сеть

СОБЫТИЯ


13.08.2021 МКБ реализовал международный факторинг в рамках FCI для «Снежной королевы» 1
28.01.2021 МКБ финансирует отгрузки электронной техники в Казахстан 1
20.02.2020 «Неофлекс» объявил о прохождении сертификации FCI в области Fusion Risk первым в мире 1
06.11.2019 Райффайзенбанк обновил онлайн-платформу «Райффайзенбанк Факторинг Онлайн» 1
15.01.2019 Райффайзенбанк в четыре раза увеличил количество клиентов факторинга 1
15.05.2018 «Райффайзенбанк» присоединился к электронной факторинговой площадке FactorPlat 1
06.07.2012 Avnet покупает немецкого поставщика электромеханических компонентов Altron 1
17.11.2008 В Рунете появилась онлайн-энциклопедия домашних животных 1
02.02.2005 Lucent, Bell и FCI ускорили электросигналы до 25 ГБ/с 1
02.02.2005 Lucent, Bell и FCI ускорили электросигналы до 25 ГБ/с 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

FCI и организации, системы, технологии, персоны:

Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 33 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Neoflex - Неофлекс 256 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1911 2
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1345 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1093 1
GoldenSource 4 1
Tyk Technologies 2 1
Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 25 1
Vishay Intertechnology - General Semiconductor - Vishay Dale 13 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
МКБ - Московский кредитный банк 652 2
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
Альфа-Банк 1971 1
СДМ-Банк 73 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 3
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 2
Наушники - Headphones 4454 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7524 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 1
DevOps - Development и Operations 1226 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13897 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13193 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8213 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3403 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 784 1
Электронный документ - Electronic document 1573 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2401 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4312 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3307 1
Raiffeisen - Raiffeisenbank Factoring Online - Райффайзенбанк Факторинг Онлайн 2 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 206 1
Ediweb - FactorPlat 18 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 13 1
Бахова Наталья 5 2
Григорьева Ольга 3 2
Лазебный Антон 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 2
Германия - Федеративная Республика 13186 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
Индонезия - Республика 1054 1
Греция - Греческая Республика 1016 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Беларусь - Белоруссия 6271 1
Европа 24933 1
Казахстан - Республика 6020 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 7
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3963 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6146 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1763 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2312 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 784 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 372 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 726 1
Зоология - наука о животных 2878 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1815 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1319 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3782 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
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