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Узбекистанский «Народный банк» выбрал Finastra для трансформации управления рисками

Интеграция Внедрения ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

«Народный банк», акционерный коммерческий банк Узбекистана, внедряет систему по управлению рисками Finastra Fusion Risk. Решение позволит банку эффективнее управлять всеми видами рисков (кредитным, рыночным, операционным, риском ликвидности, риском изменения процентных ставок и другими). Партнеры проекта – локальная финтех-компания «Финекстра» и компания «Неофлекс», разработчик ИТ-решений для цифровой трансформации бизнеса - осуществляют внедрение решения и отвечают за его соответствие локальным и международным нормативным требованиям.

Fusion Risk – это полностью автоматизированное комплексное решение по управлению рисками и соответствию требованиям регуляторов, которое позволит «Народному банку» управлять своими повседневными операциями и предоставит мощную аналитику для решения задач долгосрочного стратегического бизнес-планирования. Решение обеспечит единую точку контроля и единый взгляд CRO, улучшая пользовательский опыт.

В ходе трансформации ожидается внедрение полного функционала Fusion Risk, который включает в себя следующие модули: управление активами и пассивами банка (ALM), расчет трансфертного ценообразования (FTP), автоматизация различных международных регуляторных требований, таких как МСФО 9 и Базель II/III.

«Народный банк» работает с командой «Финекстра» для подключения Fusion Risk к своей основной банковской системе с помощью встроенного инструмента, который обеспечивает простой и точный сбор данных из исходных систем банка.

«Неофлекс» в рамках проекта осуществляет конфигурирование и настройку системы Fusion Risk и отвечает за соответствие реализуемого решения требованиям Центрального банка.



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