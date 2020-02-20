«Неофлекс» объявил о прохождении сертификации FCI в области Fusion Risk первым в мире

«Неофлекс» стал первой в мире ИТ-компанией, прошедшей сертификацию FCI — Finastra Certified Implementer в области внедрения системы Fusion Risk. Об этом CNews сообщили в «Неофлексе».

Такой статус получают партнеры Finastra, гарантирующие максимально высокий уровень предоставляемых сервисов и услуг по внедрению и поддержке решений вендора. Обучение и экзаменацию прошли как технические, так и функциональные специалисты «Неофлекса».

«Успешно пройденная сертификация еще раз подтвердила профессиональные возможности специалистов нашей команды и позволила получить глобальное признание в экосистеме третьей крупнейшей финтех-компании мира. Регулярное обучение сотрудников является осознанным решением "Неофлекса" по повышению уровня нашей компетенции», – сказал Антон Лазебный, руководитель бизнес-направления «Финансовые рынки и риски» компании «Неофлекс».

Основной вектор в совместной работе компаний – технологические инновации и разработка решений, обеспечивающих соответствие требованиям международных и локальных регуляторов, предоставляющих клиентам в финансовой сфере необходимую аналитическую информацию для принятия быстрых и правильных бизнес-решений.

«Неофлекс» развивает сотрудничество с компанией Finastra на протяжении многих лет в роли международного партнера, успешно внедрившего проекты в 19 странах мира. И это не только обеспечение соответствия стандартам международных регуляторов (Basel, IFRS9) с учетом национальной специфики таких стран как Индонезия, Иордания, Греция или Великобритания. Это также построение комплексных систем управления кредитным риском, предоставляющих полное покрытие всех этапов процесса: хранение информации о клиенте, присуждение кредитного рейтинга, расчетов всех необходимых нормативов и метрик для локальных и международных регуляторов.