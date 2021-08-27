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Finastra Financial Software Solutions Misys FusionRisk

СОБЫТИЯ

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27.08.2021 Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости 2
21.01.2021 «Неофлекс» автоматизировала процесс выполнения требований МСФО 9 в банке «Уралсиб» 2
30.07.2020 Узбекистанский «Народный банк» выбрал Finastra для трансформации управления рисками 2
11.06.2020 «Неофлекс» получила наивысший партнерский статус Finastra и награду Ultimate Expert of the Year 1
06.04.2020 «Неофлекс» автоматизировал процессы управления активами и пассивами в МИБ 2
20.02.2020 «Неофлекс» объявил о прохождении сертификации FCI в области Fusion Risk первым в мире 1
23.11.2018 «Неофлекс» автоматизировал учет в FINCA Impact Finance в соответствии с требованиями IFRS 9 2
19.07.2018 «Альфа-банк» автоматизировал расчет нормативов ликвидности по «Базель III» 2
07.06.2016 Совокупный оборот «Синимекс» по итогам 2015 года увеличился на 10,5% 1
26.01.2016 «Синимекс» в партнерстве с Misys внедрила в «Альфа-Банке» решение по управлению рисками 2
04.06.2015 Оборот «Синимекс» по итогам 2014 г. увеличился на 8,6% до 576,8 млн руб. 2
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 21

Finastra и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 256 9
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 8
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 4
Oracle Corporation 7067 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 2
Tyk Technologies 2 1
GoldenSource 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3331 1
Amazon Inc - Amazon.com 3264 1
Alibaba Group 472 1
Yandex - Яндекс 9159 1
Microsoft Corporation 25741 1
Huawei 4651 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
Commvault 187 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
9560 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2395 1
VK - Mail.ru Group 3598 1
Hitachi - Хитачи 1500 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1345 1
Red Hat 1378 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 739 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
1С-Рарус 977 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1093 1
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 1
Salesforce - Informatica 139 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 1
Google LLC 12648 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 14 1
Capgemini Consulting 131 1
Инверсия - Инверсия НПФ 155 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 1
Temenos AG 26 1
Альфа-Банк 1971 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 2
ВТБ - Почта Банк 513 2
ГПБ - Газпромбанк 1266 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 593 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 17 2
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ПСБ - Промсвязьбанк 957 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 623 1
СДМ-Банк 73 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 356 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
FINCA Impact Finance 1 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 1
Adizes Institute Worldwide - Институт Адизеса - Адизес Бизнес Консалтинг 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Солидарность 0 1
FinExtra Group - Финекстра 9 1
ICICI Bank - Industrial Credit and Investment Corporation of India - Индийская корпорация промышленного кредитования и инвестиций - АйСиАйСиАй Банк Евразия 9 1
Новосибирский муниципальный банк - НМБ КБ 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6525 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5411 1
Федеральное казначейство России 1944 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12174 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5612 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7786 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1160 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6240 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 456 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10621 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13063 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13897 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4590 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8610 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3355 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2860 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6210 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2677 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 795 2
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 37 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13848 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 316 2
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 19 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16095 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 1007 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9878 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2059 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5265 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1833 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5154 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5011 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9257 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6641 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12823 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1395 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2546 2
Calypso 24 2
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 2
Capstone CC - Capstone Credit Card 6 2
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys InFusion 2 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionFabric Connect - Fusion Fabric Cloud 2 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Linux OS 11489 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 104 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1678 1
1С:ERP Управление предприятием 832 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1313 1
Apache OpenOffice 490 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
Альфа-Мобайл 87 1
IBM DataPower 11 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 1
Adizes Executive Dashboard (AED) 2 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Middleware - JBoss Enterprise Middleware Suite 18 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 206 1
Salesforce - Informatica PowerCenter 26 1
1С:Консалтинг 21 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1752 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 1
Cinimex - Синимекс:МИР 2 1
Cinimex - Синимекс:Нost-To-Нost 2 1
Cinimex - Синимекс:UP 1 1
1С:АХДБ - 1С:АХД Банка - 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка - 1С:УУХДБ - 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка 10 1
Сыкулев Андрей 85 4
Спаринапти Антон 16 4
Лазебный Антон 10 2
Parker Denise - Паркер Дениз 1 1
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 1
Хингорани Роман 1 1
Реймер Денис 54 1
Затуловский Аркадий 16 1
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 1
Патешман Виталий 42 1
Кирьянова Александра 169 1
Антонов Алексей 17 1
Висящев Андрей 64 1
Лисейкин Валерий 1 1
Бочаров Дмитрий 3 1
Закрепин Евгений 62 1
Пухов Евгений 12 1
Меднов Сергей 124 1
Прохоров Фёдор 83 1
Леушев Андрей 75 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
Пирогов Алексей 29 1
Никушин Илья 8 1
Матюнин Роман 7 1
Саид Надим 1 1
Михалкин Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Африка - Африканский регион 3637 2
Монако Княжество 107 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 1
Европа 24933 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
Южная Корея - Республика 7037 1
Индия - Bharat 5859 1
Германия - Федеративная Республика 13186 1
Ближний Восток 3146 1
Россия - СФО - Новосибирск 4859 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
Индонезия - Республика 1054 1
Евразия - Евразийский континент 642 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1713 1
Узбекистан - Республика 1992 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1936 1
Греция - Греческая Республика 1016 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 12
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1763 6
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7497 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12264 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 104 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6490 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6558 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18082 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2517 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 2
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 207 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1395 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1570 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8045 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2467 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 659 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 248 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4591 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5746 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3560 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11671 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15967 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 789 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5091 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3987 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1714 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3086 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1699 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2312 1
Bloomberg 1618 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1337 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1133 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8593 1
Gartner - Гартнер 3654 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1278 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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