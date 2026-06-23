Неожиданный эффект кризиса. Дорогущие материнские платы продают с бешеными скидками – их почти перестали покупать

Флагманские модели материнских плат стали продаваться с большим дисконтом. Продавцы прикрываются днями крупных распродаж, но на деле такие платы почти перестали покупать. Потребители видят цены на остальные комплектующие и решают повременить со сборкой нового ПК с топовыми характеристиками.

Что-то дорого, что-то дешево

Продавцы комплектующих начали почти за бесценок продавать материнские платы флагманского уровня, пишет портал Tom’s Hardware. На фоне резкого подорожания всех основных составляющих настольных ПК это выглядит неожиданным.

Действительно, с осени 2025 г. по всему миру взлетели цены на оперативную память, SSD, центральные процессоры, видеокарты. Виной всему индустрия искусственного интеллекта – почти весь поток «железа» производители перенаправили в нее, оставив потребительскому сегменту небольшую долю от объемов производства, что и вызвало дефицит наряду с подорожанием.

Материнские платы тоже стали стоить дороже. В совокупности это обрушило продажи топовых моделей, которые потребители приобретают чаще всего для сборки высокопроизводительных ПК для видеоигр.

mgmortuzaali / Pixabay Флагманские материнские платы сравнялись по цене с бюджетными

Многие пользователи, видя, как сильно выросли цены на «железо», решают повременить со сборкой нового игрового компьютера. В этой связи флагманские материнские платы, являющиеся основой почти любого такого ПК, стали покупать гораздо реже.

Распродажа или отчаяние

По данным Tom’s Hardware, в некоторых случаях скидки на топовые материнские платы могут достигать 57%. В качестве примера они приводят плату ASRock Z890 Taichi, рекомендованная цена которой составляет $460 или 33,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 июня 2026 г. Сейчас некоторые продавцы предлагают ее за $200 или 14,8 тыс. руб.

Другой пример – это плата Asus ROG Strix B650E-I. Ее первоначальная цена – $300 (22,1 тыс. руб., но ее продают за $180 (13,3 тыс. руб.). А плату MSI Z790 Gaming Plus Wi-Fi можно купить за $130 (9,6 тыс. руб.) вместо $230 (17 тыс. руб.).

Все эти цены актуальны в рамках Prime Day – ежегодной распродажи в интернет-магазине Amazon, которая в 2026 г. проходит с 23 по 26 июня. Дисконт можно было бы списать просто на факт того, что проходит крупная ежегодная распродажа, но эксперты Tom’s Hardware уверены, что столь сильное падение цен на топовые системные платы – это следствие именно кризиса на рынке «железа». «Когда видишь такую большую скидку, понимаешь, что что-то не так», – отметили они.

Временные послабления

По подсчетам Tom’s Hardware, продажи материнских плат упали примерно на 37%. Именно это вызвало волну скидок – ритейлеры массово снижают цены, чтобы хоть как-то улучшить показатели продаж.

По мнению экспертов портала, столь низкие цены на материнские платы флагманского уровня – явление очень временное. «Крайне маловероятно, что мы снова увидим материнские платы по такой низкой цене после стабилизации цен на оперативную память», – отмечают они.

Вот только прогресса в стабилизации цен на ОЗУ пока нет – планки как дорожали, так и продолжают дорожать, притом это давно касается не только самой современной памяти DDR5 – цены давно растут и на планки предыдущего поколения, DDR4.

В некоторых странах обнаружен рост цен и на совсем древнюю по меркам 2026 г. ОЗУ – DDR3. Она вышла в 2007 г., 19 лет назад, но до сих пор продается, хотя DDR4 пришла ей на смену в 2014 г.

Производители уже начали выпускать материнские платы под память DDR4. Однако уже дошло и до релиза плат под DDR3. Это совсем отчаянный шаг со стороны производителей и одновременно не самый лучший выбор для потребителей – DDR3 никогда не сравнится с современной DDR5 по скорости работы.