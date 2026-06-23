Неожиданный эффект кризиса. Дорогущие материнские платы продают с бешеными скидками – их почти перестали покупать
Флагманские модели материнских плат стали продаваться с большим дисконтом. Продавцы прикрываются днями крупных распродаж, но на деле такие платы почти перестали покупать. Потребители видят цены на остальные комплектующие и решают повременить со сборкой нового ПК с топовыми характеристиками.
Что-то дорого, что-то дешево
Продавцы комплектующих начали почти за бесценок продавать материнские платы флагманского уровня, пишет портал Tom’s Hardware. На фоне резкого подорожания всех основных составляющих настольных ПК это выглядит неожиданным.
Действительно, с осени 2025 г. по всему миру взлетели цены на оперативную память, SSD, центральные процессоры, видеокарты. Виной всему индустрия искусственного интеллекта – почти весь поток «железа» производители перенаправили в нее, оставив потребительскому сегменту небольшую долю от объемов производства, что и вызвало дефицит наряду с подорожанием.
Материнские платы тоже стали стоить дороже. В совокупности это обрушило продажи топовых моделей, которые потребители приобретают чаще всего для сборки высокопроизводительных ПК для видеоигр.
Многие пользователи, видя, как сильно выросли цены на «железо», решают повременить со сборкой нового игрового компьютера. В этой связи флагманские материнские платы, являющиеся основой почти любого такого ПК, стали покупать гораздо реже.
Распродажа или отчаяние
По данным Tom’s Hardware, в некоторых случаях скидки на топовые материнские платы могут достигать 57%. В качестве примера они приводят плату ASRock Z890 Taichi, рекомендованная цена которой составляет $460 или 33,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 июня 2026 г. Сейчас некоторые продавцы предлагают ее за $200 или 14,8 тыс. руб.
Другой пример – это плата Asus ROG Strix B650E-I. Ее первоначальная цена – $300 (22,1 тыс. руб., но ее продают за $180 (13,3 тыс. руб.). А плату MSI Z790 Gaming Plus Wi-Fi можно купить за $130 (9,6 тыс. руб.) вместо $230 (17 тыс. руб.).
Все эти цены актуальны в рамках Prime Day – ежегодной распродажи в интернет-магазине Amazon, которая в 2026 г. проходит с 23 по 26 июня. Дисконт можно было бы списать просто на факт того, что проходит крупная ежегодная распродажа, но эксперты Tom’s Hardware уверены, что столь сильное падение цен на топовые системные платы – это следствие именно кризиса на рынке «железа». «Когда видишь такую большую скидку, понимаешь, что что-то не так», – отметили они.
Временные послабления
По подсчетам Tom’s Hardware, продажи материнских плат упали примерно на 37%. Именно это вызвало волну скидок – ритейлеры массово снижают цены, чтобы хоть как-то улучшить показатели продаж.
По мнению экспертов портала, столь низкие цены на материнские платы флагманского уровня – явление очень временное. «Крайне маловероятно, что мы снова увидим материнские платы по такой низкой цене после стабилизации цен на оперативную память», – отмечают они.
Вот только прогресса в стабилизации цен на ОЗУ пока нет – планки как дорожали, так и продолжают дорожать, притом это давно касается не только самой современной памяти DDR5 – цены давно растут и на планки предыдущего поколения, DDR4.
В некоторых странах обнаружен рост цен и на совсем древнюю по меркам 2026 г. ОЗУ – DDR3. Она вышла в 2007 г., 19 лет назад, но до сих пор продается, хотя DDR4 пришла ей на смену в 2014 г.
Производители уже начали выпускать материнские платы под память DDR4. Однако уже дошло и до релиза плат под DDR3. Это совсем отчаянный шаг со стороны производителей и одновременно не самый лучший выбор для потребителей – DDR3 никогда не сравнится с современной DDR5 по скорости работы.