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Amazon Prime Day

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Неожиданный эффект кризиса. Дорогущие материнские платы продают с бешеными скидками – их почти перестали покупать 1
15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках 1
26.11.2018 Amazon вызвала полицию, чтобы заставить работать бастующих сотрудников 1
03.08.2018 Amazon мечтает избавиться от Oracle, но продолжает его закупать на сотни миллионов долларов 1
17.07.2018 По всей Европе начались забастовки в Amazon 2
01.11.2016 На рынке планшетов «гонка ко дну»: Выживают самые дешевые 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Amazon Prime Day и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3246 5
Microsoft Corporation 25681 3
Google LLC 12587 2
Apple Inc 13046 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 2
Best Buy 222 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
Samsung Electronics 10983 1
Alibaba Group 469 1
X Corp - Twitter 2929 1
Huawei 4492 1
Lenovo Group 2423 1
IBM - International Business Machines Corp 9672 1
Check Point Software Technologies 823 1
Oracle Corporation 7049 1
Dropbox 525 1
PayPal 671 1
Capital One 20 1
Солидарность 0 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 1
Expedia Group 135 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 1
Verdi 4 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6807 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4502 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 625 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12921 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1176 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13037 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13605 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2635 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 202 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1908 1
Database Migration Service 2 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1028 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13379 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21541 1
DDR - Double data rate 3057 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9201 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26484 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2560 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5682 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13467 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9259 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14107 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12983 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24099 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11656 1
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 51 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 68 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 34 1
Apple iPad Pro 314 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Apple iPad 3983 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 264 1
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Corbyn Jeremy - Корбин Джереми 3 1
Nutzenberger Stefanie - Нутценбергер Стефани 1 1
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 16 1
Jassy Andy - Джесси Энди 14 1
Watson Tom - Уотсон Том 1 1
Dembinsky Omer - Дембински Омер 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Европа 24895 3
Германия - Федеративная Республика 13142 2
Италия - Итальянская Республика 4490 2
Испания - Мадрид 178 2
Испания - Королевство 3817 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 1
Южная Корея - Республика 7005 1
Азия - Азиатский регион 5882 1
Япония 13749 1
Польша - Республика 2026 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Африка - Африканский регион 3629 1
Ближний Восток 3133 1
Франция - Французская Республика 8134 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 53 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2012 2
Профсоюз - Профессиональный союз 287 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10178 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5509 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 350 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 914 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17978 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6658 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2830 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1788 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21348 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2964 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 2
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 79 1
Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
Tom’s Hardware 588 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 263 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 239 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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