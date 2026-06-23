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Amazon Prime Day
СОБЫТИЯ
Amazon Prime Day и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 3246 5
|Microsoft Corporation 25681 3
|Google LLC 12587 2
|Apple Inc 13046 2
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 2
|Best Buy 222 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
|Samsung Electronics 10983 1
|Alibaba Group 469 1
|X Corp - Twitter 2929 1
|Huawei 4492 1
|Lenovo Group 2423 1
|IBM - International Business Machines Corp 9672 1
|Check Point Software Technologies 823 1
|Oracle Corporation 7049 1
|Dropbox 525 1
|PayPal 671 1
|Capital One 20 1
|Солидарность 0 1
|Microsoft - LinkedIn 693 1
|Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 1
|Expedia Group 135 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 1
|Verdi 4 2
|The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 2
|Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 79 1
|Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
|Tom’s Hardware 588 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 263 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 239 1
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
|IDC - International Data Corporation 4966 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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