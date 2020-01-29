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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179630
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Солидарность


УПОМИНАНИЯ



Публикаций - , упоминаний -

Солидарность и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12038 5
Samsung Electronics 10432 5
Huawei 4074 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13529 4
Microsoft Corporation 24986 4
МегаФон 9465 3
Apple Inc 12348 3
Intel Corporation 12374 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 927 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 774 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8992 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3009 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 2
Cisco Systems 5175 2
Amazon Inc - Amazon.com 3077 2
X Corp - Twitter 2891 2
Yandex - Яндекс 7964 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 2
Xiaomi 1856 2
Meta Platforms - Facebook 4486 2
IBM - International Business Machines Corp 9493 2
HP Inc. 5727 2
BBK OPPO Electronics 396 2
Информзащита 808 2
VK - Mail.ru Group 3497 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1506 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
Nvidia Corp 3616 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 969 1
Ростех - Автоматика Концерн 1696 1
SAP SE 5362 1
Alibaba Group 442 1
LG Electronics 3648 1
Commvault 176 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 16 15
Visa International 1958 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 165 5
ГПБ - Газпромбанк 1129 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 504 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Финанс 7 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7810 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2918 2
ВТБ - Почта Банк 477 2
Связной ГК 1375 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2574 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 2
Альфа-Банк 1809 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 2
ПСБ - Промсвязьбанк 877 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
Газпром ПАО 1379 1
Почта России ПАО 2198 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
НСПК - Национальная система платежных карт 869 1
МКБ - Московский кредитный банк 597 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1721 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1282 1
Microsoft - LinkedIn 668 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Hyundai Motor Company 404 1
Tesla Motors 414 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 497 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 495 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1100 1
Ак Барс Банк 274 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 260 1
СДМ-Банк 65 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5058 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5633 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5128 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3059 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 133 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1574 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3468 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 494 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2777 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4678 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1162 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 711 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1249 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 430 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 745 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 261 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1291 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 16 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 57 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 206 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 111 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 191 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 118 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
ЛДПР 107 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 1
Единая Россия - Политическая партия 307 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 101 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 103 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 68 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
Verdi 4 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
Церковь Вечности 11 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24967 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10978 7
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5215 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29912 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21391 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16479 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22197 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28464 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21402 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3013 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16485 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10934 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26398 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7870 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12582 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5660 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7914 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11789 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13219 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11587 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12708 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3331 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13089 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13010 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7603 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25261 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1109 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7709 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6692 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17520 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14133 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25117 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5344 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1202 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7202 4
Linux OS 10519 4
Oracle Java - язык программирования 3265 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 3
Google YouTube - Видеохостинг 2841 2
Apple iPad 3893 2
Google Android 14407 2
Apple iOS 8038 2
Google Play - Google Store - Android Market 3378 2
Microsoft Windows 16053 2
Apple - App Store 2955 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1858 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5577 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1371 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1479 2
Huawei AppGallery 305 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1858 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 2
Huawei Pay 15 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Smart Technologies - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 63 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 747 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 364 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Microsoft Surface - Планшет 435 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Microsoft Office 3864 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3008 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 535 1
Samsung Galaxy Note 696 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1002 1
Nvidia Tesla GPU 182 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4862 1
Apple Pay 498 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 808 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 502 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 480 1
Microsoft Outlook 1426 1
Навальный Алексей 61 2
Кирьянова Александра 140 2
Павлов Евгений 17 2
Blair Tony - Блэр Тони 57 2
Леушев Андрей 74 2
Кирюшин Геннадий 90 2
Фильчагин Константин 3 2
Brown Gordon - Браун Гордон 22 2
Путин Владимир 3277 1
Рейман Леонид 1053 1
Щеголев Игорь 698 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 384 1
Ускова Ольга 168 1
Смирнов Алексей 246 1
Воробьев Андрей 180 1
Сыкулев Андрей 84 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Мамут Александр 130 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 157 1
Реймер Денис 54 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
Михайлов Сергей 54 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 44 1
Затуловский Аркадий 16 1
Золотых Кирилл 16 1
Стрельцов Андрей 61 1
Плуготаренко Сергей 87 1
Рыжиков Сергей 111 1
Cormier Paul - Пол Кормье 23 1
Патешман Виталий 42 1
Soon-sil Choi - Сун Силь Чхве 13 1
Кочетков Владислав 248 1
Ерёмин Александр 9 1
Лукашенко Александр 101 1
Титов Алексей 35 1
Фомичев Андрей 72 1
Висящев Андрей 64 1
Соколов Михаил 30 1
Моисеев Дмитрий 12 1
Навоша Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17700 8
Земля - планета Солнечной системы 10512 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 5
Европа 24467 4
Южная Корея - Республика 6761 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18099 4
Израиль 2769 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2852 4
Германия - Федеративная Республика 12831 3
Украина 7708 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 744 3
Япония 13407 2
Беларусь - Белоруссия 5913 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3097 2
Франция - Французская Республика 7930 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14326 2
Россия - ПФО - Самарская область 1401 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1548 2
Германия - Бавария - Мюнхен 471 2
Ливан - Ливанская Республика 195 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3168 1
Казахстан - Республика 5703 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4032 1
Азия - Азиатский регион 5653 1
Армения - Республика 2343 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2940 1
Дания - Королевство 1312 1
Норвегия - Королевство 1817 1
Швеция - Королевство 3652 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7856 1
Индия - Bharat 5589 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1247 1
Америка Южная 861 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1322 1
Канада 4940 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Африка - Африканский регион 3534 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16932 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8801 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30770 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2852 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3595 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7127 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11428 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11234 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14456 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3480 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8343 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6343 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6466 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6620 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6082 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10302 3
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