Получите все материалы CNews по ключевому слову
Солидарность
УПОМИНАНИЯ
Солидарность и организации, системы, технологии, персоны:
|Навальный Алексей 61 2
|Кирьянова Александра 140 2
|Павлов Евгений 17 2
|Blair Tony - Блэр Тони 57 2
|Леушев Андрей 74 2
|Кирюшин Геннадий 90 2
|Фильчагин Константин 3 2
|Brown Gordon - Браун Гордон 22 2
|Путин Владимир 3277 1
|Рейман Леонид 1053 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 384 1
|Ускова Ольга 168 1
|Смирнов Алексей 246 1
|Воробьев Андрей 180 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Мамут Александр 130 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 157 1
|Реймер Денис 54 1
|Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
|Михайлов Сергей 54 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 44 1
|Затуловский Аркадий 16 1
|Золотых Кирилл 16 1
|Стрельцов Андрей 61 1
|Плуготаренко Сергей 87 1
|Рыжиков Сергей 111 1
|Cormier Paul - Пол Кормье 23 1
|Патешман Виталий 42 1
|Soon-sil Choi - Сун Силь Чхве 13 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Ерёмин Александр 9 1
|Лукашенко Александр 101 1
|Титов Алексей 35 1
|Фомичев Андрей 72 1
|Висящев Андрей 64 1
|Соколов Михаил 30 1
|Моисеев Дмитрий 12 1
|Навоша Дмитрий 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.