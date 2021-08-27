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Finastra Financial Software Solutions Misys FusionRisk
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 21
Finastra и организации, системы, технологии, персоны:
|ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
|FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
|Сыкулев Андрей 85 4
|Спаринапти Антон 16 4
|Лазебный Антон 10 2
|Parker Denise - Паркер Дениз 1 1
|Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 1
|Хингорани Роман 1 1
|Реймер Денис 54 1
|Затуловский Аркадий 16 1
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 1
|Патешман Виталий 42 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Антонов Алексей 17 1
|Висящев Андрей 64 1
|Лисейкин Валерий 1 1
|Бочаров Дмитрий 3 1
|Закрепин Евгений 62 1
|Пухов Евгений 12 1
|Меднов Сергей 124 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Леушев Андрей 75 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Никушин Илья 8 1
|Матюнин Роман 7 1
|Саид Надим 1 1
|Михалкин Максим 1 1
|Bloomberg 1618 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1337 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1133 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8593 1
|Gartner - Гартнер 3654 1
|Javelin Strategy & Research 10 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.